https://sarabic.ae/20260710/روساتوم-ضربات-استهدفت-محافظة-بوشهر-دون-إصابة-المحطة-النووية--1115098903.html
"روساتوم": ضربات استهدفت محافظة بوشهر دون إصابة المحطة النووية
"روساتوم": ضربات استهدفت محافظة بوشهر دون إصابة المحطة النووية
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الجمعة، أن محافظة بوشهر الإيرانية تعرضت لضربات، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات داخل... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:13+0000
2026-07-10T13:13+0000
2026-07-10T13:13+0000
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وقال ليخاتشيوف، في تصريحات للصحفيين، عقب اختتام المشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة كالينينغراد، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى تنفيذ ضربات استهدفت محافظة بوشهر، إلا أن أياً من القذائف لم يسقط داخل أراضي المحطة النووية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html
https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"روساتوم": ضربات استهدفت محافظة بوشهر دون إصابة المحطة النووية
أكد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الجمعة، أن محافظة بوشهر الإيرانية تعرضت لضربات، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات داخل نطاق محطة بوشهر النووية.
وقال ليخاتشيوف، في تصريحات للصحفيين، عقب اختتام المشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة كالينينغراد، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى تنفيذ ضربات
استهدفت محافظة بوشهر، إلا أن أياً من القذائف لم يسقط داخل أراضي المحطة النووية.
وأضاف أن العاملين في المحطة، الذين لا يزالون في الموقع، لم يؤكدوا وقوع أي استهداف مباشر لمنشأة بوشهر النووية.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك.
وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران
.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية
سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.