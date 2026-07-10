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"مشروب" يتسبب في إصابة العشرات بحالات تسمم في مصر

"مشروب" يتسبب في إصابة العشرات بحالات تسمم في مصر

سبوتنيك عربي

أُصيب عدد من الأشخاص، بينهم أطفال وسيدات ورجال، باشتباه حالات تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب البوظة في قرية الشوبك التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة المصرية. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T16:06+0000

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وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء شديدة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بحسب ماذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البائع، وعُثر بحوزته على "تروسيكل" محمل بجراكن فارغة، وبمواجهته، أرجع احتمالية فساد المشروب إلى ارتفاع درجات الحرارة. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الإصابة.وقال مصدر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن عدد المصابين بلغ أكثر من 50 شخصًا وتم نقلهم لعدد من المستشفيات بينها التبين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. والبوظة المصرية تُعد ضمن المشروبات الشعبية التقليدية التي لها جذور قديمة في الثقافة المصرية، إذ تتضمن عملية تخمير الدقيق، ويتميز مذاقها بالحلاوة وقوامها الكريمي، الأمر الذي يمنحها نكهتها المميزة، ويكون قوامها شبه متماسك، وعادةً ما تكون منتشرة في الأعياد.

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