دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة
دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم لفترات تقل عن 4 إلى 6 ساعات يوميًا أو تتجاوز 7 إلى 8 ساعات قد يساهم في تسريع مظاهر الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح جونهاو وين، الأستاذ المشارك في جامعة كولومبيا، أن الباحثين أجروا تحليلًا لبيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، مع مقارنة أنماط نومهم بمؤشرات صحة أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها الحيوية، وفقا لموقع "سايتك دايلي". وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تراوحت مدة نومهم بين 4 إلى 6 و 7 إلى 8 ساعات ليلًا سجلوا مؤشرات أبطأ للشيخوخة البيولوجية، وتمتعوا بحالة صحية عامة أفضل مقارنة بغيرهم. وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها الاكتئاب، واضطرابات القلق، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. كما لفتت الدراسة إلى أن مشكلات النوم ترتبط أيضًا ببعض أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وأكد وين أن النوم يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على وظائف الجسم، إذ تستعيد خلاله عمليات الأيض والجهاز المناعي والعديد من الأنظمة الحيوية الأخرى نشاطها الطبيعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة وطول العمر. وشدد الباحثون على أن قلة النوم لا تمثل دائمًا سببًا مباشرًا للإصابة بالأمراض، لكنها قد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلات صحية كامنة تحتاج إلى متابعة وعلاج.
دراسة تكشف عدد ساعات النوم المرتبط بتسارع الشيخوخة

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم لفترات تقل عن 4 إلى 6 ساعات يوميًا أو تتجاوز 7 إلى 8 ساعات قد يساهم في تسريع مظاهر الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
وأوضح جونهاو وين، الأستاذ المشارك في جامعة كولومبيا، أن الباحثين أجروا تحليلًا لبيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، مع مقارنة أنماط نومهم بمؤشرات صحة أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها الحيوية، وفقا لموقع "سايتك دايلي".
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تراوحت مدة نومهم بين 4 إلى 6 و 7 إلى 8 ساعات ليلًا سجلوا مؤشرات أبطأ للشيخوخة البيولوجية، وتمتعوا بحالة صحية عامة أفضل مقارنة بغيرهم.
في المقابل، تبين أن من ينامون لفترات أقصر أو أطول بكثير من هذا المعدل كانوا أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة المتسارعة.
وأشار الباحثون إلى أن اضطرابات النوم ترتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها الاكتئاب، واضطرابات القلق، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.
كما لفتت الدراسة إلى أن مشكلات النوم ترتبط أيضًا ببعض أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.
وأكد وين أن النوم يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على وظائف الجسم، إذ تستعيد خلاله عمليات الأيض والجهاز المناعي والعديد من الأنظمة الحيوية الأخرى نشاطها الطبيعي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة وطول العمر.
وشدد الباحثون على أن قلة النوم لا تمثل دائمًا سببًا مباشرًا للإصابة بالأمراض، لكنها قد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلات صحية كامنة تحتاج إلى متابعة وعلاج.
