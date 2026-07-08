موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/موسكو-الغرب-يغض-الطرف-عن-استخدام-كييف-للمواد-الكيميائية-في-منطقة-العملية-العسكرية-1115052687.html
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج للمواد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T17:36+0000
2026-07-08T17:36+0000
روسيا
كييف
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_db14817e88e436135e1949d61c82c096.jpg
وقال تارابرين في كلمته خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لا يسع المرء إلا أن يذكر الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن دول الغرب الجماعي تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج من جانب نظام كييف للمواد الكيميائية السامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأردف المندوب الروسي: "إن دول الغرب الجماعي تمد بنشاط أوكرانيا - التي تنظر أعلى سلطة قضائية دولية في قضية ضدها بشأن احتمال ارتكابها إبادة جماعية - ليس فقط بأسلحة مختلفة، بل بالمواد الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية أيضاً".وبحسب البعثة، فإن "الغرب والأمانة الفنية يتجاهلان بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية".وأشارت البعثة إلى أن "هذه البيانات، كما تعلمون، مدعومة بأدلة محددة، ولا سيما نتائج التحاليل التي أجراها مختبر التحليل الكيميائي المعتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المركز العلمي السابع والعشرون" التابع لوزارة الدفاع الروسية على عينات مأخوذة من مواقع الحوادث الكيميائية وفقًا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأفادت البعثة بأنه تم توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتهام موسكو بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك في لاهاي.وصرحت البعثة الروسية الدائمة لـ "سبوتنيك"، أن "تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة وشركائها الأوروبيين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالغة الأهمية في هذه القضية، فإذا استُخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإنهم سيُحمّلون روسيا مسؤولية كل شيء".وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".
https://sarabic.ae/20250704/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تتجاهل-بيانات-روسية-حول-استخدام-كييف-أسلحة-محظورة-1102365184.html
https://sarabic.ae/20250704/القوات-الروسية-تكشف-عبوات-ناسفة-أوكرانية-مخبأة-في-ألعاب-الأطفال-بمقاطعة-كورسك-1102364093.html
https://sarabic.ae/20241125/روسيا-نظام-كييف-يواصل-استخدام-الأسلحة-الكيميائية-ضد-القوات-الروسية-والمدنيين-1095174827.html
https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/16/1048775220_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_36791eaecfd919ea5ed5eff10480088c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, كييف, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم
روسيا, كييف, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم

موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية

17:36 GMT 08.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة من قبل كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال تارابرين في كلمته خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لا يسع المرء إلا أن يذكر الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن دول الغرب الجماعي تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج من جانب نظام كييف للمواد الكيميائية السامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف تارابرين، بأن الدول الغربية تمد أوكرانيا بنشاط ليس فقط بالأسلحة المختلفة، بل وأيضاً بالمواد الكيميائية السامة والسلائف (المواد الأولية).
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بيانات روسية حول استخدام كييف أسلحة محظورة
4 يوليو 2025, 18:31 GMT
وأردف المندوب الروسي: "إن دول الغرب الجماعي تمد بنشاط أوكرانيا - التي تنظر أعلى سلطة قضائية دولية في قضية ضدها بشأن احتمال ارتكابها إبادة جماعية - ليس فقط بأسلحة مختلفة، بل بالمواد الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية أيضاً".

وكانت البعثة الدائمة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، صرحت لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتجاهل بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن روسيا لا تزال مستعدة لمناقشة موضوعية.

وبحسب البعثة، فإن "الغرب والأمانة الفنية يتجاهلان بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية".
وحدات الحرب الإلكترونية التابعة لمجموعة الشمال في اتجاه كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكشف عبوات ناسفة أوكرانية مخبأة في ألعاب الأطفال بمقاطعة كورسك
4 يوليو 2025, 17:25 GMT
وأشارت البعثة إلى أن "هذه البيانات، كما تعلمون، مدعومة بأدلة محددة، ولا سيما نتائج التحاليل التي أجراها مختبر التحليل الكيميائي المعتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المركز العلمي السابع والعشرون" التابع لوزارة الدفاع الروسية على عينات مأخوذة من مواقع الحوادث الكيميائية وفقًا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأكدت البعثة استعداد روسيا لإجراء نقاش محايد وموضوعي وفني ومهني مع الأمانة الفنية، كما هو الحال مع أي دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأفادت البعثة بأنه تم توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتهام موسكو بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك في لاهاي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والمدنيين
25 نوفمبر 2024, 16:04 GMT
وصرحت البعثة الروسية الدائمة لـ "سبوتنيك"، أن "تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة وشركائها الأوروبيين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالغة الأهمية في هذه القضية، فإذا استُخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإنهم سيُحمّلون روسيا مسؤولية كل شيء".

وأضافت: "وهكذا، مُنح نظام كييف نوعًا من التساهل، كأن تقول (الإدارة الأمريكية) افعل ما تشاء، ولن نسمح لأحد بإيذاءك وأُعطي حلفاء "الناتو" بما في ذلك منبر لاهاي، توجيهًا لاتهام موسكو بانتهاك الاتفاقية بأي وسيلة وطريقة".

صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا المحتمل للأسلحة الكيميائية في مقاطعة كورسك
14 سبتمبر 2024, 21:30 GMT

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الروس.

وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала