دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم لفترات تقل عن 4 إلى 6 ساعات يوميًا أو تتجاوز 7 إلى 8 ساعات قد يساهم في تسريع مظاهر الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T20:03+0000

وأوضح جونهاو وين، الأستاذ المشارك في جامعة كولومبيا، أن الباحثين أجروا تحليلًا لبيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، مع مقارنة أنماط نومهم بمؤشرات صحة أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها الحيوية، وفقا لموقع "سايتك دايلي". وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تراوحت مدة نومهم بين 4 إلى 6 و 7 إلى 8 ساعات ليلًا سجلوا مؤشرات أبطأ للشيخوخة البيولوجية، وتمتعوا بحالة صحية عامة أفضل مقارنة بغيرهم. وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها الاكتئاب، واضطرابات القلق، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. كما لفتت الدراسة إلى أن مشكلات النوم ترتبط أيضًا ببعض أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وأكد وين أن النوم يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على وظائف الجسم، إذ تستعيد خلاله عمليات الأيض والجهاز المناعي والعديد من الأنظمة الحيوية الأخرى نشاطها الطبيعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة وطول العمر. وشدد الباحثون على أن قلة النوم لا تمثل دائمًا سببًا مباشرًا للإصابة بالأمراض، لكنها قد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلات صحية كامنة تحتاج إلى متابعة وعلاج.

