قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
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تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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29 د
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قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة
قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة
سبوتنيك عربي
أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، مواصلة مسيرة المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، بكل قوة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:43+0000
2026-07-10T11:43+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أكد في رسالة شكر وجّهها إلى الشعب الإيراني، أن "المشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع وتوديع قائد الثورة الشهيد، شكّلت ملحمة وطنية جسّدت عمق الارتباط بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، وحملت رسالة واضحة إلى الأعداء".وأصدر اللواء أمير حاتمي بيانا أعرب فيه عن تقديره لجميع فئات الشعب الإيراني على مشاركتهم التاريخية والواسعة في مراسم تشييع خامنئي، معتبرًا أن "هذا الحضور الجماهيري بعث برسالة واضحة إلى أعداء إيران".وشدد على أن "نهج قائد الثورة الشهيد سيستمر بقوة، وسيُسهم في صناعة مستقبل مشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20260710/انتهاء-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-في-مشهد-1115086289.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة

11:43 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمن أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.
من أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، مواصلة مسيرة المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، بكل قوة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أكد في رسالة شكر وجّهها إلى الشعب الإيراني، أن "المشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع وتوديع قائد الثورة الشهيد، شكّلت ملحمة وطنية جسّدت عمق الارتباط بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، وحملت رسالة واضحة إلى الأعداء".
وُضِعَ عمامة على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالقرب من نعوش أفراد عائلته بألوان العلم الإيراني على المنصة، بينما احتشد الناس في مراسم وداع عامة لتأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد
02:40 GMT
وأصدر اللواء أمير حاتمي بيانا أعرب فيه عن تقديره لجميع فئات الشعب الإيراني على مشاركتهم التاريخية والواسعة في مراسم تشييع خامنئي، معتبرًا أن "هذا الحضور الجماهيري بعث برسالة واضحة إلى أعداء إيران".
وشدد على أن "نهج قائد الثورة الشهيد سيستمر بقوة، وسيُسهم في صناعة مستقبل مشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".
وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
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