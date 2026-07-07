https://sarabic.ae/20260707/ماكرون-جاهزون-لدعم-إعادة-إعمار-سوريا-وسنكون-شركاء-في-عدة-مجالات-1115024986.html
ماكرون: جاهزون لدعم إعادة إعمار سوريا وسنكون شركاء في عدة مجالات
ماكرون: جاهزون لدعم إعادة إعمار سوريا وسنكون شركاء في عدة مجالات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لدعم إعادة الإعمار في سوريا، موضحا أنهم سيكونون شركاء للاستثمار في عدة مجالات حيوية. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ماكرون جاءت في كلمة له أثناء ترأسه مع الرئيس أحمد الشرع لاجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق.وأعلن الرئيس الفرنسي عن وجود لجان اقتصادية موسّعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا بالشراكة مع دول خليجية، مؤكدا استعداد بلاده لبناء الثقة مع دمشق وأنها ستكون شريكة في مجالات عدة بينها قطاعا الطاقة والمصارف.وأضاف ماكرون أنه "رغم التحديات التي تواجه سوريا، هناك فرص لبناء شراكات حقيقة معها، وسنكون دائما إلى جانب الشعب السوري".وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت، في وقت سابق، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
https://sarabic.ae/20250630/فرنسا-تعيد-تأهيل-37-جسرا-في-سوريا--1102211056.html
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أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار
ماكرون: جاهزون لدعم إعادة إعمار سوريا وسنكون شركاء في عدة مجالات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده جاهزة لدعم إعادة الإعمار في سوريا، موضحا أنهم سيكونون شركاء للاستثمار في عدة مجالات حيوية.
وذكرت وكالة
الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ماكرون جاءت في كلمة له أثناء ترأسه مع الرئيس أحمد الشرع لاجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق.
وأعلن الرئيس الفرنسي عن وجود لجان اقتصادية موسّعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا بالشراكة مع دول خليجية، مؤكدا استعداد بلاده لبناء الثقة مع دمشق وأنها ستكون شريكة في مجالات عدة بينها قطاعا الطاقة والمصارف.
وأضاف ماكرون أنه "رغم التحديات التي تواجه سوريا، هناك فرص لبناء شراكات حقيقة معها، وسنكون دائما إلى جانب الشعب السوري".
وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية
قالت، في وقت سابق، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".