الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/الصين-تحقق-إنجازا-فضائيا-تاريخيا-بأول-استعادة-ناجحة-لصاروخ-قابل-لإعادة-الاستخدامفيديو-1115098091.html
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو
سبوتنيك عربي
حققت الصين إنجازًا جديدًا في قطاع الفضاء، بعدما أطلقت بنجاح، اليوم الجمعة، الصاروخ الحامل "لونغ مارش -10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:02+0000
2026-07-10T13:02+0000
الصين
نادي الفيديو
صاروخ فضائي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115098192_0:0:517:292_1920x0_80_0_0_90ffae23dde67e32160da0c328423aac.jpg
ونجح الصاروخ، في أولى رحلاته، في إيصال حمولته إلى المدار المحدد مسبقًا، قبل أن يسجل سابقة تقنية عبر تنفيذ أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في البلاد.ويمثل هذا الإنجاز اختراقًا مهمًا في برنامج الفضاء الصيني، ويعزز جهود بكين لتطوير تقنيات الإطلاق منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، بما يدعم مستقبل الرحلات الفضائية التجارية.ويبلغ ارتفاع صاروخ "لونغ مارش-10 بي"، العامل بالوقود السائل، نحو 63 مترًا، وقطره 5 أمتار، فيما تصل قوة دفعه عند الإقلاع إلى نحو 890 طنًا، وتبلغ كتلته الإجمالية 760 طنًا. وفي نسخته القابلة لإعادة الاستخدام، يستطيع حمل ما يصل إلى 16 طنًا إلى المدار الأرضي المنخفض.موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديوشغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115098192_0:0:421:315_1920x0_80_0_0_cdebc9af52ce134f7daff6fec1adc99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, نادي الفيديو, صاروخ فضائي, العالم
الصين, نادي الفيديو, صاروخ فضائي, العالم

الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو

13:02 GMT 10.07.2026
© Photoالصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo
تابعنا عبر
حققت الصين إنجازًا جديدًا في قطاع الفضاء، بعدما أطلقت بنجاح، اليوم الجمعة، الصاروخ الحامل "لونغ مارش -10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية، في خطوة تُعد محطة مفصلية في تطوير تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.
ونجح الصاروخ، في أولى رحلاته، في إيصال حمولته إلى المدار المحدد مسبقًا، قبل أن يسجل سابقة تقنية عبر تنفيذ أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في البلاد.
وبعد انفصال المرحلتين الأولى والثانية، عادت المرحلة الأولى إلى الأرض، حيث جرى التقاطها بنجاح فوق منصة بحرية باستخدام نظام شبكي مخصص، لتنتهي المهمة بنجاح كامل، مؤكدة قدرة الصين على استعادة وإعادة استخدام الصواريخ الحاملة.
ويمثل هذا الإنجاز اختراقًا مهمًا في برنامج الفضاء الصيني، ويعزز جهود بكين لتطوير تقنيات الإطلاق منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، بما يدعم مستقبل الرحلات الفضائية التجارية.
ويبلغ ارتفاع صاروخ "لونغ مارش-10 بي"، العامل بالوقود السائل، نحو 63 مترًا، وقطره 5 أمتار، فيما تصل قوة دفعه عند الإقلاع إلى نحو 890 طنًا، وتبلغ كتلته الإجمالية 760 طنًا. وفي نسخته القابلة لإعادة الاستخدام، يستطيع حمل ما يصل إلى 16 طنًا إلى المدار الأرضي المنخفض.
موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديو
شغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала