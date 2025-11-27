في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة

وينهش العطش آلاف العائلات التي عادت إلى مدينة غزة بعد توقف الحرب، في ظل انقطاع غالبية مصادر المياه الصالحة للشرب، ما جعل المصادر غير الآمنة للمياه هي خيارهم المتاح، وأصبح شراء المياه بأسعار مرتفعة من صهاريج متنقلة أو محطات تحلية صغيرة تعمل بالمولدات الكهربائية أمرا واقعيا وثقيلا على الذين يسيرون لمسافات طويلة وهم يحملون عبوات المياه البلاستيكية، التي لا تكفي لسد الحد الأدنى من حاجة السكان.وعلى شاطئ بحر غزة تغسل النازحة رجاء حمام، الملابس بمياه البحر، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "أقوم كل يوم بغسل الملابس والأواني بمياه البحر، ولقد نزحنا بالقرب منه، وأضطر لاستخدام المياه المالحة للغسيل والاستحمام والتنظيف، وهذه المياه غير صالحة للاستخدام وفيها جراثيم وتسبب التهابات في الجلد والأمراض المعوية، لكن لا يوجد لدينا خيار آخر".وتضيف: "نشعر بضعف عام، وقد أصبنا بأمراض جراء استخدام مياه البحر بكثافة، وأشعر أن مرضا خطيرا أو وباء قريبا من الانتشار والفتك بالنازحين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على مياه البحر المالحة".وحذرت بلدية غزة من تداعيات غير مسبوقة تهدد حياة السكان نتيجة للدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية، ويشير رئيس قسم الإعلام في بلدية غزة محمد السرساوي، إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي دمر نحو 700 بئر مياه خلال الحرب، وتراجعت حصة الفرد في القطاع من 90 لترا إلى ما يقرب من 15 لترا، ما ينذر بكارثة مائية في القطاع.وأضاف السرساوي: "نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير المعدات والوقود والكهرباء، لإعادة تشغيل عدد من الآبار المدمرة وصيناتها، وحتى نتمكن من توفير المياه الصالحة للاستخدام للمواطنين".وتقول النازحة عائشة الكحلوت لوكالة "سبوتنيك": "نعاني من نقص المياه وخاصة مياه الشرب، أما مياه البحر فهي البديل المتاح حاليا للتنظيف والاستحمام، رغم أنها غير صالحة وملوثة وفيها جراثيم وميكروبات، وقد أصبح الحصول على المياه النظيفة أمرا صعبا ويحتاج يوما بكامله للحاق بصهاريج المياه القليلة، وانتظار دور طويل والحصول على قليل من الماء الصالح للشرب، أما الغسيل والتنظيف بلا بديل عن مياه البحر التي أحمل منها كل يوم وأسير مسافة تكفي لتسبب لي الأرهاق والتعب والألم حتى أصل خيمتي، وأقوم بتنظيف الأواني وغيرها، وأطالب بتوفير المياه النظيفة في أقرب وقت".وأمست أزمة المياه في غزة تعكس حجم الانهيار الذي خلفته الحرب، وتشكل حالة من الاستنزاف الذي ينهك حياة السكان، الذين يضطرون وفي كل يوم إلى مواجهة تلك الأزمة التي تجاوزت كونها مطلبا أساسيا، لتصبح صراعا للبقاء في مدينة دمرتها الحرب.
يزداد الوضع صعوبة وبشكل متسارع في قطاع غزة، والذي يواجه تحديات كبيرة تهدد حياة السكان، ومن بين الأزمات تتصاعد أزمة المياه لتكون واحدة من أشد تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعد أن دمرت تلك الحرب البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.
وينهش العطش آلاف العائلات التي عادت إلى مدينة غزة بعد توقف الحرب، في ظل انقطاع غالبية مصادر المياه الصالحة للشرب، ما جعل المصادر غير الآمنة للمياه هي خيارهم المتاح، وأصبح شراء المياه بأسعار مرتفعة من صهاريج متنقلة أو محطات تحلية صغيرة تعمل بالمولدات الكهربائية أمرا واقعيا وثقيلا على الذين يسيرون لمسافات طويلة وهم يحملون عبوات المياه البلاستيكية، التي لا تكفي لسد الحد الأدنى من حاجة السكان.
وحتى هذا الخيار الصعب أصبح غير متاح لكثير من النازحين، فقد أدى الاعتماد على هذه المصادر إلى نفاد جزء كبير من مخزونها من المياه، ولم يبق سوى مياه البحر المالحة بديلا للغزيين لسد حاجتهم الأساسية من الاستحمام والغسيل وتنظيف الأواني في المنازل.
وعلى شاطئ بحر غزة تغسل النازحة رجاء حمام، الملابس بمياه البحر، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "أقوم كل يوم بغسل الملابس والأواني بمياه البحر، ولقد نزحنا بالقرب منه، وأضطر لاستخدام المياه المالحة للغسيل والاستحمام والتنظيف، وهذه المياه غير صالحة للاستخدام وفيها جراثيم وتسبب التهابات في الجلد والأمراض المعوية، لكن لا يوجد لدينا خيار آخر".
وتشير النازحة رجاء إلى قلة المياه الصالحة للشرب، حيث تأتي الصهاريج المتنقلة مرة واحدة في الأسبوع في منطقة بعيدة عن مخيم النزوح الذي تعيش فيه مع زوجها الثمانيني، ولا تستطيع الوصول إلى الصهاريج لبعد المسافة وكبر سنها.
وتضيف: "نشعر بضعف عام، وقد أصبنا بأمراض جراء استخدام مياه البحر بكثافة، وأشعر أن مرضا خطيرا أو وباء قريبا من الانتشار والفتك بالنازحين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على مياه البحر المالحة".
وحذرت بلدية غزة من تداعيات غير مسبوقة تهدد حياة السكان نتيجة للدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية، ويشير رئيس قسم الإعلام في بلدية غزة محمد السرساوي، إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي دمر نحو 700 بئر مياه خلال الحرب، وتراجعت حصة الفرد في القطاع من 90 لترا إلى ما يقرب من 15 لترا، ما ينذر بكارثة مائية في القطاع.
وقال محمد السرساوي رئيس قسم الإعلام في بلدية غزة لـ "سبوتنيك": "أزمة حقيقة وكبيرة في مدينة غزة، وهذا نتيجة تدمير الاحتلال لأكثر من 85% من آبار المياه في مدينة غزة، وبسبب النقص الكبير في المياه يلجأ المواطنون لاستخدام مياه البحر المالحة، ولا يجد النازحون في الخيام بديلا آخر للمياه في الوقت الحالي، وتبذل بلدية غزة جهودا كبيرة لتحسين كمية ومستوى المياه، من خلال أعمال صيانة عالية وعاجلة لعدد من آبار المياه المدمرة، ولكننا نواجه مشكلة في نقص الوقود اللازم والطاقة الكهرباء لتشغيل هذه الآبار".
وأضاف السرساوي: "نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير المعدات والوقود والكهرباء، لإعادة تشغيل عدد من الآبار المدمرة وصيناتها، وحتى نتمكن من توفير المياه الصالحة للاستخدام للمواطنين".
وليس بعيدا عن النازحة رجاء، تملأ النازحة عائشة الكحلوت وعاء بلاستيكي بمياه البحر المالحة، لتحمله إلى خيمتها، وتشير عائشة إلى أنَّها تدرك تلوث مياه البحر وأضرارها، ولكنها البديل المتاح للغسيل والتنظيف واستحمام أطفالها، وتتمنى لو كانت مياه البحر عذبة، كي يشرب منها النازحون.
وتقول النازحة عائشة الكحلوت لوكالة "سبوتنيك": "نعاني من نقص المياه وخاصة مياه الشرب، أما مياه البحر فهي البديل المتاح حاليا للتنظيف والاستحمام، رغم أنها غير صالحة وملوثة وفيها جراثيم وميكروبات، وقد أصبح الحصول على المياه النظيفة أمرا صعبا ويحتاج يوما بكامله للحاق بصهاريج المياه القليلة، وانتظار دور طويل والحصول على قليل من الماء الصالح للشرب، أما الغسيل والتنظيف بلا بديل عن مياه البحر التي أحمل منها كل يوم وأسير مسافة تكفي لتسبب لي الأرهاق والتعب والألم حتى أصل خيمتي، وأقوم بتنظيف الأواني وغيرها، وأطالب بتوفير المياه النظيفة في أقرب وقت".
وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تدمير البنية التحتية في القطاع، وخلفت انهيارا في منظومة المياه وتوسعت الأزمة حتى شملت نقصا حادا في الإمدادات، وتلوثا أصاب الحوض الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة منذ عقود، بعدما تسربت إليه مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي نتيجة القصف.
وأمست أزمة المياه في غزة تعكس حجم الانهيار الذي خلفته الحرب، وتشكل حالة من الاستنزاف الذي ينهك حياة السكان، الذين يضطرون وفي كل يوم إلى مواجهة تلك الأزمة التي تجاوزت كونها مطلبا أساسيا، لتصبح صراعا للبقاء في مدينة دمرتها الحرب.