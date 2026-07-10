https://sarabic.ae/20260710/طهران-إسرائيل-لن-تكون-بمنأى-عن-ردنا-على-الهجمات-ضد-البنية-التحتية-1115098465.html
طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية
طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية
سبوتنيك عربي
أعلن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تكون بمنأى عن رد المقاتلين" على الهجمات التي استهدفت البنية... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T12:56+0000
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وكتب ذو القدر، في منشور على منصة "إكس": إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "وجّه مجدداً إساءات إلى الأمة الإيرانية العظيمة والشعب الإيراني".وأردف أن ترامب "غاضب من عظمة الملحمة التاريخية التي صنعها الشعبان الإيراني والعراقي في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني".وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, إسرائيل
طهران: إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردنا على الهجمات ضد البنية التحتية
أعلن أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، اليوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تكون بمنأى عن رد المقاتلين" على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في البلاد، معتبراً أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غاضب من المشاركة الواسعة في تشييع المرشد الأعلى الإيراني.
وكتب ذو القدر، في منشور على منصة "إكس": إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "وجّه مجدداً إساءات إلى الأمة الإيرانية العظيمة والشعب الإيراني".
وأردف أن ترامب "غاضب من عظمة الملحمة التاريخية التي صنعها الشعبان الإيراني والعراقي في تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني".
ولفت ذو القدر إلى أن إيران كانت قد أعلنت سابقاً، أنها سترد على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية، مشدداً على أن الكيان الصهيوني المجرم، الذي يقف وراء هذه الأعمال، لن يكون في مأمن من رد المقاتلين.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.