علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:52 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
09:39 GMT
11 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان, وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
12:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول: محطات جديدة تفتح أبوابها للسورية للطيران
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260707/علماء-روس-يطورون-أول-تقنية-عالمية-لإعادة-إعطاء-أدوية-العلاج-الجيني-بشكل-متكرر-1115014314.html
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر
سبوتنيك عربي
أفادد المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المتخصصين في الجامعة طوروا أول تقنية في العالم للتمويه الحيوي للفيروسات الناقلة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T11:48+0000
2026-07-07T11:48+0000
مجتمع
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
علوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/01/1112177185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39d0d08a67e2235c0782dfe6fd5587ad.jpg
وأكد المكتب أن "هذه التقنية تمثل حلًا جذريًا لإحدى المشكلات الرئيسية في العلاج الجيني الحديث، وهي استحالة إعادة إعطاء الدواء بشكل متكرر". وأكد أن "هذه التقنية ستخفض بشكل كبير من تكلفة العلاج، لأنها ستلغي الحاجة إلى تطوير نواقل جديدة لكل جرعة متكررة".باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلىباحثون روس يحددون مكونات واعدة لإلكتروليتات بطاريات الليثيوم المعدني من الجيل القادم
https://sarabic.ae/20260706/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-للتنبؤ-بمصير-الخلايا-الجذعية-قبل-استخدامها-في-العلاج-1114986432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/01/1112177185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_40f983530a96741ef6a700736638e80c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, علوم, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, علوم, العالم, العالم العربي

علماء روس يطورون أول تقنية عالمية لإعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر

11:48 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Александр Кряжевدواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس
دواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Александр Кряжев
تابعنا عبر
أفادد المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المتخصصين في الجامعة طوروا أول تقنية في العالم للتمويه الحيوي للفيروسات الناقلة المستخدمة في العلاج الجيني، حيث يمكن إعادة إعطاء أدوية العلاج الجيني بشكل متكرر.
وأكد المكتب أن "هذه التقنية تمثل حلًا جذريًا لإحدى المشكلات الرئيسية في العلاج الجيني الحديث، وهي استحالة إعادة إعطاء الدواء بشكل متكرر".
خلايا جذعية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
علماء روس يكتشفون طريقة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج
أمس, 11:54 GMT

وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية الروسية: "سيمهد هذا التطور الطريق أمام علاج جيني شامل ومتعدد، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة للأمراض التي تتطلب علاجًا طويل الأمد أو مدى الحياة".

وأكد أن "هذه التقنية ستخفض بشكل كبير من تكلفة العلاج، لأنها ستلغي الحاجة إلى تطوير نواقل جديدة لكل جرعة متكررة".
باحثون في معهد موسكو لهندسة الطاقة يطورون نموذج "توأم رقمي" لتشغيل المراجل بكفاءة أعلى
باحثون روس يحددون مكونات واعدة لإلكتروليتات بطاريات الليثيوم المعدني من الجيل القادم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала