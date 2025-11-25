الرئيس التركي: وحشية إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية لم تلق الرد اللازم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/الرئيس-التركي-وحشية-إسرائيل-ضد-المرأة-الفلسطينية-لم-تلق-الرد-اللازم-1107486525.html
الرئيس التركي: وحشية إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية لم تلق الرد اللازم
الرئيس التركي: وحشية إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية لم تلق الرد اللازم
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن استيائه من عدم تلقي الوحشية التي مارستها إسرائيل ضد النساء الفلسطينيات في قطاع غزة خلال العامين الماضيين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T16:46+0000
2025-11-25T16:46+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg
وأكد أردوغان أن ثلثي الشهداء في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، والتي بلغ عددهم 70 ألفًا، هم من النساء والأطفال، معتبرًا هذه الأرقام "مروعة لأصحاب الضمائر"، ومستنكرًا أن "لا يمكن لإنسان لديه نصيب من الإنسانية أن يبقى غير مبالٍ أمام هذه المآسي"، رغم "ازدواجية المعايير الطويلة المؤلمة والمخزية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف الرئيس التركي، مشددًا: "سنصدح بالحق وندافع عن الحقيقة في كافة المحافل دون النظر إلى هوية الظالم أو المظلوم"، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال العامين الأخيرين يفوق 20 ألف طفل. ولفت إلى أن الجهات التي تتجاهل معاناة نساء غزة، تتغاضى أيضًا عن النساء اللواتي يظلمهن الثقافة الرائجة، أو يسحقهن النظام الرأسمالي، أو يتم تحويلهن إلى سلعة في قطاع الموضة، محذرًا من أن "كل اعتداء على حياة المرأة أو مالها أو شرفها هو عمل لا إنساني يجب الوقوف ضده دون تردد.. والتصدي لهذه الاعتداءات هو واجب إنساني تجاه بعضنا البعض". كما أشار إلى أن 2300 امرأة يُقتلن سنويًا في أوروبا وحدها بوحشية على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، مؤكدًا أن "النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من أعباء الصراعات والحروب"، على حد زعمه. واختتم كلمته بالتأكيد على الإنجازات التركية خلال الـ23 عامًا الماضية في قضايا المرأة، وعلى رأسها مكافحة العنف، مشددًا على سياسة "صفر تسامح" تجاه العنف ضد النساء والأطفال، وسعيهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، أن عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 69 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 171 ألف آخرين، وتشير المصادر الطبية إلى أنَّ عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20251125/إسرائيل-تأخير-الجهاد-الإسلامي-تسليم-رفات-محتجز-يعد-خرقا-جديدا-لاتفاق-غزة-1107474462.html
https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-تركيا-تدرس-نشر-قوات-أمن-ضمن-قوة-الاستقرار-في-غزة-1107428450.html
https://sarabic.ae/20251122/أردوغان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-مهم-لاستقرار-العالم-بأسره-1107403750.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة

الرئيس التركي: وحشية إسرائيل ضد المرأة الفلسطينية لم تلق الرد اللازم

16:46 GMT 25.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن استيائه من عدم تلقي الوحشية التي مارستها إسرائيل ضد النساء الفلسطينيات في قطاع غزة خلال العامين الماضيين للرد المناسب، مشيرًا إلى أن هوية الجاني والضحية حددت مستوى الاستجابة، في كلمة ألقاها بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" الموافق 25 نوفمبر.
وأكد أردوغان أن ثلثي الشهداء في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، والتي بلغ عددهم 70 ألفًا، هم من النساء والأطفال، معتبرًا هذه الأرقام "مروعة لأصحاب الضمائر"، ومستنكرًا أن "لا يمكن لإنسان لديه نصيب من الإنسانية أن يبقى غير مبالٍ أمام هذه المآسي"، رغم "ازدواجية المعايير الطويلة المؤلمة والمخزية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
إسرائيل: تأخير "الجهاد الإسلامي" تسليم رفات محتجز يعد خرقا جديدا لاتفاق غزة
11:40 GMT
وأضاف الرئيس التركي، مشددًا: "سنصدح بالحق وندافع عن الحقيقة في كافة المحافل دون النظر إلى هوية الظالم أو المظلوم"، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال العامين الأخيرين يفوق 20 ألف طفل.
واستمر أردوغان في انتقاده قائلًا: "الوحشية التي تعرّضت لها نساء غزة خلال العامين الماضيين لم تلقَ رد الفعل الذي تستحقه، هوية الجاني والضحية هي التي حدّدت مستوى ردود الفعل هنا أيضًا. وللأسف، لم يُمارس على إسرائيل ضغط يتناسب مع هول الجرائم التي ارتكبتها".
ولفت إلى أن الجهات التي تتجاهل معاناة نساء غزة، تتغاضى أيضًا عن النساء اللواتي يظلمهن الثقافة الرائجة، أو يسحقهن النظام الرأسمالي، أو يتم تحويلهن إلى سلعة في قطاع الموضة، محذرًا من أن "كل اعتداء على حياة المرأة أو مالها أو شرفها هو عمل لا إنساني يجب الوقوف ضده دون تردد.. والتصدي لهذه الاعتداءات هو واجب إنساني تجاه بعضنا البعض".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة
أمس, 02:49 GMT
وأوضح أردوغان أن "تحويل العنف ضد المرأة، التي هي قضية إنسانية في جوهرها، إلى مادة لصراعات أيديولوجية أو كأداة لحروب موقعية مرفوضة من قبلنا"، معبرًا عن أمله في أن تكون "الإبادة الجماعية في غزة سببا لمراجعة الذات على المستوى العالمي في هذا الصدد".
كما أشار إلى أن 2300 امرأة يُقتلن سنويًا في أوروبا وحدها بوحشية على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين، مؤكدًا أن "النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من أعباء الصراعات والحروب"، على حد زعمه.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم لاستقرار العالم بأسره
22 نوفمبر, 18:18 GMT
واختتم كلمته بالتأكيد على الإنجازات التركية خلال الـ23 عامًا الماضية في قضايا المرأة، وعلى رأسها مكافحة العنف، مشددًا على سياسة "صفر تسامح" تجاه العنف ضد النساء والأطفال، وسعيهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، أن عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 69 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 171 ألف آخرين، وتشير المصادر الطبية إلى أنَّ عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала