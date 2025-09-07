عربي
قرش أبيض يثير الذعر في شاطئ شهير بسيدني.. واستنفار جوي وبحري لرصده
قرش أبيض يثير الذعر في شاطئ شهير بسيدني.. واستنفار جوي وبحري لرصده
أطلقت السلطات الأسترالية، يوم الأحد، حملة مراقبة جوية وبحرية باستخدام طائرات مسيرة ومروحية، بعد مصرع راكب أمواج في هجوم عنيف نفذته سمكة قرش أبيض ضخمة قرب أحد أشهر شواطئ سيدني.
ووفقاً للمسؤولين، وقع الهجوم المميت صباح السبت، على بعد نحو 100 متر من شاطئ "لونغ ريف"، الواقع شمال العاصمة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، بينما كان الضحية يمارس رياضة ركوب الأمواج برفقة أصدقائه.
وأوضحت الشرطة أن عدداً من راكبي الأمواج الآخرين تمكنوا من إخراج الضحية من المياه، إلا أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم وفارق الحياة في مكان الحادث.
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
مجتمع
مطاردة لأسماك القرش في شواطئ دهب... والحكومة المصرية تحذر
14 مايو, 15:50 GMT
رداً على الحادث، أعلنت إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في الولاية أن منظمة الإنقاذ البحري المعروفة بـ"سيرف لايف سيفين" نشرت طائرات مسيّرة ومروحية لمراقبة المنطقة وتحديد موقع القرش. كما تم تثبيت المزيد من "المصائد الذكية" المجهزة بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتي تُبلغ السلطات فور وقوع سمكة قرش في شِركها.
وأشارت الإدارة إلى أن تحليلاً أُجري على لوح التزلج الخاص بالضحية، أجراه علماء أحياء متخصصون في أسماك القرش، خلص إلى أن سمكة قرش بيضاء يتراوح طولها بين 3.4 و3.6 متر، يُرجح أنها المسؤولة عن الهجوم الدموي، وفقا لوسائل إعلام غربية.

ويُعد هذا الحادث أول وفاة ناجمة عن هجوم لسمكة قرش في سيدني منذ فبراير/شباط 2022، عندما توفي سباح قبالة أحد شواطئ المدينة، وهو أيضاً أول هجوم مميت يقع في المنطقة منذ عام 1963.

ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
مجتمع
ظهور نادر لحوت القرش الأبيض يثير الخوف في تونس... فيديو
12 مارس, 15:06 GMT
وكشفت بيانات صادرة عن الجهة المشغلة لحديقة حيوان تارونغا في سيدني، أن هجوم السبت هو الرابع من نوعه الذي يسفر عن وفاة في أستراليا خلال عام 2025. ففي مارس الماضي، قُتل راكب أمواج آخر إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش في مياه ضحلة قبالة شاطئ ناء في ولاية أستراليا الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة ضد البشر خلال عام 2024، بحسب "الملف الدولي لهجمات أسماك القرش" التابع لجامعة فلوريدا.
