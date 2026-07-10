https://sarabic.ae/20260710/من-ملاعب-كأس-العالم-إلى-المختبرات-اسم-حارس-الرأس-الأخضر-يرتبط-باكتشاف-علمي-1115112141.html
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
سبوتنيك عربي
تحول اسم حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى حديث الأوساط الرياضية والعلمية، بعدما أطلق باحث إسباني اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية المكتشفة حديثًا، في... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:05+0000
2026-07-10T18:05+0000
2026-07-10T18:05+0000
مجتمع
رياضة
علوم
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وأطلق عالم الأحياء البحرية الإسباني خيسوس أورتيا على الكائن المكتشف اسم "ألديسا فوزينيا"، وهو نوع جديد من بزاقات البحر (الرخويات عديمة الصدفة) لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر عليه في مياه البحر الكاريبي قبالة كوبا وجزيرة غوادلوب.وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التسمية تمثل تكريمًا استثنائيًا يجمع بين الرياضة والعلم، ويخلّد اسم الحارس خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح جزءًا من السجل العلمي العالمي.ويُعد إطلاق أسماء شخصيات بارزة على أنواع جديدة من الكائنات الحية تقليدًا معروفًا في الأوساط العلمية، ويهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات أو لفت الأنظار إلى الاكتشافات الجديدة.ويُعرف الباحث أورتيا بشغفه بكرة القدم، إذ سبق أن أطلق أسماء عدد من نجوم اللعبة على أنواع بحرية اكتشفها خلال مسيرته العلمية.محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
https://sarabic.ae/20260710/مكافآت-كأس-العالم-2026-كم-تنال-المنتخبات-المشاركة؟-1115095500.html
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رياضة, علوم
من ملاعب كأس العالم إلى المختبرات... اسم حارس الرأس الأخضر يرتبط باكتشاف علمي
تحول اسم حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى حديث الأوساط الرياضية والعلمية، بعدما أطلق باحث إسباني اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية المكتشفة حديثًا، في خطوة تكريمية جاءت عقب تألقه اللافت في بطولة كأس العالم 2026.
وأطلق عالم الأحياء البحرية الإسباني خيسوس أورتيا على الكائن المكتشف اسم "ألديسا فوزينيا"، وهو نوع جديد من بزاقات البحر (الرخويات عديمة الصدفة) لا يتجاوز طوله أربعة مليمترات، عُثر عليه في مياه البحر الكاريبي قبالة كوبا وجزيرة غوادلوب.
وأوضح الباحث أن اختيار الاسم جاء تقديرًا للدور الحاسم الذي لعبه فوزينيا في المباراة التاريخية أمام إسبانيا، التي تصدى خلالها لعدة فرص محققة وأسهم في خروج منتخب بلاده بتعادل تاريخي في أول ظهور له بالمونديال.
وأثار الخبر تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التسمية تمثل تكريمًا استثنائيًا يجمع بين الرياضة والعلم، ويخلّد اسم الحارس خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح جزءًا من السجل العلمي العالمي.
ويُعد إطلاق أسماء شخصيات بارزة على أنواع جديدة من الكائنات الحية تقليدًا معروفًا في الأوساط العلمية، ويهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات أو لفت الأنظار إلى الاكتشافات الجديدة.
ويُعرف الباحث أورتيا بشغفه بكرة القدم، إذ سبق أن أطلق أسماء عدد من نجوم اللعبة على أنواع بحرية اكتشفها خلال مسيرته العلمية.