https://sarabic.ae/20250907/قرش-أبيض-يثير-الذعر-في-شاطئ-شهير-بسيدني-واستنفار-جوي-وبحري-لرصده-1104598337.html
قرش أبيض يثير الذعر في شاطئ شهير بسيدني.. واستنفار جوي وبحري لرصده
قرش أبيض يثير الذعر في شاطئ شهير بسيدني.. واستنفار جوي وبحري لرصده
سبوتنيك عربي
أطلقت السلطات الأسترالية، يوم الأحد، حملة مراقبة جوية وبحرية باستخدام طائرات مسيرة ومروحية، بعد مصرع راكب أمواج في هجوم عنيف نفذته سمكة قرش أبيض ضخمة قرب أحد... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T17:42+0000
2025-09-07T17:42+0000
2025-09-07T17:42+0000
قرش
المحيط
البحر
غرق
ركوب الأمواج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_0:138:3092:1877_1920x0_80_0_0_aa60dc8bc36e9fef7bf624e2cc454b97.jpg
ووفقاً للمسؤولين، وقع الهجوم المميت صباح السبت، على بعد نحو 100 متر من شاطئ "لونغ ريف"، الواقع شمال العاصمة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، بينما كان الضحية يمارس رياضة ركوب الأمواج برفقة أصدقائه.رداً على الحادث، أعلنت إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في الولاية أن منظمة الإنقاذ البحري المعروفة بـ"سيرف لايف سيفين" نشرت طائرات مسيّرة ومروحية لمراقبة المنطقة وتحديد موقع القرش. كما تم تثبيت المزيد من "المصائد الذكية" المجهزة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتي تُبلغ السلطات فور وقوع سمكة قرش في شِركها. وأشارت الإدارة إلى أن تحليلاً أُجري على لوح التزلج الخاص بالضحية، أجراه علماء أحياء متخصصون في أسماك القرش، خلص إلى أن سمكة قرش بيضاء يتراوح طولها بين 3.4 و3.6 متر، يُرجح أنها المسؤولة عن الهجوم الدموي، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكشفت بيانات صادرة عن الجهة المشغلة لحديقة حيوان تارونغا في سيدني، أن هجوم السبت هو الرابع من نوعه الذي يسفر عن وفاة في أستراليا خلال عام 2025. ففي مارس الماضي، قُتل راكب أمواج آخر إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش في مياه ضحلة قبالة شاطئ ناء في ولاية أستراليا الغربية.وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة ضد البشر خلال عام 2024، بحسب "الملف الدولي لهجمات أسماك القرش" التابع لجامعة فلوريدا.
https://sarabic.ae/20250514/مطاردة-لأسماك-القرش-في-شواطئ-دهب-والحكومة-المصرية-تحذر-1100537960.html
https://sarabic.ae/20250312/ظهور-نادر-لحوت-القرش-الأبيض-يثير-الخوف-في-تونس-فيديو-1098606727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a5650791cc5b6090a607286dbb28b67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قرش, المحيط, البحر, غرق, ركوب الأمواج
قرش, المحيط, البحر, غرق, ركوب الأمواج
قرش أبيض يثير الذعر في شاطئ شهير بسيدني.. واستنفار جوي وبحري لرصده
أطلقت السلطات الأسترالية، يوم الأحد، حملة مراقبة جوية وبحرية باستخدام طائرات مسيرة ومروحية، بعد مصرع راكب أمواج في هجوم عنيف نفذته سمكة قرش أبيض ضخمة قرب أحد أشهر شواطئ سيدني.
ووفقاً للمسؤولين، وقع الهجوم المميت صباح السبت، على بعد نحو 100 متر من شاطئ "لونغ ريف"، الواقع شمال العاصمة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، بينما كان الضحية يمارس رياضة ركوب الأمواج برفقة أصدقائه.
وأوضحت الشرطة أن عدداً من راكبي الأمواج الآخرين تمكنوا من إخراج الضحية من المياه، إلا أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم وفارق الحياة في مكان الحادث.
رداً على الحادث، أعلنت إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في الولاية أن منظمة الإنقاذ البحري المعروفة بـ"سيرف لايف سيفين" نشرت طائرات مسيّرة ومروحية لمراقبة المنطقة وتحديد موقع القرش. كما تم تثبيت المزيد من "المصائد الذكية
" المجهزة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتي تُبلغ السلطات فور وقوع سمكة قرش في شِركها.
وأشارت الإدارة إلى أن تحليلاً أُجري على لوح التزلج الخاص بالضحية، أجراه علماء أحياء متخصصون في أسماك القرش، خلص إلى أن سمكة قرش بيضاء
يتراوح طولها بين 3.4 و3.6 متر، يُرجح أنها المسؤولة عن الهجوم الدموي، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ويُعد هذا الحادث أول وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في سيدني منذ فبراير/شباط 2022، عندما توفي سباح قبالة أحد شواطئ المدينة، وهو أيضاً أول هجوم مميت يقع في المنطقة منذ عام 1963.
وكشفت بيانات صادرة عن الجهة المشغلة لحديقة حيوان تارونغا في سيدني، أن هجوم السبت هو الرابع من نوعه الذي يسفر عن وفاة في أستراليا خلال عام 2025. ففي مارس الماضي، قُتل راكب أمواج آخر إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش في مياه ضحلة قبالة شاطئ ناء في ولاية أستراليا الغربية
.
وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة ضد البشر خلال عام 2024، بحسب "الملف الدولي لهجمات أسماك القرش" التابع لجامعة فلوريدا.