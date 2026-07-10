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الخارجية الروسية: الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة للاغتيالات
الخارجية الروسية: الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة للاغتيالات
سبوتنيك عربي
صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأن الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة متطورة تستخدم في الاغتيالات، ما يخلق ظروفًا... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:09+0000
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وقال ميروشنيك، خلال المؤتمر الدولي عبر الإنترنت بعنوان "جرائم نظام كييف: الإرهاب ضد السكان المدنيين في منطقة خيرسون": "يقوم الغرب بتزويد كييف بشكل متزايد بمعدات اغتيال متطورة عن بُعد، على شكل طائرات مسيرة هجومية من أنواع وتعديلات مختلفة. ويجري استخدامها على نطاق متزايد باستمرار، مع توظيف أساليب جديدة لارتكاب الاغتيالات وخلق ظروف لا تُطاق للسكان المدنيين".ووفقًا له، فإن هذا يمثل "أسلوبًا إجراميًا لإلحاق أضرار بيئية جسيمة بالمنطقة، وتدمير الإمدادات الغذائية، وتعريض حياة السكان المحليين للخطر"."روساتوم" تكشف عن عدد الضحايا منذ بدء تصعيد الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار الكرملين: موسكو ترى أن كييف غير ميالة للتسوية السلمية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, كييف

الخارجية الروسية: الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة للاغتيالات

13:09 GMT 10.07.2026
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأن الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة متطورة تستخدم في الاغتيالات، ما يخلق ظروفًا لا تُطاق للسكان المدنيين.
وقال ميروشنيك، خلال المؤتمر الدولي عبر الإنترنت بعنوان "جرائم نظام كييف: الإرهاب ضد السكان المدنيين في منطقة خيرسون": "يقوم الغرب بتزويد كييف بشكل متزايد بمعدات اغتيال متطورة عن بُعد، على شكل طائرات مسيرة هجومية من أنواع وتعديلات مختلفة. ويجري استخدامها على نطاق متزايد باستمرار، مع توظيف أساليب جديدة لارتكاب الاغتيالات وخلق ظروف لا تُطاق للسكان المدنيين".
وأضاف: "في مقاطعة خيرسون، وهي منطقة جنوبية خصبة ذات درجات حرارة صيفية عالية، تستخدم كييف أيضًا الطائرات بدون طيار بانتظام لإشعال النار في المحاصيل الزراعية والأعشاب في السهوب المحمية".
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أكد ميروشنيك أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أو المدفعية تطلق ذخائر حارقة، مختارة فترات الصيف الحارة لضمان اشتعال النيران في مئات الهكتارات من المحاصيل، ما يؤدي إلى تدمير المحاصيل

أكد ميروشنيك أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أو المدفعية تطلق ذخائر حارقة، مختارة فترات الصيف الحارة لضمان اشتعال النيران في مئات الهكتارات من المحاصيل، ما يؤدي إلى تدمير المحاصيل والمعدات المستخدمة في الحقول، وربما امتدادها إلى المنازل المجاورة".

ووفقًا له، فإن هذا يمثل "أسلوبًا إجراميًا لإلحاق أضرار بيئية جسيمة بالمنطقة، وتدمير الإمدادات الغذائية، وتعريض حياة السكان المحليين للخطر".
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