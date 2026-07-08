https://sarabic.ae/20260708/مصدر-لـسبوتنيك-زيارة-ويتكوف-وكوشنر-إلى-موسكو-تهدف-لتوضيح-الموقف-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1115031272.html
مصدر لـ"سبوتنيك": زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو تهدف لتوضيح الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو تهدف لتوضيح الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T05:03+0000
2026-07-08T05:03+0000
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأَضاف المصدر للوكالة اليوم الأربعاء: "تظهر حاليًا في الصحف تقارير تزعم بأنه (في إشارة إلى ترامب) يرغب في إعادة النظر في موقف الولايات المتحدة وتقديم دعم أكثر فعالية لأوكرانيا، هذا الموضوع برمته سيكون موضع نقاش مع المسؤولين القادمين إلى موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن ويتكوف وكوشنر، قد يزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا.وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".ويوم الأحد الماضي، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، وسيكونان على استعداد للتوجه إلى موسكو، في الوقت المناسب.لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب
https://sarabic.ae/20260708/مصدر-دبلوماسي-ويتكوف-وكوشنر-قد-يزوران-موسكو-قريبا-لاستكمال-جهود-الوساطة-1115030218.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر لـ"سبوتنيك": زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو تهدف لتوضيح الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا
صرّح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، إلى العاصمة موسكو، "ستسهم في توضيح موقف البيت الأبيض من الصراع الأوكراني".
وأَضاف المصدر للوكالة اليوم الأربعاء: "تظهر حاليًا في الصحف تقارير تزعم بأنه (في إشارة إلى ترامب) يرغب في إعادة النظر في موقف الولايات المتحدة وتقديم دعم أكثر فعالية لأوكرانيا، هذا الموضوع برمته سيكون موضع نقاش مع المسؤولين القادمين إلى موسكو".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن ويتكوف وكوشنر، قد يزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا.
وقال المصدر للوكالة: "الحديث عن ذلك يدور منذ فترة طويلة، ويبدو أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".
وتأتي هذه الزيارة المحتملة في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل إنهاء النزاع
.
ويوم الأحد الماضي، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان جهودهما في الوساطة للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية، وسيكونان على استعداد للتوجه إلى موسكو، في الوقت المناسب.