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https://sarabic.ae/20260704/روبوت-يفقد-أعصابه-في-أول-يوم-عمل-ويضرب-زملائه-فيديو-1114946206.html
روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو
روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع جدلا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر روبوتا بشري الشكل يخرج عن السيطرة خلال تجربة تشغيل، ما تسبب في حالة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T14:23+0000
2026-07-04T14:31+0000
مجتمع
روبوت
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وبحسب المقطع، فقد بدأ الروبوت في أداء حركات اندفاعية مفاجئة تخللتها ركلات متتابعة باتجاه محيطه، الأمر الذي دفع العاملين إلى الابتعاد سريعًا لتفادي أي اصطدام محتمل، وسط صعوبة في احتوائه أو إيقاف سلوكه المفاجئ.وفي لحظة مفاجئة، توقف الروبوت عن الحركة بعد سلسلة من الاندفاعات، ليتخذ وضعية ثابتة تشبه الحركات القتالية المستوحاة من فنون "الكونغ فو"، قبل أن يدخل في حالة سكون تام، ما جعل المشهد يبدو أقرب إلى عرض غير مقصود أكثر من كونه عطلاً تقنيًا بسيطًا.ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي رُصدت خلال السنوات الأخيرة في اختبارات الروبوتات المتقدمة، والتي أثارت نقاشًا مستمرًا حول معايير السلامة والموثوقية في هذا المجال، خاصة مع ازدياد اعتماد هذه الأنظمة على التفاعل المباشر مع البشر.روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديوفي مشهد نادر.. رصد "أقبح" قرش في العالم حيا في موطنه الطبيعي .. فيديو
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روبوت, تكنولوجيا, نادي الفيديو, العالم
روبوت, تكنولوجيا, نادي الفيديو, العالم

روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو

14:23 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 14:31 GMT 04.07.2026)
© Photoروبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه
روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Photo
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أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع جدلا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر روبوتا بشري الشكل يخرج عن السيطرة خلال تجربة تشغيل، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الحاضرين داخل موقع الاختبار.
وبحسب المقطع، فقد بدأ الروبوت في أداء حركات اندفاعية مفاجئة تخللتها ركلات متتابعة باتجاه محيطه، الأمر الذي دفع العاملين إلى الابتعاد سريعًا لتفادي أي اصطدام محتمل، وسط صعوبة في احتوائه أو إيقاف سلوكه المفاجئ.
وأظهر الفيديو أن بعض حركات الروبوت بدت منظمة نسبيًا، إذ اتسمت بالسرعة والدقة، مع تقليد لحركات أقرب إلى أساليب فنون الدفاع عن النفس، ما زاد من غرابة المشهد وحدّته في آن واحد.
وفي لحظة مفاجئة، توقف الروبوت عن الحركة بعد سلسلة من الاندفاعات، ليتخذ وضعية ثابتة تشبه الحركات القتالية المستوحاة من فنون "الكونغ فو"، قبل أن يدخل في حالة سكون تام، ما جعل المشهد يبدو أقرب إلى عرض غير مقصود أكثر من كونه عطلاً تقنيًا بسيطًا.
وقد حقق الفيديو انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين السخرية والتعجب، إذ رأى البعض أن الحادثة تعكس التحديات المتزايدة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للعمل في بيئات بشرية، بينما تعامل آخرون معها بروح فكاهية.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي رُصدت خلال السنوات الأخيرة في اختبارات الروبوتات المتقدمة، والتي أثارت نقاشًا مستمرًا حول معايير السلامة والموثوقية في هذا المجال، خاصة مع ازدياد اعتماد هذه الأنظمة على التفاعل المباشر مع البشر.
روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديو
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