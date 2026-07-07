https://sarabic.ae/20260707/روبوت-صيني-يحقق-إنجازا-تاريخيا-بتسلقه-قمة-بركان-على-ارتفاع-يزيد-على-6-آلاف-متر-فيديو-1115019524.html
روبوت صيني يحقق إنجازا تاريخيا بتسلقه قمة بركان على ارتفاع يزيد على 6 آلاف متر... فيديو
روبوت صيني يحقق إنجازا تاريخيا بتسلقه قمة بركان على ارتفاع يزيد على 6 آلاف متر... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق الروبوت الصيني "بيمبا" إنجازًا غير مسبوق بعدما وصل إلى قمة بركان "تشيمبورازو" في الإكوادور، على ارتفاع يتجاوز 6000 متر، ليصبح أول روبوت بشري الشكل ينجح في... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:58+0000
2026-07-07T13:58+0000
2026-07-07T13:58+0000
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ويتجه مشغلو الروبوت بعد هذا الإنجاز، إلى هدف أكثر طموحًا، إذ يخططون لاختبار قدراته على تسلق قمة "إيفرست"، أعلى جبل في العالم، في محاولة لدفع حدود ما يمكن أن تقوم به الروبوتات البشرية في البيئات القاسية وشديدة الارتفاع.وينظر إلى هذه التجربة كخطوة مهمة في مسار تطوير الروبوتات البشرية القادرة على العمل والتنقل في ظروف طبيعية معقدة، بعيدًا عن البيئات المتحكم بها كالمصانع والمختبرات، وهو ما قد يفتح الباب أمام استخدامات مستقبلية في مجالات الاستكشاف والإنقاذ في المناطق الوعرة.روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديوبعد الزلزال المدمر.. سماء فنزويلا تتشح باللون القرمزي.. فيديو
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فيديو, الصين, العالم, نادي الفيديو, العالم العربي
فيديو, الصين, العالم, نادي الفيديو, العالم العربي
روبوت صيني يحقق إنجازا تاريخيا بتسلقه قمة بركان على ارتفاع يزيد على 6 آلاف متر... فيديو
حقق الروبوت الصيني "بيمبا" إنجازًا غير مسبوق بعدما وصل إلى قمة بركان "تشيمبورازو" في الإكوادور، على ارتفاع يتجاوز 6000 متر، ليصبح أول روبوت بشري الشكل ينجح في تسلق قمة بهذا الارتفاع.
ويتجه مشغلو الروبوت بعد هذا الإنجاز، إلى هدف أكثر طموحًا، إذ يخططون لاختبار قدراته على تسلق قمة "إيفرست"، أعلى جبل في العالم، في محاولة لدفع حدود ما يمكن أن تقوم به الروبوتات البشرية في البيئات القاسية وشديدة الارتفاع.
وينظر إلى هذه التجربة كخطوة مهمة في مسار تطوير الروبوتات البشرية القادرة على العمل والتنقل في ظروف طبيعية معقدة، بعيدًا عن البيئات المتحكم بها كالمصانع والمختبرات، وهو ما قد يفتح الباب أمام استخدامات مستقبلية في مجالات الاستكشاف والإنقاذ في المناطق الوعرة.