https://sarabic.ae/20260708/الحكومة-العراقية-الجديدة-تطلق-حملة-لمكافحة-الفساد-وجمع-السلاح-في-يد-الدولة-1115046921.html
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
سبوتنيك عربي
يشهد العراق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع ملفات الاقتصاد والأمن والفساد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة هيبة مؤسساتها وتعزيز سيادة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T12:55+0000
2026-07-08T12:55+0000
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الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
سبوتنيك عربي
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
يحدث ذلك بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات تمتلك مقومات هائلة، وفي مقدمتها السياحة والآثار، باعتبار العراق أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية.وبين فرص النهوض والعقبات السياسية والأمنية، تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى واقع ملموس.وقال فكاك، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني نجحت، مستفيدةً من تحسن الوضع الأمني، في استعادة آلاف القطع الأثرية، من بينها نحو ستة آلاف قطعة سومرية كانت موجودة في بريطانيا منذ عام 1923، لأغراض الدراسة، حيث أعيدت إلى العراق مع الدراسات العلمية الخاصة بها ونسخها المستنسخة، وأودعت جميعها في المتحف الوطني العراقي.وأشار الوزير الأسبق إلى أن النشاط السياحي في العراق لا يقتصر على السياحة الدينية المرتبطة بالمراقد المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد، بل يشمل أيضا السياحة الأثرية والثقافية، لافتًا إلى أن عشرات البعثات الأجنبية تعمل في التنقيب عن الآثار داخل العراق.للمزيد من التفاصيل تابعوا لقاء "سبوتنيك"...
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صبري سراج
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صبري سراج
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
لقاء سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
يشهد العراق مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تحديات بناء الدولة مع ملفات الاقتصاد والأمن والفساد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة هيبة مؤسساتها وتعزيز سيادة القانون.
يحدث ذلك بالتوازي مع محاولات تنشيط قطاعات تمتلك مقومات هائلة، وفي مقدمتها السياحة والآثار، باعتبار العراق أحد أقدم مراكز الحضارة الإنسانية.
وبين فرص النهوض والعقبات السياسية والأمنية
، تبرز تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة على تحويل هذه التوجهات إلى واقع ملموس.
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الأسبق، الدكتور أحمد فكاك، أن العراق يمتلك إرثا حضاريا استثنائيا يضم عشرات الآلاف من المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن البلاد تعرضت خلال العقود الماضية لعمليات نهب وتهريب واسعة للآثار نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، قبل أن تبدأ الحكومة الحالية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد استعادتها.
وقال فكاك، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"،
إن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني نجحت، مستفيدةً من تحسن الوضع الأمني، في استعادة آلاف القطع الأثرية، من بينها نحو ستة آلاف قطعة سومرية كانت موجودة في بريطانيا منذ عام 1923، لأغراض الدراسة، حيث أعيدت إلى العراق مع الدراسات العلمية الخاصة بها ونسخها المستنسخة، وأودعت جميعها في المتحف الوطني العراقي.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن النشاط السياحي في العراق لا يقتصر على السياحة الدينية المرتبطة بالمراقد المقدسة في النجف وكربلاء وبغداد، بل يشمل أيضا السياحة الأثرية والثقافية، لافتًا إلى أن عشرات البعثات الأجنبية تعمل في التنقيب عن الآثار داخل العراق.
للمزيد من التفاصيل تابعوا لقاء "سبوتنيك"...