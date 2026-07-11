https://sarabic.ae/20260711/وفاة-نجم-منتخب-جنوب-إفريقيا-بعد-أيام-من-مشاركته-في-كأس-العالم-1115127358.html

وفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في كأس العالم

وفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من مشاركته في كأس العالم

سبوتنيك عربي

خيّم الحزن على الأوساط الكروية في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عقب الإعلان عن وفاة نجم المنتخب الوطني ونادي "ماميلودي صن داونز"، جايدن آدامز، بعد أيام من خروج... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T15:21+0000

2026-07-11T15:21+0000

2026-07-11T15:23+0000

جنوب أفريقيا

رياضة

كأس العالم 2026

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg

وأعرب اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا، في بيان، عن صدمته البالغة إثر وفاة آدامز، لاعب خط وسط "ماميلودي صن داونز" ومنتخب "البافانا بافانا"، عن عمر ناهز 25 عامًا.وقال الاتحاد في بيانه: "تلقى الاتحاد ببالغ الحزن والأسى نبأ الوفاة المفجعة والمبكرة لجايدن آدامز. لقد مثل جايدن بلاده مؤخرًا في نهائيات كأس العالم 2026 بكل فخر وشجاعة واقتدار، حاملًا آمال الأمة".وأشار الاتحاد إلى أن كرة القدم في جنوب إفريقيا فقدت "موهبة فذة وخادمًا مخلصًا للعبة"، مؤكداً أن اللاعب الراحل كان يمتلك مستقبلاً واعدًا.ولم تعلن أسرة اللاعب أو نادي "ماميلودي صن داونز" أو منتخب جنوب إفريقيا رسميًا سبب الوفاة حتى الآن، فيما طلبت الجهات المقربة منه احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت، بانتظار أي تفاصيل رسمية إضافية.وكان آدامز من العناصر الأساسية في قائمة المدرب البلجيكي، هوغو بروس، خلال كأس العالم، حيث شارك في مباريات منتخب جنوب إفريقيا الثلاث بدور المجموعات أمام المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، قبل أن يبقى على مقاعد البدلاء خلال مواجهة دور الـ32 التي خسرها المنتخب أمام كندا بنتيجة 0-1.وكشفت تقارير أن آدامز خاض مواجهة جمهورية التشيك في البطولة بعد يوم واحد فقط من وفاة جدته، في موقف عكس حجم التزامه مع المنتخب.

https://sarabic.ae/20260611/المكسيك-تستهل-مونديال-2026-بالفوز-على-جنوب-أفريقيا-2-صفر-1114275918.html

https://sarabic.ae/20260531/أزمة-تأشيرات-كأس-العالم-تؤجل-سفر-منتخب-جنوب-أفريقيا--1113921855.html

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جنوب أفريقيا, رياضة, كأس العالم 2026