https://sarabic.ae/20260704/روبوت-يفقد-أعصابه-في-أول-يوم-عمل-ويضرب-زملائه-فيديو-1114946206.html

روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو

روبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع جدلا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر روبوتا بشري الشكل يخرج عن السيطرة خلال تجربة تشغيل، ما تسبب في حالة... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T14:23+0000

2026-07-04T14:23+0000

2026-07-04T14:31+0000

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وبحسب المقطع، فقد بدأ الروبوت في أداء حركات اندفاعية مفاجئة تخللتها ركلات متتابعة باتجاه محيطه، الأمر الذي دفع العاملين إلى الابتعاد سريعًا لتفادي أي اصطدام محتمل، وسط صعوبة في احتوائه أو إيقاف سلوكه المفاجئ.وفي لحظة مفاجئة، توقف الروبوت عن الحركة بعد سلسلة من الاندفاعات، ليتخذ وضعية ثابتة تشبه الحركات القتالية المستوحاة من فنون "الكونغ فو"، قبل أن يدخل في حالة سكون تام، ما جعل المشهد يبدو أقرب إلى عرض غير مقصود أكثر من كونه عطلاً تقنيًا بسيطًا.ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الحوادث المشابهة التي رُصدت خلال السنوات الأخيرة في اختبارات الروبوتات المتقدمة، والتي أثارت نقاشًا مستمرًا حول معايير السلامة والموثوقية في هذا المجال، خاصة مع ازدياد اعتماد هذه الأنظمة على التفاعل المباشر مع البشر.روبوتات ترحب بالصحفيين خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... فيديوفي مشهد نادر.. رصد "أقبح" قرش في العالم حيا في موطنه الطبيعي .. فيديو

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روبوت, تكنولوجيا, نادي الفيديو, العالم