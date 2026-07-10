https://sarabic.ae/20260710/انتهاء-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-في-مشهد-1115086289.html
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T02:40+0000
2026-07-10T02:40+0000
2026-07-10T02:40+0000
خامنئي
إيران
أخبار إيران
مشهد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20260708/جثمان-خامنئي-يصل-مدينة-كربلاء-العراقية-بعد-انتهاء-مراسم-التشييع-في-النجف-1115058124.html
إيران
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خامنئي, إيران, أخبار إيران, مشهد, الولايات المتحدة الأمريكية
خامنئي, إيران, أخبار إيران, مشهد, الولايات المتحدة الأمريكية
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد.
وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".
وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري
للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.