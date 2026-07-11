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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260711/وفاة-نجم-منتخب-جنوب-إفريقيا-بعد-أيام-من-مشاركته-في-كأس-العالم-1115127358.html
وفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في كأس العالم
وفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في كأس العالم
سبوتنيك عربي
خيّم الحزن على الأوساط الكروية في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عقب الإعلان عن وفاة نجم المنتخب الوطني ونادي "ماميلودي صن داونز"، جايدن آدامز، بعد أيام من خروج... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T15:21+0000
2026-07-11T15:23+0000
جنوب أفريقيا
رياضة
كأس العالم 2026
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وأعرب اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا، في بيان، عن صدمته البالغة إثر وفاة آدامز، لاعب خط وسط "ماميلودي صن داونز" ومنتخب "البافانا بافانا"، عن عمر ناهز 25 عامًا.وقال الاتحاد في بيانه: "تلقى الاتحاد ببالغ الحزن والأسى نبأ الوفاة المفجعة والمبكرة لجايدن آدامز. لقد مثل جايدن بلاده مؤخرًا في نهائيات كأس العالم 2026 بكل فخر وشجاعة واقتدار، حاملًا آمال الأمة".وأشار الاتحاد إلى أن كرة القدم في جنوب إفريقيا فقدت "موهبة فذة وخادمًا مخلصًا للعبة"، مؤكداً أن اللاعب الراحل كان يمتلك مستقبلاً واعدًا.ولم تعلن أسرة اللاعب أو نادي "ماميلودي صن داونز" أو منتخب جنوب إفريقيا رسميًا سبب الوفاة حتى الآن، فيما طلبت الجهات المقربة منه احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت، بانتظار أي تفاصيل رسمية إضافية.وكان آدامز من العناصر الأساسية في قائمة المدرب البلجيكي، هوغو بروس، خلال كأس العالم، حيث شارك في مباريات منتخب جنوب إفريقيا الثلاث بدور المجموعات أمام المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، قبل أن يبقى على مقاعد البدلاء خلال مواجهة دور الـ32 التي خسرها المنتخب أمام كندا بنتيجة 0-1.وكشفت تقارير أن آدامز خاض مواجهة جمهورية التشيك في البطولة بعد يوم واحد فقط من وفاة جدته، في موقف عكس حجم التزامه مع المنتخب.
https://sarabic.ae/20260611/المكسيك-تستهل-مونديال-2026-بالفوز-على-جنوب-أفريقيا-2-صفر-1114275918.html
https://sarabic.ae/20260531/أزمة-تأشيرات-كأس-العالم-تؤجل-سفر-منتخب-جنوب-أفريقيا--1113921855.html
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جنوب أفريقيا, رياضة, كأس العالم 2026
جنوب أفريقيا, رياضة, كأس العالم 2026

وفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في كأس العالم

15:21 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 15:23 GMT 11.07.2026)
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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خيّم الحزن على الأوساط الكروية في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عقب الإعلان عن وفاة نجم المنتخب الوطني ونادي "ماميلودي صن داونز"، جايدن آدامز، بعد أيام من خروج بلاده من منافسات كأس العالم.
وأعرب اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا، في بيان، عن صدمته البالغة إثر وفاة آدامز، لاعب خط وسط "ماميلودي صن داونز" ومنتخب "البافانا بافانا"، عن عمر ناهز 25 عامًا.
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وقال الاتحاد في بيانه: "تلقى الاتحاد ببالغ الحزن والأسى نبأ الوفاة المفجعة والمبكرة لجايدن آدامز. لقد مثل جايدن بلاده مؤخرًا في نهائيات كأس العالم 2026 بكل فخر وشجاعة واقتدار، حاملًا آمال الأمة".
وأضاف البيان أن رحيل اللاعب "يمثل خسارة لا تعوض لعائلته وزملائه وأنديته وللوسط الرياضي والبلاد بأسرها"، مقدمًا التعازي لعائلته ولنادي صن داونز وللمنتخب الوطني ولكل من عرفه.
وأشار الاتحاد إلى أن كرة القدم في جنوب إفريقيا فقدت "موهبة فذة وخادمًا مخلصًا للعبة"، مؤكداً أن اللاعب الراحل كان يمتلك مستقبلاً واعدًا.
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ولم تعلن أسرة اللاعب أو نادي "ماميلودي صن داونز" أو منتخب جنوب إفريقيا رسميًا سبب الوفاة حتى الآن، فيما طلبت الجهات المقربة منه احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت، بانتظار أي تفاصيل رسمية إضافية.
وكان آدامز من العناصر الأساسية في قائمة المدرب البلجيكي، هوغو بروس، خلال كأس العالم، حيث شارك في مباريات منتخب جنوب إفريقيا الثلاث بدور المجموعات أمام المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، قبل أن يبقى على مقاعد البدلاء خلال مواجهة دور الـ32 التي خسرها المنتخب أمام كندا بنتيجة 0-1.
وكشفت تقارير أن آدامز خاض مواجهة جمهورية التشيك في البطولة بعد يوم واحد فقط من وفاة جدته، في موقف عكس حجم التزامه مع المنتخب.
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