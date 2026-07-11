هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260711/هل-ينذر-التوتر-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية-بالعودة-للحرب؟-1115126219.html
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
سبوتنيك عربي
في خطوة مفاجئة، لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T14:11+0000
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راديو
ملفات ساخنة
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
سبوتنيك عربي
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
وخلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، أكد العليمي أن "إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة "أنصار الله" يمثل انتهاكًا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن"، معتبرًا أن التطورات الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة، تؤكد، بحسب وصفه، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "لا يمثلون شركاء حقيقيين للسلام".وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تمسك حكومته بخيار السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساتها حال استمرار التصعيد ورفض الحلول السياسية. في سياق متصل، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عابد الثور، أن تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي باللجوء إلى الخيار العسكري ضد جماعة أنصار الله لا يمثل تحولًا حقيقيًا في المشهد الميداني.وأكد أن صنعاء "استوعبت دروس الحرب السابقة" وأصبحت تمتلك، بحسب وصفه، الجاهزية العسكرية الكاملة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.
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صبري سراج
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ملفات ساخنة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, аудио
ملفات ساخنة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, аудио

هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟

14:11 GMT 11.07.2026
راديو
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في خطوة مفاجئة، لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مشككًا في جدية الجماعة بشأن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن.
وخلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، أكد العليمي أن "إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة "أنصار الله" يمثل انتهاكًا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن"، معتبرًا أن التطورات الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة، تؤكد، بحسب وصفه، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "لا يمثلون شركاء حقيقيين للسلام".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تمسك حكومته بخيار السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساتها حال استمرار التصعيد ورفض الحلول السياسية.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي اليمني د. فارس البيل إن تصاعد لهجة مجلس القيادة الرئاسي اليمني تجاه جماعة "أنصار الله"، يعكس حالة من الإحباط المتراكم بعد سنوات من الهدنة التي لم تحقق، بحسب تعبيره، تقدمًا حقيقيًا نحو تسوية سياسية، معتبرًا أن الجماعة استغلت فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية.

في سياق متصل، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عابد الثور، أن تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي باللجوء إلى الخيار العسكري ضد جماعة أنصار الله لا يمثل تحولًا حقيقيًا في المشهد الميداني.
وأكد أن صنعاء "استوعبت دروس الحرب السابقة" وأصبحت تمتلك، بحسب وصفه، الجاهزية العسكرية الكاملة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.
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