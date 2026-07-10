https://sarabic.ae/20260710/طهران-إسرائيل-لن-تكون-بمنأى-عن-ردنا-على-الهجمات-ضد-البنية-التحتية-1115098465.html

طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية

طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية

سبوتنيك عربي

أعلن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تكون بمنأى عن رد المقاتلين" على الهجمات التي استهدفت البنية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T12:56+0000

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وكتب ذو القدر، في منشور على منصة "إكس": إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "وجّه مجدداً إساءات إلى الأمة الإيرانية العظيمة والشعب الإيراني".وأردف أن ترامب "غاضب من عظمة الملحمة التاريخية التي صنعها الشعبان الإيراني والعراقي في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب

https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تضغط-على-ترامب-لتوجيه-ضربة-ضد-إيران-1115089644.html

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