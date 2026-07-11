https://sarabic.ae/20260711/هل-ينذر-التوتر-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية-بالعودة-للحرب؟-1115126219.html
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
سبوتنيك عربي
في خطوة مفاجئة، لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T14:11+0000
2026-07-11T14:11+0000
2026-07-11T14:11+0000
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هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
سبوتنيك عربي
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
وخلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، أكد العليمي أن "إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة "أنصار الله" يمثل انتهاكًا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن"، معتبرًا أن التطورات الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة، تؤكد، بحسب وصفه، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "لا يمثلون شركاء حقيقيين للسلام".وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تمسك حكومته بخيار السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساتها حال استمرار التصعيد ورفض الحلول السياسية. في سياق متصل، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عابد الثور، أن تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي باللجوء إلى الخيار العسكري ضد جماعة أنصار الله لا يمثل تحولًا حقيقيًا في المشهد الميداني.وأكد أن صنعاء "استوعبت دروس الحرب السابقة" وأصبحت تمتلك، بحسب وصفه، الجاهزية العسكرية الكاملة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.
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صبري سراج
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صبري سراج
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
ملفات ساخنة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, аудио
ملفات ساخنة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, аудио
هل ينذر التوتر بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
في خطوة مفاجئة، لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مشككًا في جدية الجماعة بشأن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن.
وخلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، أكد العليمي
أن "إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة "أنصار الله" يمثل انتهاكًا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن"، معتبرًا أن التطورات الأخيرة، بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة، تؤكد، بحسب وصفه، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "لا يمثلون شركاء حقيقيين للسلام".
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تمسك حكومته بخيار السلام، لكنه شدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، مشيرًا إلى أن الدولة
ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية مصالح الشعب اليمني واستعادة مؤسساتها حال استمرار التصعيد ورفض الحلول السياسية.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي اليمني د. فارس البيل إن تصاعد لهجة مجلس القيادة الرئاسي اليمني تجاه جماعة "أنصار الله"، يعكس حالة من الإحباط المتراكم بعد سنوات من الهدنة التي لم تحقق، بحسب تعبيره، تقدمًا حقيقيًا نحو تسوية سياسية، معتبرًا أن الجماعة استغلت فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية.
في سياق متصل، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عابد الثور، أن تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي باللجوء إلى الخيار العسكري ضد جماعة أنصار الله
لا يمثل تحولًا حقيقيًا في المشهد الميداني.
وأكد أن صنعاء "استوعبت دروس الحرب السابقة" وأصبحت تمتلك، بحسب وصفه، الجاهزية العسكرية الكاملة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.