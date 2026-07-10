https://sarabic.ae/20260710/بحر-غزة-متنفس-وحيد-للسكان-رغم-تلوث-مياهه-صور-وفيديو-1115100687.html

بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه... صور وفيديو

بحر غزة متنفس وحيد للسكان رغم تلوث مياهه... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

لم يتبق لأهالي قطاع غزة من متنفس يلوذون به سوى شاطئ البحر، الذي أصبح ملاذهم في فصل الصيف، حيث يقصدونه طلباً لالتقاط أنفاسهم، على الرغم من تلوث مياهه. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T13:18+0000

2026-07-10T13:18+0000

2026-07-10T13:18+0000

غزة

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وبالرغم من تلوث مياه البحر، إلا أنه الخيار المتاح الوحيد أمام سكان غزة الذين يئسوا من إيجاد مكان آمن، فهم يتزاحمون على شواطئه كل يوم، متحدين الجروح والأمراض التي تحملها أمواجه، فقط ليشعروا لدقائق بأنهم خارج دائرة الخطر والحصار.وعلى شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة يجلس النازح، محمود أبو طعيمة، يطالع أمواج البحر الهادئة، وينظر إلى أحفاده وهم يلهون بمياه البحر.ويقول محمود أبو طعيمة في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ليس لدينا في غزة مكان نقوي به أنفسنا سوى البحر، فقد لجأنا إليه واتخذنا منه مسكناً، فغزة كلها لم يبق فيها غير هذا البحر، وما من بديل لنا سواه، وفي الوقت نفسه العدو الإسرائيلي حاصرنا وجعلنا عالقين على شاطئه، إذ استولى على سبعين بالمئة من القطاع، ولم يتبق لنا إلا الـ30% التي نعيش عليها الآن وهي منطقة البحر، فالشعب بأكمله أصبح مكتظا على هذا الشاطئ الضيق، وتفشت بيننا الأمراض بكثرة، لكن المشكلة ليست في البحر بحد ذاته، بل في أن مليوني إنسان يعيشون على هذه الرقعة الساحلية، وكلهم يضطرون للاستحمام في مياهه، فيأتي الناس من دير البلح، ومن غزة، ومن خان يونس، ويتجمعون جميعا على هذا الشاطئ، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض بينهم، كالجدري والطفح الجلدي، بل ظهرت أمراض جديدة لم يستطع الطب حتى الآن تشخيصها، ولا يعرف أسبابها أو علاجاتها".وأصبحت الخيام التي تؤوي النازحين خلال فصل الصيف كالأفران المشتعلة، فحرارة غزة في الصيف لا تقل قسوة عن القصف، وسواء احتمى السكان في بيوتهم المهدّمة أو في خيامهم البالية، فإن الحر يطاردهم في كل مكان، ليجدوا في البحر متنفسا من كل ذلك، إذ تلامسهم رياحه العليلة، بينما تظل خلفهم غزة بدمارها تشهد على حجم المأساة التي يعيشونها.ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة مشكلة كبيرة خلفتها الحرب، حيث تتسرب فيضانات المياه العادمة في الشوارع وصوب البحر، بالإضافة إلى تفشي الحشرات والقوارض، والتي باتت تشكل ألد التحديات الصحية في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية.وأشار مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، عمر مطر، أن "الخطر تحول ليهدد حياة النازحين في التجمعات المكتظة، حيث تتسرب المياه الملوثة وتظل راكدة لفترة طويلة".وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بلغت نسبة الدمار في شبكات البنية التحتية والصرف الصحي أكثر من ثمانين بالمئة، مما أدى إلى تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، وتسبب ذلك في تلوث أجزاء واسعة من الشاطئ، وجعلها غير صالحة للسباحة".وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ما يتراوح بين ثمانين ومئة ألف متر مكعب من مياه المجاري يتم إلقاؤها يوميا في مياه البحر المتوسط وفي وادي غزة، مما يضاعف من حدة التدهور البيئي ويعمق من خطورة الأوضاع الصحية.

https://sarabic.ae/20251127/في-ظل-أزمة-المياهعباب-البحر-يصبح-الخيار-المتاح-للنازحين-في-غزة--1107511364.html

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