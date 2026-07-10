https://sarabic.ae/20260710/أردوغان-يحث-على-تطوير-علاقات-حسن-الجوار-بين-لبنان-وسوريا-لمصلحة-المنطقة-1115113434.html
أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا تواصل جهودها... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:56+0000
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وقالت الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أن "تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان"، مؤكداً أنها ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.ويأتي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الماضي، حيث كان لبنان من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء.وفي 2 تموز/يوليو الجاري، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه ببيروت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، مؤكدًا حرص بيروت على استقرار سوريا كما تحرص دمشق على استقرار لبنان.وأشار الشرع، في مقابلة تلفزيوينة، إلى أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية الماضي، رغم أن لبنان يواجه حرباً كبيرة وأزمة معقدة، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب والقصف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات السياسية الأخرى.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
https://sarabic.ae/20260709/سوريا-تعلن-تفكيك-خلايا-لـداعش-واعتقال-أحد-أبرز-قادته-1115077058.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان أمن لبنان.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أن "تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة".
وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان"، مؤكداً أنها ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.
وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان الشقيق، وترى أن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين سيكون مفيدا"ً.
ويأتي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الماضي، حيث كان لبنان من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء.
وفي 2 تموز/يوليو الجاري، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه ببيروت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، مؤكدًا حرص بيروت على استقرار سوريا كما تحرص دمشق على استقرار لبنان.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، معتبراً أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا شكّل فرصة إيجابية لدول المنطقة، وأن العديد من الدول استفادت من هذا التحول.
وأشار الشرع، في مقابلة تلفزيوينة، إلى أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية الماضي، رغم أن لبنان يواجه حرباً كبيرة وأزمة معقدة، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب والقصف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات السياسية الأخرى.