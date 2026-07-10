https://sarabic.ae/20260710/وزير-الخزانة-الأمريكي-نستخدم-كل-الوسائل-لعزل-قيادة-إيران-عن-النظام-المالي-العالمي-1115114208.html

‏وزير الخزانة الأمريكي: نستخدم كل الوسائل لعزل قيادة إيران عن النظام المالي العالمي

‏وزير الخزانة الأمريكي: نستخدم كل الوسائل لعزل قيادة إيران عن النظام المالي العالمي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة استهدفت رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، الذي وصفته بأنه أحد أبرز ممولي مكتب المرشد الإيراني، إلى... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تستخدم "كل الوسائل" لعزل قيادة إيران عن النظام المالي العالمي، معتبرًا أن المرشد الإيراني "في عزلة بينما ينهار نظامه". وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك.وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.

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