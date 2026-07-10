الخارجية الروسية: الغرب يزود نظام كييف بطائرات مسيرة للاغتيالات

أكد ميروشنيك أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أو المدفعية تطلق ذخائر حارقة، مختارة فترات الصيف الحارة لضمان اشتعال النيران في مئات الهكتارات من المحاصيل، ما يؤدي إلى تدمير المحاصيل

أكد ميروشنيك أن "الطائرات المسيرة الأوكرانية أو المدفعية تطلق ذخائر حارقة، مختارة فترات الصيف الحارة لضمان اشتعال النيران في مئات الهكتارات من المحاصيل، ما يؤدي إلى تدمير المحاصيل والمعدات المستخدمة في الحقول، وربما امتدادها إلى المنازل المجاورة".