في مشهد نادر.. رصد "أقبح" قرش في العالم حيا في موطنه الطبيعي .. فيديو
© Photo / Unsplash/ Karen Zhangسمكة قرش
© Photo / Unsplash/ Karen Zhang
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في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح فريق من علماء المحيطات بقيادة باحثين من جامعة هاواي، في توثيق أول مشاهد حية لقرش "العفريت"، أحد أندر أنواع القروش وأكثرها غموضًا، وهو يسبح بحرية في أعماق المحيط داخل بيئته الطبيعية.
ووفقًا لدراسة حديثة، نُشرت في مجلة "Journal of Fish Biology"، فإن اللقطات المصورة تمثل أول توثيق مباشر لهذا النوع في أعماق البحار، بعد أن كانت جميع المشاهدات السابقة تقتصر على قروش اصطيدت عرضًا بشباك أو خيوط الصيد قبل نفوقها بفترة قصيرة.
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ورغم استخدام مركبات آلية وكاميرات متخصصة لأكثر من 50 يومًا على أعماق تراوحت بين 800 و10 آلاف و800 متر، لم تتجاوز مدة اللقطات المصورة أكثر من 20 ثانية، ما يعكس مدى ندرة هذا الكائن وصعوبة رصده.
وسجل العلماء أول ظهور للقرش في يوليو/ تموز 2019، قرب جزيرة "جارفس" بالمحيط الهادئ على عمق يقارب 1300 متر، حيث رُصد ذكر يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار ويُقدر عمره بأكثر من 50 عامًا.
وبعد 5 سنوات، وثّق باحثون أستراليون ظهور قرش آخر يُرجح أنه أنثى أثناء عمليات رصد في خندق تونغا على عمق يقارب ألفي متر، وهو أعمق تسجيل موثق لهذا النوع حتى الآن.
وأكد الباحثون أن الاكتشاف لا يوسع فقط النطاق الجغرافي المعروف لقرش "العفريت"، بل يكشف أيضًا عن قدرته على العيش في أعماق أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم فهم العلماء لتوزيع هذا النوع وبيئته.
Here, researchers present the first live in-situ observations of the iconic goblin shark (𝑀𝑖𝑡𝑠𝑢𝑘𝑢𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑤𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖) on a seamount near Jarvis Island in 2019 and on the slope of the Tonga Trench in 2024 (video below). Past observations are restricted to specimens… pic.twitter.com/nrhjwM7L3W— Fish in the News (@FishInTheNews) May 20, 2026
ويُعرف قرش "العفريت" بمظهره الفريد الذي أكسبه لقب "أقبح قرش على الأرض"، إذ يمتلك خطمًا طويلًا مزودًا بمستقبلات كهربائية تساعده على رصد الفرائس في ظلام الأعماق، إلى جانب فكّين قابلين للاندفاع إلى الأمام بسرعة كبيرة لاصطياد الأسماك والحبار والقشريات.
ورغم صورته المخيفة، يؤكد العلماء أن فكيه يبقيان منكمشين داخل الرأس أثناء السباحة، ولا يندفعان إلى الخارج إلا عند الانقضاض على الفريسة، وهي آلية صيد فريدة جعلته يبدو وكأنه مخلوق خرج من أحد أفلام الرعب.
ويُعد قرش "العفريت" آخر الأنواع الباقية من فصيلته التطورية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 100 مليون عام، لذلك يصفه العلماء بـ"الأحفورة الحية".
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كما تشير الدراسات إلى أن القرش الآنف الذكر سباح بطيء يعيش في أعماق البحار ويتميز بمعدل أيض منخفض يساعده على البقاء في بيئة فقيرة بالموارد الغذائية.
ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يؤكد أن أعماق المحيطات ما زالت تكتنز أسرارًا هائلة، وأن جزءًا كبيرًا من التنوع الحيوي في تلك البيئات لم يُكتشف بعد، ما يجعل كل رصد جديد فرصة ثمينة لفهم عالم البحار العميقة.