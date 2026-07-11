https://sarabic.ae/20260711/جهاز-المخابرات-الليبي-هل-يقود-انقسام-رئاسته-إلى-تهديد-الأمن-القومي؟-1115127525.html
جهاز المخابرات الليبي... هل يقود انقسام رئاسته إلى تهديد الأمن القومي؟
جهاز المخابرات الليبي... هل يقود انقسام رئاسته إلى تهديد الأمن القومي؟
سبوتنيك عربي
أعاد الخلاف حول قيادة جهاز المخابرات الليبي إلى الواجهة المخاوف من تداعيات الانقسام داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية في البلاد، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن شرعية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T15:47+0000
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وفي هذا السياق قال الخبير في الأمن القومي الليبي فيصل أبو الرايقة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الخلاف الدائر داخل جهاز المخابرات الليبي تجاوز مسألة الأشخاص، وأصبح يمس وحدة القرار داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية المعنية بحماية الأمن القومي.وأوضح أن كل طرف يستند إلى مرجعية مختلفة لإثبات شرعيته؛ إذ يتمسك أحد الطرفين بقرارات المجلس الرئاسي باعتباره يمارس اختصاصات رئيس الدولة، فيما يستند الطرف الآخر إلى موقف مجلس النواب واستمرار التكليف السابق، إلى جانب وجود جدل قانوني بشأن الآلية التي اتُّخذ بها قرار التغيير داخل المجلس الرئاسي.وأضاف أن استمرار الانقسام قد ينعكس سلبًا على التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، الذين قد يترددون في تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع مؤسسة تعاني انقسامًا في القيادة، الأمر الذي قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتجسس.وأكد أبو الرايقة أن استمرار هذا الوضع لا يهدد جهاز المخابرات فحسب، بل ينعكس على قدرة الدولة الليبية في حماية أمنها القومي، واتخاذ القرارات الأمنية والاستخباراتية في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والمخاطر.وأوضح أن جهاز المخابرات العامة يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، وليس مجرد مؤسسة تنفيذية، إذ يضطلع بمهمة حماية المصالح العليا للدولة، ورصد التهديدات الداخلية والخارجية، ودعم صنّاع القرار بالمعلومات والتقديرات الاستراتيجية، ما يجعله من أكثر المؤسسات السيادية حساسية.وأضاف أن تعدد القيادات أو انقسام الجهاز من شأنه إضعاف كفاءة العمل الاستخباراتي، والتأثير في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية. وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة ظل من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على طابعها الموحد رغم الانقسام السياسي، محذرًا من أن المساس باستقراره يمثل سابقة خطيرة قد تطال بنية مؤسسات الأمن القومي.وختم بالقول إن الحفاظ على استقلال جهاز المخابرات العامة، وتحييده عن التجاذبات والصراعات السياسية، يمثل ضرورة وطنية لضمان استقرار المؤسسات وحماية الأمن القومي، بما يقتضي الالتزام بالقانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات المعنية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
جهاز المخابرات الليبي... هل يقود انقسام رئاسته إلى تهديد الأمن القومي؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أعاد الخلاف حول قيادة جهاز المخابرات الليبي إلى الواجهة المخاوف من تداعيات الانقسام داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية في البلاد، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن شرعية القرارات الصادرة لتعيين رئيس الجهاز.
وفي هذا السياق قال الخبير في الأمن القومي الليبي فيصل أبو الرايقة، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الخلاف الدائر داخل جهاز المخابرات الليبي تجاوز مسألة الأشخاص، وأصبح يمس وحدة القرار داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية المعنية بحماية الأمن القومي
.
وأوضح أن كل طرف يستند إلى مرجعية مختلفة لإثبات شرعيته؛ إذ يتمسك أحد الطرفين بقرارات المجلس الرئاسي باعتباره يمارس اختصاصات رئيس الدولة
، فيما يستند الطرف الآخر إلى موقف مجلس النواب واستمرار التكليف السابق، إلى جانب وجود جدل قانوني بشأن الآلية التي اتُّخذ بها قرار التغيير داخل المجلس الرئاسي.
وأشار إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في انتقال الخلاف السياسي إلى داخل الجهاز نفسه، محذرًا من أن وجود قيادتين قد يؤدي إلى ازدواجية في إصدار الأوامر، وانقسام الفروع، وتضارب القرارات والتوقيعات، فضلًا عن إضعاف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأضاف أن استمرار الانقسام قد ينعكس سلبًا على التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، الذين قد يترددون في تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع مؤسسة تعاني انقسامًا في القيادة، الأمر الذي قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتجسس.
وأكد أبو الرايقة أن استمرار هذا الوضع لا يهدد جهاز المخابرات فحسب، بل ينعكس على قدرة الدولة الليبية
في حماية أمنها القومي، واتخاذ القرارات الأمنية والاستخباراتية في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والمخاطر.
من جانبه قال المحلل السياسي محمد أمطيريد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن أي قرار يقضي بتغيير إدارة جهاز المخابرات العامة خارج الأطر القانونية، ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، يعد مخالفة للإجراءات المنظمة لتولي المناصب السيادية، وقد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح أن جهاز المخابرات العامة يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، وليس مجرد مؤسسة تنفيذية، إذ يضطلع بمهمة حماية المصالح العليا للدولة، ورصد التهديدات الداخلية والخارجية، ودعم صنّاع القرار بالمعلومات والتقديرات الاستراتيجية، ما يجعله من أكثر المؤسسات السيادية حساسية.
وأضاف أن تعدد القيادات أو انقسام الجهاز من شأنه إضعاف كفاءة العمل الاستخباراتي، والتأثير في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.
وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة ظل من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على طابعها الموحد رغم الانقسام السياسي
، محذرًا من أن المساس باستقراره يمثل سابقة خطيرة قد تطال بنية مؤسسات الأمن القومي.
وأكد أمطيريد أن الإدارة القائمة تستند، من وجهة نظره، إلى شرعية قانونية وفق التشريعات النافذة، بينما يثير أي تغيير يتم خارج الاختصاصات القانونية إشكالات دستورية وقانونية، ويؤدي إلى تعميق الانقسام المؤسسي بدلًا من معالجته.
وختم بالقول إن الحفاظ على استقلال جهاز المخابرات العامة، وتحييده عن التجاذبات والصراعات السياسية، يمثل ضرورة وطنية لضمان استقرار المؤسسات وحماية الأمن القومي، بما يقتضي الالتزام بالقانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات المعنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.