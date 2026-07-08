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إعلام: الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا
إعلام: الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا
سبوتنيك عربي
سيطر الجيش السوداني على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، وذلك عقب معارك مع قوات الدعم السريع السودانية. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T12:32+0000
2026-07-08T12:32+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
العالم العربي
قوات الدعم السريع السودانية
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وذكر موقع "نبأ السودان"المحلي أن "الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا"، في تطور ميداني جديد في إطار المواجهات المستمرة بين الطرفين.وكانت قوات الدعم السريع السودانية، قد أعلنت في 24 آذار/مارس الماضي، السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية جنوب شرقي السودان، وذلك عقب معارك ضد القوات المسلحة السودانية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260629/الجيش-السوداني-يعلن-تطهير-منطقتي-مقجة-وسركم-في-محور-النيل-الأزرق-1114816759.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية

إعلام: الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا

12:32 GMT 08.07.2026
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Photo
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سيطر الجيش السوداني على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، وذلك عقب معارك مع قوات الدعم السريع السودانية.
وذكر موقع "نبأ السودان"المحلي أن "الجيش السوداني يبسط سيطرته على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا"، في تطور ميداني جديد في إطار المواجهات المستمرة بين الطرفين.

وكان القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، إدريس لقمة، أكد في وقت سابق، في تصريح صحفي لـ"سبوتنيك"، أن الجيش السوداني يواصل تقدمه باتجاه مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق، وتوقع استعادة المدينة خلال أيام في ظل العمليات المكثفة ضد قوات الدعم السريع.

قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
29 يونيو, 14:50 GMT
وكانت قوات الدعم السريع السودانية، قد أعلنت في 24 آذار/مارس الماضي، السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية جنوب شرقي السودان، وذلك عقب معارك ضد القوات المسلحة السودانية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
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