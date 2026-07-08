الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260708/الحكومة-العراقية-الجديدة-تطلق-حملة-لمكافحة-الفساد-وجمع-السلاح-في-يد-الدولة-1115046921.html
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
سبوتنيك عربي
يشهد العراق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع ملفات الاقتصاد والأمن والفساد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة هيبة مؤسساتها وتعزيز سيادة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T12:55+0000
2026-07-08T12:55+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/08/1115046557_4:0:1248:700_1920x0_80_0_0_0281fe89f906fbaddcd33bdbc8884de7.png
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
سبوتنيك عربي
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
يحدث ذلك بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات تمتلك مقومات هائلة، وفي مقدمتها السياحة والآثار، باعتبار العراق أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية.وبين فرص النهوض والعقبات السياسية والأمنية، تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى واقع ملموس.وقال فكاك، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني نجحت، مستفيدةً من تحسن الوضع الأمني، في استعادة آلاف القطع الأثرية، من بينها نحو ستة آلاف قطعة سومرية كانت موجودة في بريطانيا منذ عام 1923، لأغراض الدراسة، حيث أعيدت إلى العراق مع الدراسات العلمية الخاصة بها ونسخها المستنسخة، وأودعت جميعها في المتحف الوطني العراقي.وأشار الوزير الأسبق إلى أن النشاط السياحي في العراق لا يقتصر على السياحة الدينية المرتبطة بالمراقد المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد، بل يشمل أيضا السياحة الأثرية والثقافية، لافتًا إلى أن عشرات البعثات الأجنبية تعمل في التنقيب عن الآثار داخل العراق.للمزيد من التفاصيل تابعوا لقاء "سبوتنيك"...
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/08/1115046557_160:0:1093:700_1920x0_80_0_0_12dc9949427659222ee7be394b50dca9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, аудио

الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة

12:55 GMT 08.07.2026
راديو
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
يشهد العراق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع ملفات الاقتصاد والأمن والفساد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة هيبة مؤسساتها وتعزيز سيادة القانون.
يحدث ذلك بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات تمتلك مقومات هائلة، وفي مقدمتها السياحة والآثار، باعتبار العراق أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية.
وبين فرص النهوض والعقبات السياسية والأمنية، تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى واقع ملموس.

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الأسبق، الدكتور أحمد فكاك، أن العراق يمتلك إرثا حضاريا استثنائيا يضم عشرات الآلاف من المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن البلاد تعرضت خلال العقود الماضية لعمليات نهب وتهريب واسعة للآثار نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، قبل أن تبدأ الحكومة الحالية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد استعادتها.

وقال فكاك، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني نجحت، مستفيدةً من تحسن الوضع الأمني، في استعادة آلاف القطع الأثرية، من بينها نحو ستة آلاف قطعة سومرية كانت موجودة في بريطانيا منذ عام 1923، لأغراض الدراسة، حيث أعيدت إلى العراق مع الدراسات العلمية الخاصة بها ونسخها المستنسخة، وأودعت جميعها في المتحف الوطني العراقي.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن النشاط السياحي في العراق لا يقتصر على السياحة الدينية المرتبطة بالمراقد المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد، بل يشمل أيضا السياحة الأثرية والثقافية، لافتًا إلى أن عشرات البعثات الأجنبية تعمل في التنقيب عن الآثار داخل العراق.

للمزيد من التفاصيل تابعوا لقاء "سبوتنيك"...

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала