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https://sarabic.ae/20260709/دراسة-تقليص-80-دقيقة-من-النوم-قد-يؤدي-إلى-زيادة-الوزن-1115081402.html
دراسة: تقليص 80 دقيقة من النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن
دراسة: تقليص 80 دقيقة من النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن تقليص مدة النوم بنحو ساعة و20 دقيقة يوميًا لمدة ستة أسابيع قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وانخفاض النشاط البدني، وارتفاع الوقت الذي يقضيه الأشخاص... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T18:47+0000
2026-07-09T18:47+0000
مجتمع
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الصحة
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وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية "Annals of Internal Medicine" ونقل نتائجها موقع "ميديكال إكسبريس"، حرص الباحثون على محاكاة أنماط الحياة اليومية، فلم يطلبوا من المشاركين السهر طوال الليل، بل اكتفوا بتأخير موعد النوم تدريجيًا، ما أدى إلى فقدان نحو 80 دقيقة من النوم المعتاد كل ليلة.وشملت الدراسة 95 رجلًا وامرأة من البالغين الأصحاء، ممن تتراوح ساعات نومهم الطبيعية بين سبع وثماني ساعات يوميًا. وخضع المشاركون للمتابعة على مدى ستة أسابيع، مع مراقبة أنماط النوم والنشاط البدني باستخدام أجهزة قابلة للارتداء، إلى جانب قياس الوزن، ومحيط الخصر، وتركيب الجسم، وعدد من المؤشرات الحيوية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي.وأوضح الباحثون أن الهدف من الدراسة لم يكن قياس آثار الحرمان الشديد من النوم، وإنما تقييم تأثير النقص البسيط والمستمر في ساعات النوم، وهو النمط الأكثر شيوعًا بين العاملين والطلاب.كما أصبحوا أقل نشاطًا، وارتفع متوسط الوقت الذي يقضونه في الجلوس بنحو 17 دقيقة يوميًا، فيما اقترب هذا الارتفاع من 30 دقيقة لدى الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث.وأشار فريق البحث إلى أن هذه التغيرات قد تبدو محدودة في المدى القصير، لكنها قد تتحول إلى عامل مؤثر في زيادة الوزن إذا استمرت لأشهر أو سنوات، خاصة مع التراجع التدريجي في النشاط البدني.ولم تقتصر النتائج على زيادة الوزن، إذ أوضح الباحثون أن دراسات سابقة أُجريت على المشاركين أنفسهم أظهرت ارتباط نقص النوم المزمن، حتى وإن كان بسيطًا، بانخفاض حساسية الإنسولين لدى بعض النساء، وظهور مؤشرات التهابية قد تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تعني بالضرورة أن فقدان ساعة من النوم سيؤدي إلى زيادة الوزن لدى الجميع، لكنها تعزز الأدلة على أن النوم الكافي يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.وخلص الباحثون إلى أن كثيرًا من الأشخاص يركزون على النظام الغذائي والرياضة عند السعي لإنقاص الوزن، بينما قد يكون تنظيم مواعيد النوم عاملًا لا يحظى بالاهتمام الكافي، رغم تأثيره الواضح في صحة الجسم على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20260521/دراسة-تكشف-عدد-ساعات-النوم-المرتبط-بتسارع-الشيخوخة--1113630195.html
https://sarabic.ae/20260225/دراسة-النوم-في-غرفة-حارة-يضغط-على-القلب-1110746633.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

دراسة: تقليص 80 دقيقة من النوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن

18:47 GMT 09.07.2026
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
 قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov
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كشفت دراسة حديثة أن تقليص مدة النوم بنحو ساعة و20 دقيقة يوميًا لمدة ستة أسابيع قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وانخفاض النشاط البدني، وارتفاع الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الجلوس، ما يعزز الأدلة على أهمية النوم الكافي للحفاظ على الصحة.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت في دورية "Annals of Internal Medicine" ونقل نتائجها موقع "ميديكال إكسبريس"، حرص الباحثون على محاكاة أنماط الحياة اليومية، فلم يطلبوا من المشاركين السهر طوال الليل، بل اكتفوا بتأخير موعد النوم تدريجيًا، ما أدى إلى فقدان نحو 80 دقيقة من النوم المعتاد كل ليلة.
وشملت الدراسة 95 رجلًا وامرأة من البالغين الأصحاء، ممن تتراوح ساعات نومهم الطبيعية بين سبع وثماني ساعات يوميًا.
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وخضع المشاركون للمتابعة على مدى ستة أسابيع، مع مراقبة أنماط النوم والنشاط البدني باستخدام أجهزة قابلة للارتداء، إلى جانب قياس الوزن، ومحيط الخصر، وتركيب الجسم، وعدد من المؤشرات الحيوية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي.
وأوضح الباحثون أن الهدف من الدراسة لم يكن قياس آثار الحرمان الشديد من النوم، وإنما تقييم تأثير النقص البسيط والمستمر في ساعات النوم، وهو النمط الأكثر شيوعًا بين العاملين والطلاب.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين حصلوا على ساعات نوم أقل اكتسبوا في المتوسط نحو نصف كيلوغرام خلال فترة الدراسة، مقارنة بمن حافظوا على نمط نومهم المعتاد.
كما أصبحوا أقل نشاطًا، وارتفع متوسط الوقت الذي يقضونه في الجلوس بنحو 17 دقيقة يوميًا، فيما اقترب هذا الارتفاع من 30 دقيقة لدى الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث.
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وأشار فريق البحث إلى أن هذه التغيرات قد تبدو محدودة في المدى القصير، لكنها قد تتحول إلى عامل مؤثر في زيادة الوزن إذا استمرت لأشهر أو سنوات، خاصة مع التراجع التدريجي في النشاط البدني.
ولم تقتصر النتائج على زيادة الوزن، إذ أوضح الباحثون أن دراسات سابقة أُجريت على المشاركين أنفسهم أظهرت ارتباط نقص النوم المزمن، حتى وإن كان بسيطًا، بانخفاض حساسية الإنسولين لدى بعض النساء، وظهور مؤشرات التهابية قد تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.
ورجح الباحثون أن قلة النوم تؤثر في عدة مسارات داخل الجسم، من بينها اضطراب الهرمونات المنظمة للشهية والشبع، وانخفاض مستويات الطاقة، ما يجعل الأشخاص أقل ميلًا إلى الحركة وأكثر قابلية لتناول كميات أكبر من الطعام.
وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تعني بالضرورة أن فقدان ساعة من النوم سيؤدي إلى زيادة الوزن لدى الجميع، لكنها تعزز الأدلة على أن النوم الكافي يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.
وخلص الباحثون إلى أن كثيرًا من الأشخاص يركزون على النظام الغذائي والرياضة عند السعي لإنقاص الوزن، بينما قد يكون تنظيم مواعيد النوم عاملًا لا يحظى بالاهتمام الكافي، رغم تأثيره الواضح في صحة الجسم على المدى الطويل.
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