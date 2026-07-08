https://sarabic.ae/20260708/موسكو-الغرب-يغض-الطرف-عن-استخدام-كييف-للمواد-الكيميائية-في-منطقة-العملية-العسكرية-1115052687.html

موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية

موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، بأن الدول الغربية تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج للمواد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T17:36+0000

2026-07-08T17:36+0000

2026-07-08T17:36+0000

روسيا

كييف

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العالم

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وقال تارابرين في كلمته خلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لا يسع المرء إلا أن يذكر الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن دول الغرب الجماعي تغض الطرف عن الاستخدام الممنهج من جانب نظام كييف للمواد الكيميائية السامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأردف المندوب الروسي: "إن دول الغرب الجماعي تمد بنشاط أوكرانيا - التي تنظر أعلى سلطة قضائية دولية في قضية ضدها بشأن احتمال ارتكابها إبادة جماعية - ليس فقط بأسلحة مختلفة، بل بالمواد الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية أيضاً".وبحسب البعثة، فإن "الغرب والأمانة الفنية يتجاهلان بشكل واضح الحقائق التي قدمتها روسيا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية".وأشارت البعثة إلى أن "هذه البيانات، كما تعلمون، مدعومة بأدلة محددة، ولا سيما نتائج التحاليل التي أجراها مختبر التحليل الكيميائي المعتمد من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المركز العلمي السابع والعشرون" التابع لوزارة الدفاع الروسية على عينات مأخوذة من مواقع الحوادث الكيميائية وفقًا لقواعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأفادت البعثة بأنه تم توجيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتهام موسكو بانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك في لاهاي.وصرحت البعثة الروسية الدائمة لـ "سبوتنيك"، أن "تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة وشركائها الأوروبيين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالغة الأهمية في هذه القضية، فإذا استُخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا، فإنهم سيُحمّلون روسيا مسؤولية كل شيء".وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".

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روسيا, كييف, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم