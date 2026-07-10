من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260710/من-ملاعب-كأس-العالم-إلى-المختبرات-اسم-حارس-الرأس-الأخضر-يرتبط-باكتشاف-علمي-1115112141.html
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
سبوتنيك عربي
تحول اسم حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى حديث الأوساط الرياضية والعلمية، بعدما أطلق باحث إسباني اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية المكتشفة حديثًا، في... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:05+0000
2026-07-10T18:05+0000
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وأطلق عالم الأحياء البحرية الإسباني خيسوس أورتيا على الكائن المكتشف اسم "ألديسا فوزينيا"، وهو نوع جديد من بزاقات البحر (الرخويات عديمة الصدفة) لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر عليه في مياه البحر الكاريبي قبالة كوبا وجزيرة غوادلوب.وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التسمية تمثل تكريمًا استثنائيًا يجمع بين الرياضة والعلم، ويخلّد اسم الحارس خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح جزءًا من السجل العلمي العالمي.ويُعد إطلاق أسماء شخصيات بارزة على أنواع جديدة من الكائنات الحية تقليدًا معروفًا في الأوساط العلمية، ويهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات أو لفت الأنظار إلى الاكتشافات الجديدة.ويُعرف الباحث أورتيا بشغفه بكرة القدم، إذ سبق أن أطلق أسماء عدد من نجوم اللعبة على أنواع بحرية اكتشفها خلال مسيرته العلمية.محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
https://sarabic.ae/20260710/مكافآت-كأس-العالم-2026-كم-تنال-المنتخبات-المشاركة؟-1115095500.html
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رياضة, علوم
رياضة, علوم

من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي

18:05 GMT 10.07.2026
© Photo / ويكيبيديافوزينيا حارس الرأس الأخضر
فوزينيا حارس الرأس الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Photo / ويكيبيديا
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تحول اسم حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى حديث الأوساط الرياضية والعلمية، بعدما أطلق باحث إسباني اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية المكتشفة حديثًا، في خطوة تكريمية جاءت عقب تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2026.
وأطلق عالم الأحياء البحرية الإسباني خيسوس أورتيا على الكائن المكتشف اسم "ألديسا فوزينيا"، وهو نوع جديد من بزاقات البحر (الرخويات عديمة الصدفة) لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر عليه في مياه البحر الكاريبي قبالة كوبا وجزيرة غوادلوب.
وأوضح الباحث أن اختيار الاسم جاء تقديرًا للدور الحاسم الذي لعبه فوزينيا في المباراة التاريخية أمام إسبانيا، التي تصدى خلالها لعدة فرص محققة وأسهم في خروج منتخب بلاده بتعادل تاريخي في أول ظهور له بالمونديال.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مكافآت كأس العالم 2026... كم تنال المنتخبات المشاركة؟
11:34 GMT
وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التسمية تمثل تكريمًا استثنائيًا يجمع بين الرياضة والعلم، ويخلّد اسم الحارس خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح جزءًا من السجل العلمي العالمي.
ويُعد إطلاق أسماء شخصيات بارزة على أنواع جديدة من الكائنات الحية تقليدًا معروفًا في الأوساط العلمية، ويهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات أو لفت الأنظار إلى الاكتشافات الجديدة.
ويُعرف الباحث أورتيا بشغفه بكرة القدم، إذ سبق أن أطلق أسماء عدد من نجوم اللعبة على أنواع بحرية اكتشفها خلال مسيرته العلمية.
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
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