https://sarabic.ae/20260710/الصين-تحقق-إنجازا-فضائيا-تاريخيا-بأول-استعادة-ناجحة-لصاروخ-قابل-لإعادة-الاستخدامفيديو-1115098091.html
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو
سبوتنيك عربي
حققت الصين إنجازًا جديدًا في قطاع الفضاء، بعدما أطلقت بنجاح، اليوم الجمعة، الصاروخ الحامل "لونغ مارش -10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:02+0000
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2026-07-10T13:02+0000
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ونجح الصاروخ، في أولى رحلاته، في إيصال حمولته إلى المدار المحدد مسبقًا، قبل أن يسجل سابقة تقنية عبر تنفيذ أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في البلاد.ويمثل هذا الإنجاز اختراقًا مهمًا في برنامج الفضاء الصيني، ويعزز جهود بكين لتطوير تقنيات الإطلاق منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، بما يدعم مستقبل الرحلات الفضائية التجارية.ويبلغ ارتفاع صاروخ "لونغ مارش-10 بي"، العامل بالوقود السائل، نحو 63 مترًا، وقطره 5 أمتار، فيما تصل قوة دفعه عند الإقلاع إلى نحو 890 طنًا، وتبلغ كتلته الإجمالية 760 طنًا. وفي نسخته القابلة لإعادة الاستخدام، يستطيع حمل ما يصل إلى 16 طنًا إلى المدار الأرضي المنخفض.موسكو تشهد أول زفاف لروبوتين... خطوة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي... فيديوشغب في لندن بعد خروج المغرب من مونديال 2026...فيديو
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الصين, نادي الفيديو, صاروخ فضائي, العالم
الصين, نادي الفيديو, صاروخ فضائي, العالم
الصين تحقق إنجازا فضائيا تاريخيا بأول استعادة ناجحة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام...فيديو
حققت الصين إنجازًا جديدًا في قطاع الفضاء، بعدما أطلقت بنجاح، اليوم الجمعة، الصاروخ الحامل "لونغ مارش -10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية، في خطوة تُعد محطة مفصلية في تطوير تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.
ونجح الصاروخ، في أولى رحلاته، في إيصال حمولته إلى المدار المحدد مسبقًا، قبل أن يسجل سابقة تقنية عبر تنفيذ أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في البلاد.
وبعد انفصال المرحلتين الأولى والثانية، عادت المرحلة الأولى إلى الأرض، حيث جرى التقاطها بنجاح فوق منصة بحرية باستخدام نظام شبكي مخصص، لتنتهي المهمة بنجاح كامل، مؤكدة قدرة الصين على استعادة وإعادة استخدام الصواريخ الحاملة.
ويمثل هذا الإنجاز اختراقًا مهمًا في برنامج الفضاء الصيني، ويعزز جهود بكين لتطوير تقنيات الإطلاق منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، بما يدعم مستقبل الرحلات الفضائية التجارية.
ويبلغ ارتفاع صاروخ "لونغ مارش-10 بي"، العامل بالوقود السائل، نحو 63 مترًا، وقطره 5 أمتار، فيما تصل قوة دفعه عند الإقلاع إلى نحو 890 طنًا، وتبلغ كتلته الإجمالية 760 طنًا. وفي نسخته القابلة لإعادة الاستخدام، يستطيع حمل ما يصل إلى 16 طنًا إلى المدار الأرضي المنخفض.