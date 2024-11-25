https://sarabic.ae/20241125/روسيا-نظام-كييف-يواصل-استخدام-الأسلحة-الكيميائية-ضد-القوات-الروسية-والمدنيين-1095174827.html
روسيا: نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والمدنيين
روسيا: نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والمدنيين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين، أن النظام الأوكراني لا يزال يواصل... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T16:04+0000
2024-11-25T16:04+0000
2024-11-25T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليسوغورسكي خلال كلمته: "يواصل نظام كييف الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية ضد القوات المسلحة الروسية والمدنيين وقيادة المناطق الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف ليسوغورسكي: "لقد تم بالفعل تسليم أكثر من ثلاثين مذكرة من هذا القبيل، وتم تسليم مذكرتين أخيرا، حرفيًا في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تؤكد استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية المحظورة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري: انفجار كبير يدمر مقرا عسكريا أوكرانيا ضخما في خاركوفتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
https://sarabic.ae/20241007/الخارجية-الروسية-قوات-كييف-تستخدم-بشكل-منهجي-المواد-الكيميائية-السامة-ضد-الروس-1093523619.html
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روسيا
روسيا: نظام كييف يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والمدنيين
صرح رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، كيريل ليسوغورسكي، اليوم الاثنين، أن النظام الأوكراني لا يزال يواصل استخدام المواد الكيميائية السامة، والأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والسكان المدنيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال ليسوغورسكي خلال كلمته: "يواصل نظام كييف الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية ضد القوات المسلحة الروسية والمدنيين وقيادة المناطق الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح أنه يتم تقديم التأكيدات ذات الصلة إلى أمين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوزيعها على الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ليسوغورسكي: "لقد تم بالفعل تسليم أكثر من ثلاثين مذكرة من هذا القبيل، وتم تسليم مذكرتين أخيرا، حرفيًا في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تؤكد استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية المحظورة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.