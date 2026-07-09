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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
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انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
تنطلق اليوم الخميس، بمدينة الضبعة شمالي مصر، فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
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يأتي ذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.مصر وروسيا بصدد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, фото
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انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية

09:30 GMT 09.07.2026
تابعنا عبر
تنطلق اليوم الخميس، بمدينة الضبعة شمالي مصر، فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
يأتي ذلك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . WAEL MAGDI
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . WAEL MAGDI
انطلاق فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200، إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
مصر وروسيا بصدد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية
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