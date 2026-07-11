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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260711/الأسلحة-الروسية-قادرة-على-اختراق-أي-نظام-دفاع-جوي-قدمه-الغرب-لكييف--وازرة-الدفاع-1115124475.html
الأسلحة الروسية قادرة على اختراق أي نظام دفاع جوي يقدمه الغرب لكييف- وازرة الدفاع
الأسلحة الروسية قادرة على اختراق أي نظام دفاع جوي يقدمه الغرب لكييف- وازرة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية صناعية في كييف وبنية تحتية للموانئ في منطقة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T12:48+0000
2026-07-11T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام": "أكدت الضربات الناجحة التي نُفذت اليوم على منشأتين عسكريتين صناعيتين في كييف وبنية تحتية لموانئ أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، قدرة القوات المسلحة الروسية على ضرب أي أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا بدقة وكفاءة".وأوضح البيان أن "هذه الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى من قواعد جوية وبحرية وبرية لا تقتصر على أهداف في كييف، التي يُفترض أنها الأكثر تحصينًا، حيث حشد زيلينسكي الآن جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية المتاحة تقريبًا".في غضون ذلك، أكدت الدفاع الروسية أنه "يتم تنفيذ ضربات جماعية بأسلحة دقيقة بفعالية عالية ضد منشآت الموانئ البحرية الأوكرانية، وكذلك ضد سفن مختلفة تقوم بتوصيل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام زيلينسكي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260711/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-باتشيفسكي-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1115120950.html
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روسيا, العالم

الأسلحة الروسية قادرة على اختراق أي نظام دفاع جوي يقدمه الغرب لكييف- وازرة الدفاع

12:48 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 11.07.2026)
© Sputnikطائرات مسيرة - الجيش الروسي
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على منشآت عسكرية صناعية في كييف وبنية تحتية للموانئ في منطقة أوديسا، أثبتت قدرة القوات المسلحة الروسية على ضرب أي أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية عبر "تلغرام": "أكدت الضربات الناجحة التي نُفذت اليوم على منشأتين عسكريتين صناعيتين في كييف وبنية تحتية لموانئ أوديسا، وتشورنومورسك، وإزمايل في مقاطعة أوديسا، قدرة القوات المسلحة الروسية على ضرب أي أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا بدقة وكفاءة".

وأضافت الوزارة أن "تحليل نتائج استخدام القوات المسلحة الروسية للأسلحة الدقيقة في ضرب البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، يؤكد فعاليتها العالية وقدرتها على اختراق أية أنظمة دفاع جوي أو صاروخي مُقدمة لزيلينسكي من قبل جهات غربية داعمة".

وأوضح البيان أن "هذه الضربات بالأسلحة الدقيقة بعيدة المدى من قواعد جوية وبحرية وبرية لا تقتصر على أهداف في كييف، التي يُفترض أنها الأكثر تحصينًا، حيث حشد زيلينسكي الآن جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية المتاحة تقريبًا".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
09:24 GMT
في غضون ذلك، أكدت الدفاع الروسية أنه "يتم تنفيذ ضربات جماعية بأسلحة دقيقة بفعالية عالية ضد منشآت الموانئ البحرية الأوكرانية، وكذلك ضد سفن مختلفة تقوم بتوصيل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام زيلينسكي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
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