https://sarabic.ae/20260710/الاحتيال-المصرفي-في-ليبيا-هل-أصبحت-الهجمات-السيبرانية-تهدد-أموال-المواطنين-وثقة-القطاع-المالي؟-1115090964.html

الاحتيال المصرفي في ليبيا... هل أصبحت الهجمات السيبرانية تهدد أموال المواطنين وثقة القطاع المالي؟

الاحتيال المصرفي في ليبيا... هل أصبحت الهجمات السيبرانية تهدد أموال المواطنين وثقة القطاع المالي؟

سبوتنيك عربي

في ظل التوسع المتزايد في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في ليبيا، برزت وقائع احتيال مصرفي استهدفت حسابات مواطنين، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن النظام... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T08:20+0000

2026-07-10T08:20+0000

2026-07-10T08:20+0000

حصري

العالم العربي

الأخبار

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg

وبينما تتواصل التحقيقات في قضايا تتعلق بعصابات متخصصة في الاحتيال وسرقة الأموال، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجرائم ترتبط بتطور الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية، أم أنها تعتمد على أساليب الهندسة الاجتماعية واستغلال ثغرات أمنية وإجرائية.وتسلط هذه القضية الضوء على تحدٍ متنامٍ يواجه القطاع المصرفي الليبي، يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة الحماية والرقابة، ورفع مستوى الوعي لدى العملاء، بما يضمن الحفاظ على أموال المواطنين وثقتهم في المنظومة المصرفية.كما تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الدولة والمؤسسات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وقدرتها على ملاحقة مرتكبيها، ومنع تكرارها في ظل التحول التدريجي نحو الخدمات المالية الرقمية.جرائم ماليةمن جانبه، قال المهندس أحمد الشويهدي، المتخصص في تقنية المعلومات والتطبيقات والشبكات، إن "عمليات الاحتيال المصرفي التي استهدفت مواطنين في ليبيا لم تعد مجرد محاولات فردية بسيطة، بل أصبحت أقرب إلى جرائم مالية منظمة تستخدم أدوات وأساليب سيبرانية متقدمة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أغلب هذه الحالات لا تبدأ باختراق مباشر للمنظومة المصرفية، وإنما باختراق العميل نفسه عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، مثل الرسائل المزيفة، والروابط الوهمية، والاتصالات التي تنتحل صفة المصارف، أو الصفحات الإلكترونية التي تحاكي الخدمات المصرفية الرسمية بهدف خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم".وتابع أن المعطيات الحالية تشير إلى أن هذه العمليات ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات إجرامية منظمة، تستغل ضعف الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وسرعة انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب تأخر بعض إجراءات الرصد والاستجابة داخل المنظومة المصرفية.وأكد أن هذا الواقع يفرض التعامل مع هذه الجرائم باعتبارها تهديدًا سيبرانيًا وماليًا في آن واحد، وليس مجرد حالات احتيال تقليدية.وأشار الشويهدي إلى أن "أبرز الثغرات التي تستغلها هذه العصابات تنشأ من جانب العميل أو الزبون، وتتمثل في مشاركة رموز التحقق مع الآخرين، وضعف كلمات المرور، واستخدام روابط غير موثوقة، وغياب وسائل المصادقة القوية، إضافة إلى ضعف متابعة التحويلات المالية غير الطبيعية، وتأخر تجميد الحسابات المشبوهة عند اكتشافها".ولفت المهندس أحمد الشويهدي، إلى أنه يتم أحيانا استخدام حسابات وسيطة لنقل الأموال بسرعة وإخفاء مصدرها، الأمر الذي يجعل عملية تتبع الأموال واسترجاعها أكثر صعوبة. وشدد على أن الحماية لا ينبغي أن تقتصر على تأمين الحسابات المصرفية فقط، بل يجب أن تشمل مراقبة سلوك التحويلات المالية، وتحليل الأنماط غير الطبيعية، وتفعيل مسارات استجابة سريعة فور الاشتباه بأي عملية.وأكد أن "التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي زادت من خطورة هذه التهديدات، إذ أصبح المهاجم قادرا على إنتاج رسائل احتيالية أكثر إقناعا، وتقليد أسلوب خدمة العملاء، وإنشاء صفحات مزيفة بجودة عالية، بل وحتى استخدام تقنيات التزييف الصوتي لخداع الضحايا".وفي المقابل، أوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة دفاعية فعالة من خلال كشف السلوك غير الطبيعي، وتحليل التحويلات المشبوهة، وربط البلاغات بأنماط الاحتيال المتكررة بما يساعد على اكتشاف الهجمات في مراحلها المبكرة.وأشار المهندس أحمد الشويهدي، إلى أن ليبيا تشهد تطورا ملحوظا في الخدمات الإلكترونية والدفع الرقمي، إلا أن مستوى الحماية لا يزال متفاوتا بين المؤسسات.وأضاف أن بعض المصارف تمتلك أدوات وسياسات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توافر الأدوات وحدها، وإنما في مدى نضج المنظومة الأمنية بشكل متكامل وقدرتها على التعامل مع التهديدات الحديثة.واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب توفير منظومة متكاملة تشمل المراقبة اللحظية للأنظمة، وإجراء اختبارات دورية لقياس مستوى الأمان، وتعزيز إدارة الهويات والصلاحيات، وتطوير آليات فعالة للاستجابة للحوادث، إلى جانب تنفيذ برامج توعية مستمرة للعملاء، وتعزيز التنسيق السريع بين المصارف والجهات المختصة لمواجهة أي تهديدات أو عمليات احتيال.وأضاف المهندس أحمد الشويهدي: "من وجهة نظري، فإن حماية السوق الليبي لا تحتاج فقط إلى أدوات تقنية، بل إلى خبرات تمتلك القدرة على فهم طريقة تفكير المهاجمين، وقراءة واقع المؤسسات المحلية، وبناء حلول عملية قابلة للتطبيق، إلى جانب إعداد فرق وطنية قادرة على الإسهام في بناء منظومة دفاعية فعالة للتصدي للهجمات السيبرانية، بما يتوافق مع المعايير والممارسات العالمية".وأكد الشويهدي على أن الاحتيال المصرفي في ليبيا يجب أن يُعامل باعتباره خطرا سيبرانيا منظما، يتطلب تعاونا وثيقا بين المصارف، والجهات الأمنية، وخبراء الأمن السيبراني، ومستخدمي الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن الحماية الحقيقية لا تعتمد على التقنية وحدها، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية، والرصد، والاستجابة السريعة، والتوعية المستمرة، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التهديدات المتزايدة وحماية أموال المواطنين.أمن المعلوماتأكد المتخصص في تقنية وأمن المعلومات، مؤمن التاجوري، أن "مسؤولية الجهات المختصة في تعزيز الأمن المعلوماتي وتمكينها من تعقب المتورطين في الجرائم الإلكترونية لا يمكن اختزالها في الاستجابة للحوادث بعد وقوعها، بل تبدأ من بناء استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني تقوم على الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمعايير الدولية".وأضاف التاجوري في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أي مؤسسة تعتمد في استدامتها على ستة محاور رئيسية، تشمل الإدارة، والهوية الرقمية، ونموذج الأعمال، والتقنيات المستخدمة، والعمليات التشغيلية، وقنوات الاتصال.وتابع أن أي خلل في أحد هذه المحاور يجعل المؤسسة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، مهما كانت الحلول التقنية التي تعتمدها لاحقا، مشددا على أن الحماية الحقيقية تبدأ من إصلاح البنية الداخلية للمؤسسة وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.