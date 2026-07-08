https://sarabic.ae/20260708/شتيوي-لـسبوتنيك-الأزمات-الإقليمية-خلقت-حافزا-جديدا-نحو-تعزيز-الاعتماد-على-الذات-1115041655.html

شتيوي لـ"سبوتنيك": الأزمات الإقليمية خلقت حافزا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات

شتيوي لـ"سبوتنيك": الأزمات الإقليمية خلقت حافزا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات

سبوتنيك عربي

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، موسى شتيوي، إن الأردن يواجه تحديات جمة فرضها موقعه الجغرافي، ما يجعله سريع التأثر بالأزمات المحيطة في الإقليم،... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T11:54+0000

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وأضاف شتيوي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الحرب الأمريكية الإيرانية تركت بالفعل تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتضرر سلاسل الإنتاج والإمداد، وتراجع قطاع السياحة بشكل كبير وشبه توقفهن بيد أن الاقتصاد الأردني أثبت في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات السابقة قدرة عالية جدا على الصمود وتجاوز الصدمات.وأوضح أنه رغم كون هذه الأزمات تضغط على المدى البعيد وتؤثر سلبا على الموازنة العامة والمالية نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الإيرادات، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بلغت 2.9%، وهو معدل أفضل من المتوقع ويؤكد مرونة الاقتصاد بفضل تنوعه وتنوع علاقاته الدولية، والقدرة المؤسسية العالية التي طورتها الحكومات في إدارة الأزمات سياسيا واقتصاديا.وأضاف رئيس المجلس أن الحرب لم تؤد إلى إيقاف البرامج أو المشاريع التنفيذية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، خلقت حافزا إضافيًا ونفسا اقتصاديا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات، حيث شهدت هذه الفترة خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيف كلف الإنتاج مثل الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الاستراتيجية.وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني صمد بشكل إيجابي، وأن خطط التحديث تسير دون توقف يذكر مع تبني إجراءات تحوطية لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة كالسياحة والصناعة الوطنية، مجدداً التذكير بأن الأزمات تضغط على الميزانية العامة وتؤثر على واردات الحكومة نتيجة ارتفاع كلف سلاسل القيمة وتضرر الاقتصاد السياحي بشكل مباشر.

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