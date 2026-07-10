من قاع البلطيق إلى تراب بيروت... شمعة عمرها 160 عاما تضيء ذكرى البحارة الروس... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/من-قاع-البلطيق-إلى-تراب-بيروت-شمعة-عمرها-160-عاما-تضيء-ذكرى-البحارة-الروس-صور-1115109692.html
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت... شمعة عمرها 160 عاما تضيء ذكرى البحارة الروس... صور
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت... شمعة عمرها 160 عاما تضيء ذكرى البحارة الروس... صور
سبوتنيك عربي
في موكب مهيب يفوح بعبق التاريخ والوفاء، شهدت المقبرة الأنغلو-أميركية في منطقة فرن الشباك ببيروت، صلاة تأبينية لراحة أنفس البحارة الروس الذين قضوا في لبنان خلال... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T16:08+0000
2026-07-10T16:09+0000
لبنان
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115108397_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50b0397b4490eb4644f8ddbc14ed1f8c.jpg
تقدم الحضور سفير روسيا الاتحادية في لبنان، ألكسندر روداكوف، ورئيس ممثلية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في لبنان الأرشمندريت فيليب، بمشاركة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة الروسية، وحشد من أبناء الجالية الروسية، ومحبي روسيا، وخريجي جامعات الاتحاد السوفييتي وروسيا، الذين تجمعوا لاستذكار تضحيات أبطالٍ دافعوا عن القيم الإنسانية والمصالح الوطنية بعيداً عن حدود وطنهم.وقد تخلل هذه المراسم مشهدٌ استثنائي يجسد تلاقي التاريخ بالحاضر عبر مصادفة مدهشة؛ فخلال بعثة للجمعية الجغرافية الروسية إلى موقع غرق الفرقاطة الأسطورية "أوليغ" في أعماق بحر البلطيق، اكتشف الباحثون كنيسة السفينة الأصلية التي كان يصلي فيها الطاقم والبارون بيستروم في الماضي، حيث عُثر فيها على شموع كنسية انتشلت من قاع البحر بعد قرن ونصف من الزمان.وقد نُقلت إحدى هذه الشموع من قاع البلطيق إلى بيروت، لتُضاء اليوم للمرة الأولى أمام قبر ضابط الفرقاطة "أوليغ"، في لحظة بدت وكأن التاريخ يغلق فيها دائرته، حيث التقت قطعة من كنيسة السفينة الأصلية التي صمدت في الأعماق مع أحد أفراد طاقمها الذي بقي للأبد في الأرض اللبنانية، لنكمل معاً ما تركه الزمن غير مكتمل منذ أكثر من 160 عاماً تحت شعار "الخلود للذكرى الخالدة للبحارة الروس".ومن جهته، أشار الدكتور طوني معلوف، رئيس النادي التاريخي في لبنان، إلى أن إرسال الأسطول الروسي آنذاك كان خطوة حاسمة لإعادة الاستقرار إلى جبل لبنان وحماية أهله، وهي محطة لا تنفصل عن سجل العلاقات الطويل بين روسيا ولبنان القائم على الاحترام المتبادل. واختتمت الفعالية بالصلاة التأبينية التي ترأسها الأرشمندريت فيليب لراحة أنفس الجنود الراحلين، حيث ارتفعت الدعوات وسط صمت وخشوع الحاضرين الذين أضاؤوا شموعهم استذكاراً للبطولة والتضحية، وتأكيداً على أن ذكرى هؤلاء البحارة ستبقى رابطاً قوياً يجمع بين موسكو وبيروت عبر الأجيال.عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0a/1115108397_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_03ee602cc5220b364e266e73287f2fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, фото
لبنان, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, фото

من قاع البلطيق إلى تراب بيروت... شمعة عمرها 160 عاما تضيء ذكرى البحارة الروس... صور

