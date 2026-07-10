https://sarabic.ae/20260710/عدسات-لاصقة-تصلح-نفسها-ذاتيا-بالأشعة-فوق-البنفسجية-ابتكار-قد-يطيل-عمرها-ويخفض-تكلفتها-1115114643.html
عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها
عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها
سبوتنيك عربي
نجح باحثون في تطوير مادة جديدة للعدسات اللاصقة قادرة على إصلاح الخدوش والأضرار السطحية ذاتيًا عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة واحدة فقط، في إنجاز قد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T19:58+0000
2026-07-10T19:58+0000
2026-07-10T19:58+0000
مجتمع
علوم
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وتعتمد التقنية على هيدروجيل خاص يحتوي على روابط كيميائية ديناميكية تعيد ترتيب نفسها عند التعرض لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي يبلغ 365 نانومترًا، ما يسمح بإصلاح الخدوش في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة إلى التسخين، وهي ميزة تتغلب على إحدى أبرز مشكلات المحاولات السابقة التي كانت تتطلب حرارة قد تؤدي إلى جفاف العدسات، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ولم يقتصر الابتكار على خاصية الإصلاح الذاتي، إذ أضاف الباحثون طبقة واقية تقلل التصاق البكتيريا والرواسب بالبنية السطحية للعدسة، كما عززت مقاومتها للخدوش الناتجة عن الاستخدام اليومي.وأشار فريق البحث إلى أن العدسات لا تزال في مرحلة الاختبارات المخبرية، وستحتاج إلى مزيد من التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية قبل طرحها في الأسواق، إلا أنهم يرون أن هذه التقنية قد تقلل من الحاجة إلى استبدال العدسات بشكل متكرر، وتفتح المجال أمام تطوير مواد ذكية أكثر قدرة على تحمل الاستخدام طويل الأمد.من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
https://sarabic.ae/20260528/روسيا-تبدأ-بإنتاج-عدسة-فريدة-لعلاج-إعتام-العين-1113807347.html
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علوم
عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها
نجح باحثون في تطوير مادة جديدة للعدسات اللاصقة قادرة على إصلاح الخدوش والأضرار السطحية ذاتيًا عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة واحدة فقط، في إنجاز قد يمهد الطريق لإنتاج جيل أكثر متانة واستدامة من العدسات الطبية.
وتعتمد التقنية على هيدروجيل خاص يحتوي على روابط كيميائية ديناميكية تعيد ترتيب نفسها عند التعرض لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي يبلغ 365 نانومترًا، ما يسمح بإصلاح الخدوش في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة إلى التسخين، وهي ميزة تتغلب على إحدى أبرز مشكلات المحاولات السابقة التي كانت تتطلب حرارة قد تؤدي إلى جفاف العدسات، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
".
ولم يقتصر الابتكار على خاصية الإصلاح الذاتي، إذ أضاف الباحثون طبقة واقية تقلل التصاق البكتيريا والرواسب بالبنية السطحية للعدسة، كما عززت مقاومتها للخدوش الناتجة عن الاستخدام اليومي.
إضافة إلى ذلك، حافظت العدسات الجديدة على نسبة عالية من الشفافية وخصائص الاحتفاظ بالماء، وهي عوامل أساسية لراحة المستخدم وجودة الرؤية.
وأشار فريق البحث إلى أن العدسات لا تزال في مرحلة الاختبارات المخبرية، وستحتاج إلى مزيد من التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية قبل طرحها في الأسواق، إلا أنهم يرون أن هذه التقنية قد تقلل من الحاجة إلى استبدال العدسات بشكل متكرر، وتفتح المجال أمام تطوير مواد ذكية أكثر قدرة على تحمل الاستخدام طويل الأمد.