https://sarabic.ae/20260710/أردوغان-يحث-على-تطوير-علاقات-حسن-الجوار-بين-لبنان-وسوريا-لمصلحة-المنطقة-1115113434.html

أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة

أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا تواصل جهودها... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T18:56+0000

2026-07-10T18:56+0000

2026-07-10T18:56+0000

أخبار سوريا اليوم

لبنان

العالم العربي

أخبار لبنان

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100927064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3f37ea3dcd4741a44256e31e9d58b6f7.jpg

وقالت الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أن "تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان"، مؤكداً أنها ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.ويأتي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الماضي، حيث كان لبنان من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء.وفي 2 تموز/يوليو الجاري، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه ببيروت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، مؤكدًا حرص بيروت على استقرار سوريا كما تحرص دمشق على استقرار لبنان.وأشار الشرع، في مقابلة تلفزيوينة، إلى أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية الماضي، رغم أن لبنان يواجه حرباً كبيرة وأزمة معقدة، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب والقصف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات السياسية الأخرى.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان

https://sarabic.ae/20260709/سوريا-تعلن-تفكيك-خلايا-لـداعش-واعتقال-أحد-أبرز-قادته-1115077058.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان