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بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه... صور وفيديو
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
لم يتبق لأهالي قطاع غزة من متنفس يلوذون به سوى شاطئ البحر، الذي أصبح ملاذهم في فصل الصيف، حيث يقصدونه طلباً لالتقاط أنفاسهم، على الرغم من تلوث مياهه. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:18+0000
2026-07-10T13:18+0000
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وبالرغم من تلوث مياه البحر، إلا أنه الخيار المتاح الوحيد أمام سكان غزة الذين يئسوا من إيجاد مكان آمن، فهم يتزاحمون على شواطئه كل يوم، متحدين الجروح والأمراض التي تحملها أمواجه، فقط ليشعروا لدقائق بأنهم خارج دائرة الخطر والحصار.وعلى شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة يجلس النازح، محمود أبو طعيمة، يطالع أمواج البحر الهادئة، وينظر إلى أحفاده وهم يلهون بمياه البحر.ويقول محمود أبو طعيمة في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا في غزة مكان نقوي به أنفسنا سوى البحر، فقد لجأنا إليه واتخذنا منه مسكناً، فغزة كلها لم يبق فيها غير هذا البحر، وما من بديل لنا سواه، وفي الوقت نفسه العدو الإسرائيلي حاصرنا وجعلنا عالقين على شاطئه، إذ استولى على سبعين بالمئة من القطاع، ولم يتبق لنا إلا الـ30% التي نعيش عليها الآن وهي منطقة البحر، فالشعب بأكمله أصبح مكتظا على هذا الشاطئ الضيق، وتفشت بيننا الأمراض بكثرة، لكن المشكلة ليست في البحر بحد ذاته، بل في أن مليوني إنسان يعيشون على هذه الرقعة الساحلية، وكلهم يضطرون للاستحمام في مياهه، فيأتي الناس من دير البلح، ومن غزة، ومن خان يونس، ويتجمعون جميعا على هذا الشاطئ، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض بينهم، كالجدري والطفح الجلدي، بل ظهرت أمراض جديدة لم يستطع الطب حتى الآن تشخيصها، ولا يعرف أسبابها أو علاجاتها".وأصبحت الخيام التي تؤوي النازحين خلال فصل الصيف كالأفران المشتعلة، فحرارة غزة في الصيف لا تقل قسوة عن القصف، وسواء احتمى السكان في بيوتهم المهدّمة أو في خيامهم البالية، فإن الحر يطاردهم في كل مكان، ليجدوا في البحر متنفسا من كل ذلك، إذ تلامسهم رياحه العليلة، بينما تظل خلفهم غزة بدمارها تشهد على حجم المأساة التي يعيشونها.ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مشكلة كبيرة خلفتها الحرب، حيث تتسرب فيضانات المياه العادمة في الشوارع وصوب البحر، بالإضافة إلى تفشي الحشرات والقوارض، والتي باتت تشكل ألد التحديات الصحية في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية.وأشار مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، عمر مطر، أن "الخطر تحول ليهدد حياة النازحين في التجمعات المكتظة، حيث تتسرب المياه الملوثة وتظل راكدة لفترة طويلة".وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بلغت نسبة الدمار في شبكات البنية التحتية والصرف الصحي أكثر من ثمانين بالمئة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، وتسبب ذلك في تلوث أجزاء واسعة من الشاطئ، وجعلها غير صالحة للسباحة".وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ما يتراوح بين ثمانين ومئة ألف متر مكعب من مياه المجاري يتم إلقاؤها يوميا في مياه البحر المتوسط وفي وادي غزة، مما يضاعف من حدة التدهور البيئي ويعمق من خطورة الأوضاع الصحية.
https://sarabic.ae/20251127/في-ظل-أزمة-المياهعباب-البحر-يصبح-الخيار-المتاح-للنازحين-في-غزة--1107511364.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه... صور وفيديو

13:18 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
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لم يتبق لأهالي قطاع غزة من متنفس يلوذون به سوى شاطئ البحر، الذي أصبح ملاذهم في فصل الصيف، حيث يقصدونه طلباً لالتقاط أنفاسهم، على الرغم من تلوث مياهه.
وبالرغم من تلوث مياه البحر، إلا أنه الخيار المتاح الوحيد أمام سكان غزة الذين يئسوا من إيجاد مكان آمن، فهم يتزاحمون على شواطئه كل يوم، متحدين الجروح والأمراض التي تحملها أمواجه، فقط ليشعروا لدقائق بأنهم خارج دائرة الخطر والحصار.
وعلى شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة يجلس النازح، محمود أبو طعيمة، يطالع أمواج البحر الهادئة، وينظر إلى أحفاده وهم يلهون بمياه البحر.
ويقول محمود أبو طعيمة في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا في غزة مكان نقوي به أنفسنا سوى البحر، فقد لجأنا إليه واتخذنا منه مسكناً، فغزة كلها لم يبق فيها غير هذا البحر، وما من بديل لنا سواه، وفي الوقت نفسه العدو الإسرائيلي حاصرنا وجعلنا عالقين على شاطئه، إذ استولى على سبعين بالمئة من القطاع، ولم يتبق لنا إلا الـ30% التي نعيش عليها الآن وهي منطقة البحر، فالشعب بأكمله أصبح مكتظا على هذا الشاطئ الضيق، وتفشت بيننا الأمراض بكثرة، لكن المشكلة ليست في البحر بحد ذاته، بل في أن مليوني إنسان يعيشون على هذه الرقعة الساحلية، وكلهم يضطرون للاستحمام في مياهه، فيأتي الناس من دير البلح، ومن غزة، ومن خان يونس، ويتجمعون جميعا على هذا الشاطئ، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض بينهم، كالجدري والطفح الجلدي، بل ظهرت أمراض جديدة لم يستطع الطب حتى الآن تشخيصها، ولا يعرف أسبابها أو علاجاتها".
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
© Sputnik . Ajwad Jradatبحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه
وأصبحت الخيام التي تؤوي النازحين خلال فصل الصيف كالأفران المشتعلة، فحرارة غزة في الصيف لا تقل قسوة عن القصف، وسواء احتمى السكان في بيوتهم المهدّمة أو في خيامهم البالية، فإن الحر يطاردهم في كل مكان، ليجدوا في البحر متنفسا من كل ذلك، إذ تلامسهم رياحه العليلة، بينما تظل خلفهم غزة بدمارها تشهد على حجم المأساة التي يعيشونها.
ويقول النازح، جهاد محمد، لـ"سبوتنيك": "يبقى البحر هو المنفذ الوحيد لنا، سواء كان ملوثا أم لا، لأنه لا يوجد مكان آخر نذهب إليه، فليس في غزة أي بقعة آمنة، حتى شاطئ خان يونس الذي نحتمي به هو خيارنا الإجباري رغم تلوثه، لأننا نبحث عنه هرباً من لهيب الشمس ومن حرارة الخيام التي لا تحتمل".

وتضيف النازحة، ناديا الناجي، لـ"سبوتنيك": "لقد جئت لأخفف عن نفسي قليلا من هذه الضغوط، فأنا أم لأربعة أطفال، وها نحن دخلنا فصل الصيف، ولا شيء يساعدنا على تحمل العيش، فأسعار كل شيء مرتفعة جداً، وحتى لو توفر المال فإنه لا يغطي الاحتياجات الأساسية، وأنا الآن أعيش في خيمة مع أطفالي".

ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مشكلة كبيرة خلفتها الحرب، حيث تتسرب فيضانات المياه العادمة في الشوارع وصوب البحر، بالإضافة إلى تفشي الحشرات والقوارض، والتي باتت تشكل ألد التحديات الصحية في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية.
في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة
27 نوفمبر 2025, 11:00 GMT
وأشار مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، عمر مطر، أن "الخطر تحول ليهدد حياة النازحين في التجمعات المكتظة، حيث تتسرب المياه الملوثة وتظل راكدة لفترة طويلة".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بلغت نسبة الدمار في شبكات البنية التحتية والصرف الصحي أكثر من ثمانين بالمئة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، وتسبب ذلك في تلوث أجزاء واسعة من الشاطئ، وجعلها غير صالحة للسباحة".
وأضاف: "يتم ضخ كميات هائلة من المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة يومياً إلى البحر، مما يلوث الرمال والمياه والبيئة البحرية بأكملها، وتكثر الأمراض في هذه الظروف، وهذا يعكس حجم الكارثة الصحية والبيئية التي نعيشها بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة، وقد توقعت الجهات المختصة ظهور أمراض جلدية، وحساسيات، والتهابات في الأنف والأذن والحنجرة، وتظهر هذه الأمراض بوضوح عند الأطفال الصغار، وعند النساء الحوامل، وكبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة، حيث تكون آثارها أكثر حدة وخطورة عليهم".
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ما يتراوح بين ثمانين ومئة ألف متر مكعب من مياه المجاري يتم إلقاؤها يوميا في مياه البحر المتوسط وفي وادي غزة، مما يضاعف من حدة التدهور البيئي ويعمق من خطورة الأوضاع الصحية.
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