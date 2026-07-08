https://sarabic.ae/20260708/موسكو-الغرب-يغض-الطرف-عن-استخدام-كييف-للمواد-الكيميائية-في-منطقة-العملية-العسكرية-1115052687.html
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج للمواد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T17:36+0000
2026-07-08T17:36+0000
2026-07-08T17:36+0000
روسيا
كييف
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_db14817e88e436135e1949d61c82c096.jpg
وقال تارابرين في كلمته خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لا يسع المرء إلا أن يذكر الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن دول الغرب الجماعي تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج من جانب نظام كييف للمواد الكيميائية السامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأردف المندوب الروسي: "إن دول الغرب الجماعي تمد بنشاط أوكرانيا - التي تنظر أعلى سلطة قضائية دولية في قضية ضدها بشأن احتمال ارتكابها إبادة جماعية - ليس فقط بأسلحة مختلفة، بل بالمواد الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية أيضاً".وبحسب البعثة، فإن "الغرب والأمانة الفنية يتجاهلان بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية".وأشارت البعثة إلى أن "هذه البيانات، كما تعلمون، مدعومة بأدلة محددة، ولا سيما نتائج التحاليل التي أجراها مختبر التحليل الكيميائي المعتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المركز العلمي السابع والعشرون" التابع لوزارة الدفاع الروسية على عينات مأخوذة من مواقع الحوادث الكيميائية وفقًا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأفادت البعثة بأنه تم توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتهام موسكو بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك في لاهاي.وصرحت البعثة الروسية الدائمة لـ "سبوتنيك"، أن "تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة وشركائها الأوروبيين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالغة الأهمية في هذه القضية، فإذا استُخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإنهم سيُحمّلون روسيا مسؤولية كل شيء".وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".
https://sarabic.ae/20250704/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تتجاهل-بيانات-روسية-حول-استخدام-كييف-أسلحة-محظورة-1102365184.html
https://sarabic.ae/20250704/القوات-الروسية-تكشف-عبوات-ناسفة-أوكرانية-مخبأة-في-ألعاب-الأطفال-بمقاطعة-كورسك-1102364093.html
https://sarabic.ae/20241125/روسيا-نظام-كييف-يواصل-استخدام-الأسلحة-الكيميائية-ضد-القوات-الروسية-والمدنيين-1095174827.html
https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_36791eaecfd919ea5ed5eff10480088c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كييف, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم
روسيا, كييف, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة من قبل كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال تارابرين في كلمته خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لا يسع المرء إلا أن يذكر الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن دول الغرب الجماعي تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج من جانب نظام كييف للمواد الكيميائية السامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف تارابرين، بأن الدول الغربية تمد أوكرانيا بنشاط ليس فقط بالأسلحة المختلفة، بل وأيضاً بالمواد الكيميائية السامة والسلائف (المواد الأولية).
وأردف المندوب الروسي: "إن دول الغرب الجماعي تمد بنشاط أوكرانيا - التي تنظر أعلى سلطة قضائية دولية في قضية ضدها بشأن احتمال ارتكابها إبادة جماعية - ليس فقط بأسلحة مختلفة، بل بالمواد الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية أيضاً".
وكانت البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صرحت لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن روسيا لا تزال مستعدة لمناقشة موضوعية.
وبحسب البعثة، فإن "الغرب والأمانة الفنية يتجاهلان بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية".
وأشارت البعثة إلى أن "هذه البيانات، كما تعلمون، مدعومة بأدلة محددة، ولا سيما نتائج التحاليل التي أجراها مختبر التحليل الكيميائي المعتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المركز العلمي السابع والعشرون" التابع لوزارة الدفاع الروسية على عينات مأخوذة من مواقع الحوادث الكيميائية
وفقًا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأكدت البعثة استعداد روسيا لإجراء نقاش محايد وموضوعي وفني ومهني مع الأمانة الفنية، كما هو الحال مع أي دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأفادت البعثة بأنه تم توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتهام موسكو بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك في لاهاي.
25 نوفمبر 2024, 16:04 GMT
وصرحت البعثة الروسية الدائمة لـ "سبوتنيك"، أن "تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة وشركائها الأوروبيين
، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالغة الأهمية في هذه القضية، فإذا استُخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإنهم سيُحمّلون روسيا مسؤولية كل شيء".
وأضافت: "وهكذا، مُنح نظام كييف نوعًا من التساهل، كأن تقول (الإدارة الأمريكية) افعل ما تشاء، ولن نسمح لأحد بإيذاءك وأُعطي حلفاء "الناتو" بما في ذلك منبر لاهاي، توجيهًا لاتهام موسكو بانتهاك الاتفاقية بأي وسيلة وطريقة".
14 سبتمبر 2024, 21:30 GMT
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.
وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة
(الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".