الأمن السوري يعثر على مخبأ متفجرات مرتبط بتفجيرات دمشق الأخيرة... صور
© REUTERS Yamam Al Shaarمنطقة مطوقة وأضرار عقب انفجارات قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في دمشق، سوريا، 7 يوليو/ تموز 2026
© REUTERS Yamam Al Shaar
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ سري للمتفجرات تابع للخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من يوليو/ تموز الجاري، وذلك عقب التحقيقات مع أفراد الخلية الموقوفين.
وقالت في بيان إن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع بناءً على اعترافات عناصر الخلية، وضبطت عددًا من العبوات الناسفة، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية المختصة من تفكيكها وإبطال مفعولها وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.
قادت التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات السابع من تموز بدمشق، إلى الكشف عن مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية.— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 10, 2026
وفي عملية دقيقة، داهمت قوى الأمن الداخلي الموقع المحدد بعد اعترافات الخلية، وضبطت عدداً من… pic.twitter.com/3z6hxuZGLU
يأتي هذا بعدها أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية.
وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية.
2 يوليو, 23:44 GMT
وأضاف البيان أن العملية تضمنت سلسلة مداهمات متزامنة، استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.
ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.