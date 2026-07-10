https://sarabic.ae/20260710/قائد-الجيش-الإيراني-سنواصل-مسيرة-خامنئي-بكل-قوة-1115095693.html

قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة

قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة

سبوتنيك عربي

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، مواصلة مسيرة المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، بكل قوة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أكد في رسالة شكر وجّهها إلى الشعب الإيراني، أن "المشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع وتوديع قائد الثورة الشهيد، شكّلت ملحمة وطنية جسّدت عمق الارتباط بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، وحملت رسالة واضحة إلى الأعداء".وأصدر اللواء أمير حاتمي بيانا أعرب فيه عن تقديره لجميع فئات الشعب الإيراني على مشاركتهم التاريخية والواسعة في مراسم تشييع خامنئي، معتبرًا أن "هذا الحضور الجماهيري بعث برسالة واضحة إلى أعداء إيران".وشدد على أن "نهج قائد الثورة الشهيد سيستمر بقوة، وسيُسهم في صناعة مستقبل مشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بانتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذكرت القناة: "دُفن المرشد الراحل في ضريح الإمام الرضا، بعد أسبوع من مراسم الحداد".وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.

https://sarabic.ae/20260710/انتهاء-مراسم-تشييع-علي-خامنئي-في-مشهد-1115086289.html

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