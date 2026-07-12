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وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما
وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عامًا، وذلك صباح اليوم الأحد. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونعى الديوان الأميري الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدًا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية من إسهامات وصفها بـ"الجليلة والخالدة"، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).يذكر أن الشيخ حمد بن خليفة، تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو/ حزيران 1995، وبدأ في عهده تصدير قطر للغاز المسال سنة 1996، ليرتفع دخل البلاد بشكل سريع، قبل أن تصبح قطر سنة 2006، أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم. وفي 25 يونيو 2013، أعلن الشيخ حمد، تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
https://sarabic.ae/20201218/مترجلا-لتحية-مواطنيه-تميم-بن-حمد-والأمير-الوالد-يشهدان-المسير-الوطني-على-الكورنيش-فيديو-وصور-1047548642.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما
05:25 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 12.07.2026)
أعلن الديوان الأميري القطري، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عامًا، وذلك صباح اليوم الأحد.
ونعى الديوان الأميري الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدًا بما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية من إسهامات وصفها بـ"الجليلة والخالدة"، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان، وفقًا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
18 ديسمبر 2020, 08:46 GMT
يذكر أن الشيخ حمد بن خليفة، تولى مقاليد
الحكم في 27 يونيو/ حزيران 1995، وبدأ في عهده تصدير قطر للغاز المسال سنة 1996، ليرتفع دخل البلاد بشكل سريع، قبل أن تصبح قطر سنة 2006، أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم. وفي 25 يونيو 2013، أعلن الشيخ حمد، تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.