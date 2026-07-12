https://sarabic.ae/20260712/سلطنة-عمان-تستدعي-السفير-الإيراني-لديها-بعد-استهداف-أراضيها-1115147665.html
سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لديها بعد استهداف أراضيها
سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لديها بعد استهداف أراضيها
سبوتنيك عربي
استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني لدى مسقط، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته باستهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بواسطة طائرات مسيّرة. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T13:25+0000
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وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن استيائها من هذه الأعمال، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة"، مؤكدةً ضرورة الالتزام بمبادئ سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وشددت السلطنة على أهمية احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين، داعيةً إلى الحفاظ على العلاقات القائمة بين مسقط وطهران وفق أسس الاحترام المتبادل والتعاون.وقالت وزارة الخارجية العمانية: "إنّ وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي أعرب خلال اللقاء عن استياء السلطنة من هذه الأعمال غير المسؤولة"، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز.وأضاف التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، أن "سلطنة عمان أعدت مقترحًا لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".وأضاف المصدر أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.
https://sarabic.ae/20260712/بعد-إغلاق-هرمز-وتجدد-الضربات-المتبادلة-هل-اقتربت-واشنطن-وطهران-من-المواجهة-الكبرى-1115138470.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لديها بعد استهداف أراضيها
استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني لدى مسقط، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته باستهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بواسطة طائرات مسيّرة.
وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن استيائها من هذه الأعمال، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة"، مؤكدةً ضرورة الالتزام بمبادئ سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشددت السلطنة على أهمية احترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين، داعيةً إلى الحفاظ على العلاقات القائمة بين مسقط وطهران وفق أسس الاحترام المتبادل والتعاون.
وقالت وزارة الخارجية العمانية: "إنّ وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي أعرب خلال اللقاء عن استياء السلطنة من هذه الأعمال غير المسؤولة"، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز.
وأضاف التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، أن "سلطنة عمان أعدت مقترحًا لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".
وأضاف المصدر أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".
وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.