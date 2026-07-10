طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
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البرنامج المسائي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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16:03 GMT
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طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية
طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية
سبوتنيك عربي
أعلن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تكون بمنأى عن رد المقاتلين" على الهجمات التي استهدفت البنية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T12:56+0000
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إيران
أخبار إيران
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وكتب ذو القدر، في منشور على منصة "إكس": إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "وجّه مجدداً إساءات إلى الأمة الإيرانية العظيمة والشعب الإيراني".وأردف أن ترامب "غاضب من عظمة الملحمة التاريخية التي صنعها الشعبان الإيراني والعراقي في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تضغط-على-ترامب-لتوجيه-ضربة-ضد-إيران-1115089644.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, إسرائيل

طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية

12:56 GMT 10.07.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
تابعنا عبر
أعلن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تكون بمنأى عن رد المقاتلين" على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في البلاد، معتبراً أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غاضب من المشاركة الواسعة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني.
وكتب ذو القدر، في منشور على منصة "إكس": إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "وجّه مجدداً إساءات إلى الأمة الإيرانية العظيمة والشعب الإيراني".
وأردف أن ترامب "غاضب من عظمة الملحمة التاريخية التي صنعها الشعبان الإيراني والعراقي في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني".

ولفت ذو القدر إلى أن إيران كانت قد أعلنت سابقاً، أنها سترد على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية، مشدداً على أن الكيان الصهيوني المجرم، الذي يقف وراء هذه الأعمال، لن يكون في مأمن من رد المقاتلين.

طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: إسرائيل تضغط على ترامب لتوجيه ضربة ضد إيران
06:16 GMT
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
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