انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية

يأتي ذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.مصر وروسيا بصدد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
تنطلق اليوم الخميس، بمدينة الضبعة شمالي مصر، فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
يأتي ذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.