https://sarabic.ae/20260712/حريق-ضخم-في-بانكوك-يخلف-عشرات-الضحايا-والمصابين-1115157903.html
حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين
حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التايلاندية مصرع 27 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك، في أحد أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد خلال السنوات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T21:58+0000
2026-07-12T21:58+0000
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وقال مسؤول في شرطة العاصمة إن فرق الإنقاذ تعاملت مع موقع الحريق فور اندلاعه، مؤكدا تسجيل 27 حالة وفاة، إلى جانب نقل 63 مصابا لتلقي الرعاية الطبية.وأوضح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن عددا من المصابين أُدخلوا إلى المستشفيات، مع استمرار تقديم العلاج للحالات التي تتطلب رعاية عاجلة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق.وتعد بانكوك عاصمة تايلاند وأكبر مدنها، وتشهد كثافة سكانية وحركة سياحية كبيرة، ما يجعل مثل هذه الحوادث محط اهتمام واسع.
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أخبار تايلاند, العالم
حريق ضخم في بانكوك يخلف عشرات الضحايا والمصابين
أعلنت السلطات التايلاندية مصرع 27 شخصا وإصابة 63 آخرين إثر حريق اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك، في أحد أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول في شرطة العاصمة إن فرق الإنقاذ تعاملت مع موقع الحريق فور اندلاعه، مؤكدا تسجيل 27 حالة وفاة، إلى جانب نقل 63 مصابا لتلقي الرعاية الطبية.
وأوضح رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن عددا من المصابي
ن أُدخلوا إلى المستشفيات، مع استمرار تقديم العلاج للحالات التي تتطلب رعاية عاجلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق.
وتعد بانكوك عاصمة تايلاند وأكبر مدنها، وتشهد كثافة سكانية وحركة سياحية كبيرة، ما يجعل مثل هذه الحوادث محط اهتمام واسع.