وأشار إلى أن تحديد المسؤولية عند وقوع أي هجوم سيبراني يتطلب دراسة سلسلة العمل بالكامل، بدءًا من طبيعة نشاط المؤسسة، والتقنيات المستخدمة، وصولًا إلى الجهات التي توفر خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.ولفت إلى أن تقييم المسؤولية يجب أن يشمل جميع الأطراف ذات العلاقة، وليس المؤسسة المستهدفة وحدها، من خلال مراجعة خطوط التوريد، ومدى التزام الأنظمة التقنية بمعايير أمن المعلومات، وقدرة المؤسسة على إدارة مخاطرها واستمرارية أعمالها.وأضاف أن الوصول إلى المسؤول الحقيقي لا يتحقق إلا بعد تقييم جميع هذه العناصر، بما يضمن توزيع المسؤوليات بصورة عادلة، ويكشف ما إذا كانت الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة قبل وقوع الهجوم، أم أنها "الذكاء الاصطناعي" يطيح بشبكة فساد جمركية تلاعبت بالمليارات في دولة عربية بوصفه إجراءً لاحقًا وليس جزءًا من استراتيجية الاستدامة.وفيما يتعلق بالإجراءات العملية، دعا التاجوري إلى إنشاء أو تفعيل فريق وطني للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، يكون حلقة وصل بين المصارف، ومصرف ليبيا المركزي، والجهات الأمنية، إلى جانب إلزام المصارف بالإبلاغ الفوري عن أي اختراق إلكتروني خلال فترة زمنية محددة، وتفعيل آليات تتبع الأموال الرقمية بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، خاصة في القضايا المرتبطة بتحويل الأموال عبر حسابات وسيطة أو عملات رقمية.كما شدد على أهمية إنشاء منصة وطنية لتبادل معلومات التهديدات بين المصارف، وإجراء عمليات تدقيق أمني دورية من جهات مستقلة، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وفرض تطبيق معايير دولية ملزمة في مجال أمن المعلومات.وحول سبل تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المصرفية الرقمية، أكد التاجوري أن الثقة تُبنى بالممارسات والنتائج، لا بالشعارات أو إنشاء الهيئات فقط، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى خدمات آمنة وسهلة الوصول، وآليات واضحة للإبلاغ عن الحوادث والحصول على الحماية القانونية.وأوضح أن من أبرز الخطوات المطلوبة إلزام المصارف بتفعيل التحقق الثنائي في العمليات الحساسة، وإنشاء منصة موحدة للإبلاغ السريع عن عمليات الاحتيال مع إمكانية تجميد المعاملات المشبوهة فورًا، إضافة إلى إطلاق حملات توعية مستمرة تتناول أساليب الاحتيال الإلكتروني الشائعة، واعتماد سياسة شفافة للإفصاح عن الحوادث السيبرانية، ووضع آلية واضحة لتعويض العملاء المتضررين نتيجة التقصير الأمني، إلى جانب تعزيز الرقابة المستمرة من مصرف ليبيا المركزي، ونشر نتائج تقييم المصارف وفق معايير الأمن السيبراني، بما يعزز ثقة المواطنين ويحمي أموالهم في المستقبل.

https://sarabic.ae/20240925/اتفاق-مجلس-النواب-الليبي-والمجلس-الأعلى-للدولة-على-تعيين-قيادة-جديدة-للمصرف-المركزي-1093107191.html

https://sarabic.ae/20260629/الهجوم-السيبراني-على-مصرف-ليبيا-المركزي-هل-أصبحت-البيانات-المصرفية-في-خطر؟-1114817459.html

https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html

https://sarabic.ae/20260205/مصرف-السراج-الإسلامي-لـسبوتنيك-الصيرفة-الإسلامية-ضرورة-ثابتة-1110009115.html

https://sarabic.ae/20230205/هل-تستطيع-ليبيا-وقف-بيع-استثماراتها-في-الخارج-بمزاد-علني-وما-مصير-الأموال-المجمدة؟-1073139892.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم