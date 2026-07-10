انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20260710/انتهاء-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-في-مشهد-1115086289.html
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T02:40+0000
2026-07-10T02:40+0000
خامنئي
إيران
أخبار إيران
مشهد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20260708/جثمان-خامنئي-يصل-مدينة-كربلاء-العراقية-بعد-انتهاء-مراسم-التشييع-في-النجف-1115058124.html
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خامنئي, إيران, أخبار إيران, مشهد, الولايات المتحدة الأمريكية
خامنئي, إيران, أخبار إيران, مشهد, الولايات المتحدة الأمريكية

انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد

02:40 GMT 10.07.2026
© REUTERS Murad Sezerوُضِعَ عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.
وُضِعَ عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Murad Sezer
تابعنا عبر
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.
وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
جثمان خامنئي يصل مدينة كربلاء العراقية بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف
8 يوليو, 22:42 GMT
وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
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