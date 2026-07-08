روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/روسيا-تتخذ-إجراء-تشريعيا-بخصوص-ضبط-مقاطع-الذكاء-الاصطناعي-1115041809.html
روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي
روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة، مشروع قانون في القراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يمنح مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحق في وضع إشعار يوضح... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T12:06+0000
2026-07-08T12:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_fc99f97c539a2a119a029eaec6274387.jpg
ويأتي هذا الإجراء ضمن القانون الأساسي لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، إذ ينص على وضع علامة تعريفية على المواد السمعية والبصرية التي تُنشأ باستخدام النماذج اللغوية أو التوليدية الكبيرة، على أن يتم تحديد آلية وشكل هذه العلامة باتفاق بين مطور النموذج والجهة التي تتيح استخدامه.ويرى مشرّعو القانون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالمحتوى المنشور على الإنترنت، وتساعد على التمييز بين المواد التي ينتجها الإنسان وتلك التي تُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل روسيا.وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي
https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-الروسية-ندعم-دور-الأمم-المتحدة-لإنشاء-نظام-عادل-للتعاون-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1115026454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_184:0:1717:1150_1920x0_80_0_0_da495d67260df90532ec2515bf08d8cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تتخذ إجراء تشريعيا بخصوص ضبط مقاطع الذكاء الاصطناعي

12:06 GMT 08.07.2026
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
أقرّ مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العامة، مشروع قانون في القراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يمنح مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحق في وضع إشعار يوضح أن المقاطع الصوتية والمرئية أُنتجت باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المحتوى الرقمي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن القانون الأساسي لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، إذ ينص على وضع علامة تعريفية على المواد السمعية والبصرية التي تُنشأ باستخدام النماذج اللغوية أو التوليدية الكبيرة، على أن يتم تحديد آلية وشكل هذه العلامة باتفاق بين مطور النموذج والجهة التي تتيح استخدامه.
كما يُلزم القانون أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وأنظمة المعلومات التي يتجاوز عدد مستخدميها اليومي 500 ألف مستخدم، بتوفير الإمكانات التقنية التي تسمح للمستخدمين بإضافة هذا الإشعار إلى المحتوى الذي ينشرونه.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
الخارجية الروسية: ندعم دور الأمم المتحدة لإنشاء نظام عادل للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
أمس, 18:49 GMT
ويرى مشرّعو القانون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستخدمين بالمحتوى المنشور على الإنترنت، وتساعد على التمييز بين المواد التي ينتجها الإنسان وتلك التي تُنشأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استمرار التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل روسيا.
ووسعت روسيا اهتمامها بمجالات الذكاء الاصطناعي على جميع الأصعدة، حيث صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بأن روسيا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين: "يتم حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة الروسية لأغراض التعرف على الصور وتحديد الأهداف آليًا والملاحة".
وأضاف أنه يجري دمج الذكاء الاصطناعي بفاعلية في أنظمة الدفاع الجوي، مع توقع ظهور النتائج بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أنه منذ أبريل/نيسان، يجري العمل على إنشاء بيئة معلومات موحدة في روسيا لتحسين الوعي الظرفي بهجمات الطائرات المسيّرة.
روسيا تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون مع مصر في مجالي الأدوية والذكاء الاصطناعي الطبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала