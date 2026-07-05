https://sarabic.ae/20260705/رئيس-وزراء-العراقي-لن-نسمح-ببقاء-أي-سلاح-خارج-سلطة-الدولة-1114964998.html
رئيس وزراء العراقي: لن نسمح ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة
رئيس وزراء العراقي: لن نسمح ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة
سبوتنيك عربي
صادق رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، على جدول ترقيات الضباط في الجيش العراقي، وذلك خلال زيارة أجراها إلى وزارة الدفاع. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T13:39+0000
2026-07-05T13:39+0000
2026-07-05T13:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114964651_0:83:1281:803_1920x0_80_0_0_3baabc3660f5af197e68108d0bea0d8c.jpg
وأشار الزيدي، إلى حرص الحكومة على تطوير الجيش العراقي ليكون قوة مهنية قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، مع توفير الدعم اللازم لتعزيز قدراته، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.كما شدد، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار القانون، مؤكدًا استمرار الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وبناء دولة يسودها الأمن والاستقرار.وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان: إن "الاجتماع ناقش أبرز التطورات والتداعيات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب استعراض الخطط والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي".وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الفائت.وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-العراقي-يعلن-دخول-ملف-حصر-السلاح-في-البلاد-مرحلته-التنفيذية-الملزمة-1114221021.html
https://sarabic.ae/20260603/العراق-يشكل-لجنة-لتنفيذ-خطة-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1114004488.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/05/1114964651_89:0:1177:816_1920x0_80_0_0_67aaba63e140643441717a8a25ac5f88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس وزراء العراقي: لن نسمح ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة
صادق رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، على جدول ترقيات الضباط في الجيش العراقي، وذلك خلال زيارة أجراها إلى وزارة الدفاع.
وأشار الزيدي، إلى حرص الحكومة على تطوير الجيش العراقي ليكون قوة مهنية قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، مع توفير الدعم اللازم لتعزيز قدراته، حسب وكالة
الأنباء العراقية - واع.
كما شدد، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار القانون، مؤكدًا استمرار الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وبناء دولة يسودها الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة
، ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان: إن "الاجتماع ناقش أبرز التطورات والتداعيات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب استعراض الخطط والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة
تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار
الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الفائت.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.