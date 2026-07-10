https://sarabic.ae/20260710/صفقة-لبناء-6-ناقلات-نفط-تعزز-الأسطول-البحري-لسلطنة-عمان-1115110874.html
صفقة لبناء 6 ناقلات نفط تعزز الأسطول البحري لسلطنة عمان
صفقة لبناء 6 ناقلات نفط تعزز الأسطول البحري لسلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أبرمت شركة "أسياد" للشحن العُمانية اتفاقية لبناء ست ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات أسطولها البحري وتوسيع حضورها في سوق النقل البحري العالمي،... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T17:10+0000
2026-07-10T17:10+0000
2026-07-10T17:10+0000
اقتصاد
سلطنة عمان
العالم العربي
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وتتضمن الصفقة إنشاء ناقلات حديثة مزودة بأحدث التقنيات البحرية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، مع تصميم يسمح باستخدام أنواع وقود بديلة مستقبلًا، انسجامًا مع المعايير البيئية الدولية والتحول العالمي نحو النقل البحري منخفض الانبعاثات.ومن المقرر أن تُبنى السفن في أحد أحواض بناء السفن الرائدة عالميًا، وفق أحدث المواصفات الفنية، على أن تُسلَّم على مراحل خلال السنوات المقبلة، بما يتيح للشركة إدخالها تدريجيًا إلى الخدمة دون التأثير في عملياتها التشغيلية الحالية، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".كما تعكس الصفقة توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز مساهمة القطاع البحري في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر توسيع استثماراتها في النقل والخدمات اللوجستية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية ورفع تنافسيتها.ويأتي التوسع في الأسطول ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتحديث السفن وزيادة طاقتها التشغيلية، بما يعزز قدرة السلطنة على مواكبة النمو المتوقع في حركة تجارة النفط والمواد الخام، وترسيخ دورها كمحور لوجستي يربط بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026
https://sarabic.ae/20260505/سلطنة-عمان-تدشن-مشروعا-يدخلها-قائمة-أهم-صفقات-الطاقة-المتجددة-في-العالم-1113124740.html
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اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي
اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي
صفقة لبناء 6 ناقلات نفط تعزز الأسطول البحري لسلطنة عمان
أبرمت شركة "أسياد" للشحن العُمانية اتفاقية لبناء ست ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات أسطولها البحري وتوسيع حضورها في سوق النقل البحري العالمي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية ودعم مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتجارة والشحن.
وتتضمن الصفقة إنشاء ناقلات حديثة مزودة بأحدث التقنيات البحرية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، مع تصميم يسمح باستخدام أنواع وقود بديلة مستقبلًا، انسجامًا مع المعايير البيئية الدولية والتحول العالمي نحو النقل البحري منخفض الانبعاثات.
ومن المقرر أن تُبنى السفن في أحد أحواض بناء السفن الرائدة عالميًا، وفق أحدث المواصفات الفنية، على أن تُسلَّم على مراحل خلال السنوات المقبلة، بما يتيح للشركة إدخالها تدريجيًا إلى الخدمة دون التأثير في عملياتها التشغيلية الحالية، حسبما ذكرته منصة "الطاقة"
.
ويأتي هذا الاستثمار في ظل تنامي الطلب العالمي على ناقلات النفط الخام، خاصة مع اتساع حركة التجارة البحرية وارتفاع الحاجة إلى أساطيل حديثة تتمتع بكفاءة تشغيلية أعلى وقدرة على الامتثال للمعايير البيئية والتنظيمية الجديدة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية.
كما تعكس الصفقة توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز مساهمة القطاع البحري في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر توسيع استثماراتها في النقل والخدمات اللوجستية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية ورفع تنافسيتها.
ويرى مختصون أن تحديث أسطول الناقلات سيمنح "أسياد للشحن" قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العالمية، سواء من خلال تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة أو عبر توسيع شبكة عملياتها الدولية، الأمر الذي قد يسهم في استقطاب عقود شحن جديدة وتعزيز موقع الشركة بين أبرز مشغلي ناقلات النفط في المنطقة.
ويأتي التوسع في الأسطول ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتحديث السفن وزيادة طاقتها التشغيلية، بما يعزز قدرة السلطنة على مواكبة النمو المتوقع في حركة تجارة النفط والمواد الخام، وترسيخ دورها كمحور لوجستي يربط بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.