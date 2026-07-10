عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260710/عدسات-لاصقة-تصلح-نفسها-ذاتيا-بالأشعة-فوق-البنفسجية-ابتكار-قد-يطيل-عمرها-ويخفض-تكلفتها-1115114643.html
عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها
عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها
سبوتنيك عربي
نجح باحثون في تطوير مادة جديدة للعدسات اللاصقة قادرة على إصلاح الخدوش والأضرار السطحية ذاتيًا عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة واحدة فقط، في إنجاز قد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T19:58+0000
2026-07-10T19:58+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101866/72/1018667280_0:176:3000:1864_1920x0_80_0_0_730b2705192f28919c3e8a399cc7977c.jpg
وتعتمد التقنية على هيدروجيل خاص يحتوي على روابط كيميائية ديناميكية تعيد ترتيب نفسها عند التعرض لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي يبلغ 365 نانومترًا، ما يسمح بإصلاح الخدوش في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة إلى التسخين، وهي ميزة تتغلب على إحدى أبرز مشكلات المحاولات السابقة التي كانت تتطلب حرارة قد تؤدي إلى جفاف العدسات، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ولم يقتصر الابتكار على خاصية الإصلاح الذاتي، إذ أضاف الباحثون طبقة واقية تقلل التصاق البكتيريا والرواسب بالبنية السطحية للعدسة، كما عززت مقاومتها للخدوش الناتجة عن الاستخدام اليومي.وأشار فريق البحث إلى أن العدسات لا تزال في مرحلة الاختبارات المخبرية، وستحتاج إلى مزيد من التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية قبل طرحها في الأسواق، إلا أنهم يرون أن هذه التقنية قد تقلل من الحاجة إلى استبدال العدسات بشكل متكرر، وتفتح المجال أمام تطوير مواد ذكية أكثر قدرة على تحمل الاستخدام طويل الأمد.من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
https://sarabic.ae/20260528/روسيا-تبدأ-بإنتاج-عدسة-فريدة-لعلاج-إعتام-العين-1113807347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101866/72/1018667280_141:0:2860:2039_1920x0_80_0_0_e28f5b0952a02399b8d6af92da25bbbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

عدسات لاصقة تصلح نفسها ذاتيا بالأشعة فوق البنفسجية... ابتكار قد يطيل عمرها ويخفض تكلفتها

19:58 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov / الانتقال إلى بنك الصورعدسة لاصقة
عدسة لاصقة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Dmitry Korobeynikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح باحثون في تطوير مادة جديدة للعدسات اللاصقة قادرة على إصلاح الخدوش والأضرار السطحية ذاتيًا عند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة واحدة فقط، في إنجاز قد يمهد الطريق لإنتاج جيل أكثر متانة واستدامة من العدسات الطبية.
وتعتمد التقنية على هيدروجيل خاص يحتوي على روابط كيميائية ديناميكية تعيد ترتيب نفسها عند التعرض لأشعة فوق بنفسجية بطول موجي يبلغ 365 نانومترًا، ما يسمح بإصلاح الخدوش في درجة حرارة الغرفة دون الحاجة إلى التسخين، وهي ميزة تتغلب على إحدى أبرز مشكلات المحاولات السابقة التي كانت تتطلب حرارة قد تؤدي إلى جفاف العدسات، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
ولم يقتصر الابتكار على خاصية الإصلاح الذاتي، إذ أضاف الباحثون طبقة واقية تقلل التصاق البكتيريا والرواسب بالبنية السطحية للعدسة، كما عززت مقاومتها للخدوش الناتجة عن الاستخدام اليومي.
صورة من المركز الطبي المسمى فيدوروف التابع لوزارة الصحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
روسيا تبدأ بإنتاج عدسة فريدة لعلاج إعتام العين
28 مايو, 07:27 GMT

إضافة إلى ذلك، حافظت العدسات الجديدة على نسبة عالية من الشفافية وخصائص الاحتفاظ بالماء، وهي عوامل أساسية لراحة المستخدم وجودة الرؤية.

وأشار فريق البحث إلى أن العدسات لا تزال في مرحلة الاختبارات المخبرية، وستحتاج إلى مزيد من التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية قبل طرحها في الأسواق، إلا أنهم يرون أن هذه التقنية قد تقلل من الحاجة إلى استبدال العدسات بشكل متكرر، وتفتح المجال أمام تطوير مواد ذكية أكثر قدرة على تحمل الاستخدام طويل الأمد.
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала