https://sarabic.ae/20260710/مشروب-يتسبب-في-إصابة-العشرات-بحالات-تسمم-في-مصر-1115109433.html
"مشروب" يتسبب في إصابة العشرات بحالات تسمم في مصر
"مشروب" يتسبب في إصابة العشرات بحالات تسمم في مصر
سبوتنيك عربي
أُصيب عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وسيدات ورجال، باشتباه حالات تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب البوظة في قرية الشوبك التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة المصرية. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T16:06+0000
2026-07-10T16:06+0000
2026-07-10T16:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101751904_0:0:1456:819_1920x0_80_0_0_1558cc3e1fa44379d6c5533baac9dee0.jpg
وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء شديدة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البائع، وعُثر بحوزته على "تروسيكل" محمل بجراكن فارغة، وبمواجهته، أرجع احتمالية فساد المشروب إلى ارتفاع درجات الحرارة. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الإصابة.وقال مصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن عدد المصابين بلغ أكثر من 50 شخصًا وتم نقلهم لعدد من المستشفيات بينها التبين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. والبوظة المصرية تُعد ضمن المشروبات الشعبية التقليدية التي لها جذور قديمة في الثقافة المصرية، إذ تتضمن عملية تخمير الدقيق، ويتميز مذاقها بالحلاوة وقوامها الكريمي، الأمر الذي يمنحها نكهتها المميزة، ويكون قوامها شبه متماسك، وعادةً ما تكون منتشرة في الأعياد.
https://sarabic.ae/20240915/تسمم-125-شخصا-في-مصر-بعد-تناولهم-وليمة-بمناسبة-المولد-النبوي-1092743494.html
https://sarabic.ae/20211123/النيابة-المصرية-تحقق-في-تسمم-تلاميذ-بسبب-الوجبات-المدرسية-1052647655.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101751904_15:0:1456:1081_1920x0_80_0_0_da6ed7bc3fef9f207dd5f8f3ca64d7aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الصحة
مصر, أخبار مصر الآن, الصحة
"مشروب" يتسبب في إصابة العشرات بحالات تسمم في مصر
أُصيب عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وسيدات ورجال، باشتباه حالات تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب البوظة في قرية الشوبك التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة المصرية.
وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء شديدة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بحسب ماذكرت جريدة
"الشروق" المصرية.
15 سبتمبر 2024, 16:11 GMT
وبالفحص، تبين إصابة عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا، بحالات قيء وآلام وإعياء شديد، عقب تناولهم مشروب البوظة من أحد الباعة المتجولين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى "التبين" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البائع، وعُثر بحوزته على "تروسيكل" محمل بجراكن فارغة، وبمواجهته، أرجع احتمالية فساد المشروب
إلى ارتفاع درجات الحرارة.
23 نوفمبر 2021, 15:56 GMT
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الإصابة.
وقال مصدر في تصريحات لموقع
"مصراوي"، أن عدد المصابين بلغ أكثر من 50 شخصًا وتم نقلهم لعدد من المستشفيات بينها التبين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
والبوظة المصرية تُعد ضمن المشروبات الشعبية التقليدية التي لها جذور قديمة في الثقافة المصرية، إذ تتضمن عملية تخمير الدقيق، ويتميز مذاقها بالحلاوة وقوامها الكريمي، الأمر الذي يمنحها نكهتها المميزة، ويكون قوامها شبه متماسك، وعادةً ما تكون منتشرة في الأعياد.