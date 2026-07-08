https://sarabic.ae/20260708/شتيوي-لـسبوتنيك-الأزمات-الإقليمية-خلقت-حافزا-جديدا-نحو-تعزيز-الاعتماد-على-الذات-1115041655.html
شتيوي لـ"سبوتنيك": الأزمات الإقليمية خلقت حافزا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات
شتيوي لـ"سبوتنيك": الأزمات الإقليمية خلقت حافزا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، موسى شتيوي، إن الأردن يواجه تحديات جمة فرضها موقعه الجغرافي، ما يجعله سريع التأثر بالأزمات المحيطة في الإقليم،... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T11:54+0000
2026-07-08T11:54+0000
2026-07-08T11:54+0000
أخبار الأردن
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
وأضاف شتيوي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الحرب الأمريكية الإيرانية تركت بالفعل تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتضرر سلاسل الإنتاج والإمداد، وتراجع قطاع السياحة بشكل كبير وشبه توقفهن بيد أن الاقتصاد الأردني أثبت في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات السابقة قدرة عالية جدا على الصمود وتجاوز الصدمات.وأوضح أنه رغم كون هذه الأزمات تضغط على المدى البعيد وتؤثر سلبا على الموازنة العامة والمالية نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الإيرادات، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بلغت 2.9%، وهو معدل أفضل من المتوقع ويؤكد مرونة الاقتصاد بفضل تنوعه وتنوع علاقاته الدولية، والقدرة المؤسسية العالية التي طورتها الحكومات في إدارة الأزمات سياسيا واقتصاديا.وأضاف رئيس المجلس أن الحرب لم تؤد إلى إيقاف البرامج أو المشاريع التنفيذية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، خلقت حافزا إضافيًا ونفسا اقتصاديا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات، حيث شهدت هذه الفترة خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيف كلف الإنتاج مثل الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الاستراتيجية.وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني صمد بشكل إيجابي، وأن خطط التحديث تسير دون توقف يذكر مع تبني إجراءات تحوطية لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة كالسياحة والصناعة الوطنية، مجدداً التذكير بأن الأزمات تضغط على الميزانية العامة وتؤثر على واردات الحكومة نتيجة ارتفاع كلف سلاسل القيمة وتضرر الاقتصاد السياحي بشكل مباشر.
https://sarabic.ae/20260202/وزير-الاتصال-الحكومي-الأردني-علاقاتنا-مع-روسيا-إيجابية-وتحظى-باحترام-متبادل-بين-الطرفين-1109900213.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
شتيوي لـ"سبوتنيك": الأزمات الإقليمية خلقت حافزا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات
حصري
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، موسى شتيوي، إن الأردن يواجه تحديات جمة فرضها موقعه الجغرافي، ما يجعله سريع التأثر بالأزمات المحيطة في الإقليم، سواء في سوريا، أو العراق، أو الضفة الغربية وغزة، وصولا إلى التوترات الأخيرة في المنطقة.
وأضاف شتيوي، في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أن الحرب الأمريكية الإيرانية تركت بالفعل تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتضرر سلاسل الإنتاج والإمداد، وتراجع قطاع السياحة بشكل كبير وشبه توقفهن بيد أن الاقتصاد الأردني أثبت في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات السابقة قدرة عالية جدا على الصمود وتجاوز الصدمات.
وأوضح أنه رغم كون هذه الأزمات تضغط على المدى البعيد وتؤثر سلبا على الموازنة العامة والمالية نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع الإيرادات، إلا أن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بلغت 2.9%، وهو معدل أفضل من المتوقع ويؤكد مرونة الاقتصاد بفضل تنوعه وتنوع علاقاته الدولية، والقدرة المؤسسية العالية التي طورتها الحكومات في إدارة الأزمات سياسيا واقتصاديا.
وأضاف رئيس المجلس أن الحرب لم تؤد إلى إيقاف البرامج أو المشاريع التنفيذية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، خلقت حافزا إضافيًا ونفسا اقتصاديا جديدا نحو تعزيز الاعتماد على الذات، حيث شهدت هذه الفترة خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، وتخفيف كلف الإنتاج مثل الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الاستراتيجية.
ولفت شتيوي إلى أن من أبرز المشاريع الجارية حاليا مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من البحر الأحمر ونقلها للمحافظات والذي يقترب من إغلاقه المالي للبدء الفعلي بحلول عام 2027، بالإضافة إلى مشروع ربط سكك الحديد من ميناء العقبة إلى مناطق صناعات الفوسفات والبوتاس وغيرها، إلى جانب دعم مشاريع حيوية في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني صمد بشكل إيجابي، وأن خطط التحديث تسير دون توقف يذكر مع تبني إجراءات تحوطية لدعم القطاعات الحيوية المتأثرة كالسياحة والصناعة الوطنية، مجدداً التذكير بأن الأزمات تضغط على الميزانية العامة وتؤثر على واردات الحكومة نتيجة ارتفاع كلف سلاسل القيمة وتضرر الاقتصاد السياحي بشكل مباشر.