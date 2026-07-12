https://sarabic.ae/20260712/المجلس-الرئاسي-الليبي-يرحب-باجتماع-55-ويؤكد-أهمية-توحيد-المؤسسة-العسكرية-1115153823.html
المجلس الرئاسي الليبي يرحب باجتماع "5+5" ويؤكد أهمية توحيد المؤسسة العسكرية
المجلس الرئاسي الليبي يرحب باجتماع "5+5" ويؤكد أهمية توحيد المؤسسة العسكرية
سبوتنيك عربي
رحب المجلس الرئاسي الليبي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مدينة سرت. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T18:15+0000
2026-07-12T18:15+0000
2026-07-12T18:15+0000
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وذلك بحضور رئيس الأركان العامة المكلف من المجلس الرئاسي الفريق أول ركن صلاح الدين النمروش ورئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات العسكرية.وأشار البيان إلى أن هذا المسار يأتي امتدادًا للجهود التي بذلها القادة العسكريون خلال السنوات الماضية لترسيخ قنوات التواصل وتعزيز الثقة بين مختلف المكونات العسكرية، بما يوفر أساسًا لاستكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية في إطار الشرعية والمؤسسات الوطنية.وأكد أن أي ترتيبات أو تفاهمات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم في إطار الشرعية والقوانين النافذة بما يعزز مهنية المؤسسة العسكرية ووحدتها وخضوعها للسلطة الشرعية.وجدد المجلس الرئاسي التزامه برعاية هذا المسار الوطني ودعم مخرجاته داعيًا جميع القيادات والمؤسسات العسكرية إلى مواصلة الحوار والتنسيق وتغليب المصلحة الوطنية بما يسهم في استكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن ليبيا واستقرارها.
https://sarabic.ae/20260712/جولة-مسعد-بولس-في-ليبيا-هل-تمهد-واشنطن-لتوحيد-المؤسسات-قبل-الانتخابات؟-1115148705.html
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وليد لامة
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وليد لامة
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار ليبيا اليوم
المجلس الرئاسي الليبي يرحب باجتماع "5+5" ويؤكد أهمية توحيد المؤسسة العسكرية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رحب المجلس الرئاسي الليبي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مدينة سرت.
وذلك بحضور رئيس الأركان العامة المكلف من المجلس الرئاسي الفريق أول ركن صلاح الدين النمروش ورئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات العسكرية.
وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوار العسكري، والبناء على ما تحقق من تفاهمات وثقة متبادلة بما يدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشار البيان إلى أن هذا المسار يأتي امتدادًا للجهود التي بذلها القادة العسكريون خلال السنوات الماضية لترسيخ قنوات التواصل وتعزيز الثقة بين مختلف المكونات العسكرية، بما يوفر أساسًا لاستكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية في إطار الشرعية والمؤسسات الوطنية.
وشدد المجلس الرئاسي على أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية وركيزة أساسية لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاقات الوطنية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
وأكد أن أي ترتيبات أو تفاهمات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم في إطار الشرعية والقوانين النافذة بما يعزز مهنية المؤسسة العسكرية ووحدتها وخضوعها للسلطة الشرعية.
وجدد المجلس الرئاسي التزامه برعاية هذا المسار الوطني ودعم مخرجاته داعيًا جميع القيادات والمؤسسات العسكرية إلى مواصلة الحوار والتنسيق وتغليب المصلحة الوطنية بما يسهم في استكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن ليبيا واستقرارها.