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حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين
حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التايلاندية مصرع 27 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك، في أحد أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد خلال السنوات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T21:58+0000
2026-07-12T21:58+0000
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وقال مسؤول في شرطة العاصمة إن فرق الإنقاذ تعاملت مع موقع الحريق فور اندلاعه، مؤكدا تسجيل 27 حالة وفاة، إلى جانب نقل 63 مصابا لتلقي الرعاية الطبية.وأوضح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن عددا من المصابين أُدخلوا إلى المستشفيات، مع استمرار تقديم العلاج للحالات التي تتطلب رعاية عاجلة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق.وتعد بانكوك عاصمة تايلاند وأكبر مدنها، وتشهد كثافة سكانية وحركة سياحية كبيرة، ما يجعل مثل هذه الحوادث محط اهتمام واسع.
https://sarabic.ae/20260404/حادث-مروع-في-تايلاند-شاحنة-إسمنت-تسقط-من-جسر-فيديو--1112278179.html
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أخبار تايلاند, العالم
أخبار تايلاند, العالم

حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين

21:58 GMT 12.07.2026
© AP Photoشرطة تايلاند في بانكوك
شرطة تايلاند في بانكوك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التايلاندية مصرع 27 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك، في أحد أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول في شرطة العاصمة إن فرق الإنقاذ تعاملت مع موقع الحريق فور اندلاعه، مؤكدا تسجيل 27 حالة وفاة، إلى جانب نقل 63 مصابا لتلقي الرعاية الطبية.
وأوضح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن عددا من المصابين أُدخلوا إلى المستشفيات، مع استمرار تقديم العلاج للحالات التي تتطلب رعاية عاجلة.
حادث مروع في تايلاند.. شاحنة إسمنت تسقط من جسر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
مجتمع
حادث مروع في تايلاند... شاحنة إسمنت تسقط من جسر.. فيديو
4 أبريل, 13:28 GMT
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق.
وتعد بانكوك عاصمة تايلاند وأكبر مدنها، وتشهد كثافة سكانية وحركة سياحية كبيرة، ما يجعل مثل هذه الحوادث محط اهتمام واسع.
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