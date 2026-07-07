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علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
سبوتنيك عربي
أفادد المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المتخصصين في الجامعة طوروا أول تقنية في العالم للتمويه الحيوي للفيروسات الناقلة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد المكتب أن "هذه التقنية تمثل حلًا جذريًا لإحدى المشكلات الرئيسية في العلاج الجيني الحديث، وهي استحالة إعادة إعطاء الدواء بشكل متكرر". وأكد أن "هذه التقنية ستخفض بشكل كبير من تكلفة العلاج، لأنها ستلغي الحاجة إلى تطوير نواقل جديدة لكل جرعة متكررة".باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلىباحثون روس يحددون مكونات واعدة لإلكتروليتات بطاريات الليثيوم المعدني من الجيل القادم
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, علوم, العالم, العالم العربي
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
أفادد المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المتخصصين في الجامعة طوروا أول تقنية في العالم للتمويه الحيوي للفيروسات الناقلة المستخدمة في العلاج الجيني، حيث يمكن إعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر.
وأكد المكتب أن "هذه التقنية تمثل حلًا جذريًا لإحدى المشكلات الرئيسية في العلاج الجيني الحديث، وهي استحالة إعادة إعطاء الدواء بشكل متكرر".
وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية: "سيمهد هذا التطور الطريق أمام علاج جيني شامل ومتعدد، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة للأمراض التي تتطلب علاجًا طويل الأمد أو مدى الحياة".
وأكد أن "هذه التقنية ستخفض بشكل كبير من تكلفة العلاج، لأنها ستلغي الحاجة إلى تطوير نواقل جديدة لكل جرعة متكررة".