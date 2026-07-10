https://sarabic.ae/20260710/الأمن-السوري-يعثر-على-مخبأ-متفجرات-مرتبط-بتفجيرات-دمشق-الأخيرة-صور-1115109563.html

الأمن السوري يعثر على مخبأ متفجرات مرتبط بتفجيرات دمشق الأخيرة... صور

الأمن السوري يعثر على مخبأ متفجرات مرتبط بتفجيرات دمشق الأخيرة... صور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ سري للمتفجرات تابع للخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق التي وقعت في السابع من يوليو/ تموز الجاري، وذلك... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T15:50+0000

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وقالت في بيان إن قوى الأمن الداخلي داهمت الموقع بناءً على اعترافات عناصر الخلية، وضبطت عددًا من العبوات الناسفة، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية المختصة من تفكيكها وإبطال مفعولها وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدة استمرار التحقيقات للكشف عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.يأتي هذا بعدها أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الخميس، القبض على أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية.وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر منصة "إكس"، إن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، استندت إلى متابعة استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف كامل أفراد الخلية.وأضاف البيان أن العملية تضمنت سلسلة مداهمات متزامنة، استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور.ووقعت انفجارات، الثلاثاء الماضي، قرب مقر وزارة السياحة في دمشق، ناتجة عن مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

https://sarabic.ae/20260702/الداخلية-السورية-مقتل-9-وإصابة-20-في-تفجير-استهدف-مقهى-بدمشق-1114905041.html

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