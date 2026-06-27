https://sarabic.ae/20260627/الذكاء-الاصطناعي-يطيح-بشبكة-فساد-جمركية-تلاعبت-بالمليارات-في-دولة-عربية--1114764288.html

"الذكاء الاصطناعي" يطيح بشبكة فساد جمركية تلاعبت بالمليارات في دولة عربية

"الذكاء الاصطناعي" يطيح بشبكة فساد جمركية تلاعبت بالمليارات في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشف تنسيق مشترك بين المصالح الجمركية والضريبية المغربية عن الاشتباه في وجود شبكة يعتقد تورطها في عمليات غش جمركي وضريبي، عبر التلاعب في الفواتير والتصريحات... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T14:25+0000

2026-06-27T14:25+0000

2026-06-27T14:25+0000

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وتشير المعطيات إلى أن بعض المستوردين عمدوا إلى التصريح بقيم منخفضة للبضائع عند إدارتهم الجمركية بهدف تقليص الرسوم المستحقة، قبل رفع القيم نفسها في التصريحات الضريبية لتخفيض الأرباح المعلنة، وقد تراوحت الفوارق المسجلة بين 30 و50%.كما تبين أن الشبكة المشتبه بها تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات، وتضم سبع شركات يُشتبه في تورطها في تزوير الفواتير والتلاعب في التصريحات الجمركية والجبائية، إضافة إلى التحقق من تحويلات مالية نحو الخارج مرتبطة بشركاء تجاريين، يُعتقد أنها استُخدمت كوسيلة لإخفاء عمليات مالية غير قانونية عبر معاملات وهمية معقدة.ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد اعتمدت مصالح تحليل المخاطر على تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة عدد من الفواتير، ما مكن من رصد معاملات يُشتبه في التلاعب بقيمها، تتجاوز 450 مليون درهم.وفي السياق ذاته، ارتفعت المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة الجمركية خلال الفترة الأخيرة إلى 8.09 مليارات درهم، مقارنة بـ6.24 مليارات درهم في السنة السابقة، ما يعكس تشديد إجراءات الرقابة ورفع مستوى النجاعة في التدخلات، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.واستكملت التحقيقات بالاستعانة ببيانات بنكية تخص حسابات المستوردين المعنيين، بهدف تتبع التحويلات المالية والضمانات البنكية، والكشف عن أي عمليات مالية مشبوهة قد تدعم فرضية التلاعب والاحتيال المالي.من مصر إلى المغرب... من يملك أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا؟المغرب في الصدارة... تعرف على أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم

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