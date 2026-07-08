https://sarabic.ae/20260708/روسيا-تتخذ-إجراء-تشريعيا-بخصوص-ضبط-مقاطع-الذكاء-الاصطناعي-1115041809.html
روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي
روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة، مشروع قانون في القراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يمنح مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحق في وضع إشعار يوضح... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T12:06+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ويأتي هذا الإجراء ضمن القانون الأساسي لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، إذ ينص على وضع علامة تعريفية على المواد السمعية والبصرية التي تُنشأ باستخدام النماذج اللغوية أو التوليدية الكبيرة، على أن يتم تحديد آلية وشكل هذه العلامة باتفاق بين مطور النموذج والجهة التي تتيح استخدامه.ويرى مشرّعو القانون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالمحتوى المنشور على الإنترنت، وتساعد على التمييز بين المواد التي ينتجها الإنسان وتلك التي تُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل روسيا.وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي
https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-الروسية-ندعم-دور-الأمم-المتحدة-لإنشاء-نظام-عادل-للتعاون-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1115026454.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي
أقرّ مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة، مشروع قانون في القراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يمنح مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحق في وضع إشعار يوضح أن المقاطع الصوتية والمرئية أُنتجت باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المحتوى الرقمي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن القانون الأساسي لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، إذ ينص على وضع علامة تعريفية على المواد السمعية والبصرية التي تُنشأ باستخدام النماذج اللغوية أو التوليدية الكبيرة، على أن يتم تحديد آلية وشكل هذه العلامة باتفاق بين مطور النموذج والجهة التي تتيح استخدامه.
كما يُلزم القانون أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وأنظمة المعلومات التي يتجاوز عدد مستخدميها اليومي 500 ألف مستخدم، بتوفير الإمكانات التقنية التي تسمح للمستخدمين بإضافة هذا الإشعار إلى المحتوى الذي ينشرونه.
ويرى مشرّعو القانون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالمحتوى المنشور على الإنترنت، وتساعد على التمييز بين المواد التي ينتجها الإنسان وتلك التي تُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل روسيا.
ووسعت روسيا اهتمامها بمجالات الذكاء الاصطناعي على جميع الأصعدة، حيث صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بأن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".
وأضاف أنه يجري دمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في أنظمة الدفاع الجوي، مع توقع ظهور النتائج بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.