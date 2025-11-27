https://sarabic.ae/20251127/في-ظل-أزمة-المياهعباب-البحر-يصبح-الخيار-المتاح-للنازحين-في-غزة--1107511364.html

في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة

في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة

يزداد الوضع صعوبة وبشكل متسارع في قطاع غزة، والذي يواجه تحديات كبيرة تهدد حياة السكان، ومن بين الأزمات تتصاعد أزمة المياه لتكون واحدة من أشد تداعيات الحرب... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وينهش العطش آلاف العائلات التي عادت إلى مدينة غزة بعد توقف الحرب، في ظل انقطاع غالبية مصادر المياه الصالحة للشرب، ما جعل المصادر غير الآمنة للمياه هي خيارهم المتاح، وأصبح شراء المياه بأسعار مرتفعة من صهاريج متنقلة أو محطات تحلية صغيرة تعمل بالمولدات الكهربائية أمرا واقعيا وثقيلا على الذين يسيرون لمسافات طويلة وهم يحملون عبوات المياه البلاستيكية، التي لا تكفي لسد الحد الأدنى من حاجة السكان.وعلى شاطئ بحر غزة تغسل النازحة رجاء حمام، الملابس بمياه البحر، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "أقوم كل يوم بغسل الملابس والأواني بمياه البحر، ولقد نزحنا بالقرب منه، وأضطر لاستخدام المياه المالحة للغسيل والاستحمام والتنظيف، وهذه المياه غير صالحة للاستخدام وفيها جراثيم وتسبب التهابات في الجلد والأمراض المعوية، لكن لا يوجد لدينا خيار آخر".وتضيف: "نشعر بضعف عام، وقد أصبنا بأمراض جراء استخدام مياه البحر بكثافة، وأشعر أن مرضا خطيرا أو وباء قريبا من الانتشار والفتك بالنازحين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على مياه البحر المالحة".وحذرت بلدية غزة من تداعيات غير مسبوقة تهدد حياة السكان نتيجة للدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية بالبنية التحتية، ويشير رئيس قسم الإعلام في بلدية غزة محمد السرساوي، إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي دمر نحو 700 بئر مياه خلال الحرب، وتراجعت حصة الفرد في القطاع من 90 لترا إلى ما يقرب من 15 لترا، ما ينذر بكارثة مائية في القطاع.وأضاف السرساوي: "نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير المعدات والوقود والكهرباء، لإعادة تشغيل عدد من الآبار المدمرة وصيناتها، وحتى نتمكن من توفير المياه الصالحة للاستخدام للمواطنين".وتقول النازحة عائشة الكحلوت لوكالة "سبوتنيك": "نعاني من نقص المياه وخاصة مياه الشرب، أما مياه البحر فهي البديل المتاح حاليا للتنظيف والاستحمام، رغم أنها غير صالحة وملوثة وفيها جراثيم وميكروبات، وقد أصبح الحصول على المياه النظيفة أمرا صعبا ويحتاج يوما بكامله للحاق بصهاريج المياه القليلة، وانتظار دور طويل والحصول على قليل من الماء الصالح للشرب، أما الغسيل والتنظيف بلا بديل عن مياه البحر التي أحمل منها كل يوم وأسير مسافة تكفي لتسبب لي الأرهاق والتعب والألم حتى أصل خيمتي، وأقوم بتنظيف الأواني وغيرها، وأطالب بتوفير المياه النظيفة في أقرب وقت".وأمست أزمة المياه في غزة تعكس حجم الانهيار الذي خلفته الحرب، وتشكل حالة من الاستنزاف الذي ينهك حياة السكان، الذين يضطرون وفي كل يوم إلى مواجهة تلك الأزمة التي تجاوزت كونها مطلبا أساسيا، لتصبح صراعا للبقاء في مدينة دمرتها الحرب.