16:08 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 16:09 GMT 10.07.2026)
تابعنا عبر
حصري
في موكب مهيب يفوح بعبق التاريخ والوفاء، شهدت المقبرة الأنغلو-أميركية في منطقة فرن الشباك ببيروت، صلاة تأبينية لراحة أنفس البحارة الروس الذين قضوا في لبنان خلال مهمة حفظ السلام الإمبراطورية في عامي 1860-1861.
تقدم الحضور سفير روسيا الاتحادية في لبنان، ألكسندر روداكوف، ورئيس ممثلية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في لبنان الأرشمندريت فيليب، بمشاركة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة الروسية، وحشد من أبناء الجالية الروسية، ومحبي روسيا، وخريجي جامعات الاتحاد السوفييتي وروسيا، الذين تجمعوا لاستذكار تضحيات أبطالٍ دافعوا عن القيم الإنسانية والمصالح الوطنية بعيداً عن حدود وطنهم.

وقد تخلل هذه المراسم مشهدٌ استثنائي يجسد تلاقي التاريخ بالحاضر عبر مصادفة مدهشة؛ فخلال بعثة للجمعية الجغرافية الروسية إلى موقع غرق الفرقاطة الأسطورية "أوليغ" في أعماق بحر البلطيق، اكتشف الباحثون كنيسة السفينة الأصلية التي كان يصلي فيها الطاقم والبارون بيستروم في الماضي، حيث عُثر فيها على شموع كنسية انتشلت من قاع البحر بعد قرن ونصف من الزمان.
وقد نُقلت إحدى هذه الشموع من قاع البلطيق إلى بيروت، لتُضاء اليوم للمرة الأولى أمام قبر ضابط الفرقاطة "أوليغ"، في لحظة بدت وكأن التاريخ يغلق فيها دائرته، حيث التقت قطعة من كنيسة السفينة الأصلية التي صمدت في الأعماق مع أحد أفراد طاقمها الذي بقي للأبد في الأرض اللبنانية، لنكمل معاً ما تركه الزمن غير مكتمل منذ أكثر من 160 عاماً تحت شعار "الخلود للذكرى الخالدة للبحارة الروس".
© Sputnikمن قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
© Sputnikمن قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
© Sputnikمن قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
© Sputnikمن قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
© Sputnikمن قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
من قاع البلطيق إلى تراب بيروت.. شمعة عمرها 160 عاماً تضيء ذكرى البحارة الروس
وفي كلمته خلال المناسبة، أكد السفير ألكسندر روداكوف أن هؤلاء البحارة مثلوا بلادهم بكل جدارة، ودافعوا عن مصالحها ومواطنيها، كما قاموا بحماية السكان المسيحيين في الشرق الأوسط خلال إحدى أكثر الفترات مأساوية في تاريخ المنطقة، مؤكداً أن شجاعتهم ووفاءهم للقسم سيبقيان مثالاً للخدمة المخلصة للوطن.
ومن جهته، أشار الدكتور طوني معلوف، رئيس النادي التاريخي في لبنان، إلى أن إرسال الأسطول الروسي آنذاك كان خطوة حاسمة لإعادة الاستقرار إلى جبل لبنان وحماية أهله، وهي محطة لا تنفصل عن سجل العلاقات الطويل بين روسيا ولبنان القائم على الاحترام المتبادل.

كما لفت الدكتور جورج عون، سكرتير جمعية خريجي الاتحاد السوفييتي، إلى أن هذه الروابط التاريخية تعمقت عبر العقود، بدءاً من المدارس المسكوبية وصولاً إلى الوقوف الدائم لروسيا بجانب لبنان في أزماته الحديثة، كعدوان 2006 وانفجار المرفأ ودعم الطلاب اللبنانيين، ما يجسد فضاءً واسعاً من المودة المتجذرة بين الشعبين.

واختتمت الفعالية بالصلاة التأبينية التي ترأسها الأرشمندريت فيليب لراحة أنفس الجنود الراحلين، حيث ارتفعت الدعوات وسط صمت وخشوع الحاضرين الذين أضاؤوا شموعهم استذكاراً للبطولة والتضحية، وتأكيداً على أن ذكرى هؤلاء البحارة ستبقى رابطاً قوياً يجمع بين موسكو وبيروت عبر الأجيال.
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала