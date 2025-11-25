https://sarabic.ae/20251125/الجيش-الإسرائيلي-قتلنا-5-مسلحين-خرجوا-من-أنفاق-رفح-1107491018.html
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 5 "مسلحين" خرجوا من أنفاق رفح
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 5 "مسلحين" خرجوا من أنفاق رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قتله لخمس "مسلحين" فلسطينيين خرجوا من أنفاق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T18:50+0000
2025-11-25T18:50+0000
2025-11-25T18:50+0000
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e015e35e2bfd63f3126d5f10238827f.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن قتله لخمس مسلحين فور خروجهم من أحد أنفاق رفح، في وقت تلاحق قوات الجيش الإسرائيلي بقية المسلحين الذين تمكنوا من الفرار من النفق الذي حوصروا فيه داخل المدينة.وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تسلم جثة أسير إسرائيلي من الصليب الأحمر.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "في ضوء إعلان حركة "الجهاد الإسلامي" العثور على رفات محتجز، فإن إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى التأخير في تسليمها فورا". وتابع في بيان له: أن "هذا يشكل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتطالب إسرائيل بالعودة الفورية لجثامين الرهائن الثلاثة القتلى التي لا تزال محتجزة في قطاع غزة".ولا تزال جثامين إسرائيليين اثنين ومواطن تايلاندي محتجزة في غزة، وهم درور أور، والرقيب أول ران غفيلي، وسودثيساك رينثالاك.ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.ورغم ذلك، ادعت القوات الإسرائيلية لاحقًا أن أحد الرفات التي تسلمتها لا تعود لأي من أسراها، وأن رفاتًا آخر لم يكن جديدًا بل بقايا أسير كان قد جرى انتشالها سابقًا، في محاولة للتشكيك بجزء من نتائج الصفقة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251125/غزة-الإنسانية-المدعومة-أمريكيا-تنهي-عملياتها-في-القطاع-وحماس-تطالب-بملاحقتها-1107457624.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934373_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1accce8115ebb5e8446e13d13e728666.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 5 "مسلحين" خرجوا من أنفاق رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قتله لخمس "مسلحين" فلسطينيين خرجوا من أنفاق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن قتله لخمس مسلحين فور خروجهم من أحد أنفاق رفح، في وقت تلاحق قوات الجيش الإسرائيلي بقية المسلحين الذين تمكنوا من الفرار من النفق الذي حوصروا فيه داخل المدينة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تسلم جثة أسير إسرائيلي من الصليب الأحمر
.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "في ضوء إعلان حركة "الجهاد الإسلامي" العثور على رفات محتجز، فإن إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى التأخير في تسليمها فورا".
وتابع في بيان له: أن "هذا يشكل انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتطالب إسرائيل بالعودة الفورية لجثامين الرهائن الثلاثة القتلى التي لا تزال محتجزة في قطاع غزة"
.
ولا تزال جثامين إسرائيليين اثنين ومواطن تايلاندي محتجزة في غزة، وهم درور أور، والرقيب أول ران غفيلي، وسودثيساك رينثالاك.
ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.
ورغم ذلك، ادعت القوات الإسرائيلية لاحقًا أن أحد الرفات التي تسلمتها لا تعود لأي من أسراها، وأن رفاتًا آخر لم يكن جديدًا بل بقايا أسير كان قد جرى انتشالها سابقًا، في محاولة للتشكيك بجزء من نتائج الصفقة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.