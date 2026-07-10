أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/أردوغان-يحث-على-تطوير-علاقات-حسن-الجوار-بين-لبنان-وسوريا-لمصلحة-المنطقة-1115113434.html
أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا تواصل جهودها... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:56+0000
2026-07-10T18:56+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
أخبار لبنان
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100927064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3f37ea3dcd4741a44256e31e9d58b6f7.jpg
وقالت الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أن "تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان"، مؤكداً أنها ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.ويأتي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الماضي، حيث كان لبنان من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء.وفي 2 تموز/يوليو الجاري، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه ببيروت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، مؤكدًا حرص بيروت على استقرار سوريا كما تحرص دمشق على استقرار لبنان.وأشار الشرع، في مقابلة تلفزيوينة، إلى أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية الماضي، رغم أن لبنان يواجه حرباً كبيرة وأزمة معقدة، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب والقصف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات السياسية الأخرى.الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
https://sarabic.ae/20260709/سوريا-تعلن-تفكيك-خلايا-لـداعش-واعتقال-أحد-أبرز-قادته-1115077058.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100927064_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_68a8f26f3bd7bbb791f856ac308441c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة

18:56 GMT 10.07.2026
© Photo / trthaberأردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo / trthaber
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتاً إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان أمن لبنان.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول، أن "تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة".
وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان"، مؤكداً أنها ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان الشقيق، وترى أن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين سيكون مفيدا"ً.

ويأتي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء الماضي، حيث كان لبنان من أبرز الملفات التي جرى بحثها خلال اللقاء.
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
سوريا تعلن تفكيك خلايا لـ"داعش" واعتقال أحد أبرز قادته
أمس, 14:27 GMT
وفي 2 تموز/يوليو الجاري، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه ببيروت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، مؤكدًا حرص بيروت على استقرار سوريا كما تحرص دمشق على استقرار لبنان.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، معتبراً أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا شكّل فرصة إيجابية لدول المنطقة، وأن العديد من الدول استفادت من هذا التحول.
وأشار الشرع، في مقابلة تلفزيوينة، إلى أن بعض الأطراف اللبنانية ما زالت تتعامل مع الواقع الحالي بعقلية الماضي، رغم أن لبنان يواجه حرباً كبيرة وأزمة معقدة، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لوقف الحرب والقصف قبل الانتقال إلى معالجة الملفات السياسية الأخرى.
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала