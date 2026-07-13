https://sarabic.ae/20260713/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-على-ميناء-تشورنومورسك--عاجل-1115161475.html
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية على ميناء تشورنومورسك
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية على ميناء تشورنومورسك
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية هذه الليلة نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T07:00+0000
2026-07-13T07:00+0000
2026-07-13T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان: "نتيجة للهجمات في ميناء تشيرنومورسك (المؤسسة المملوكة للدولة ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري)، تضررت البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية، وخزانات الوقود ومواد التشحيم، ومحطة ضخ الوقود، ومستودع الذخيرة والأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى مركز مراقبة شحن الحاويات".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تكشف-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-في-كييف-وأوديسا--عاجل-1115119657.html
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روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن أهداف الضربة الجماعية على ميناء تشورنومورسك
07:00 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 07:04 GMT 13.07.2026)
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الروسية هذه الليلة نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق البنية التحتية في ميناء وتشورنومورسك.
وأضاف البيان: "نتيجة للهجمات في ميناء تشيرنومورسك (المؤسسة المملوكة للدولة ميناء تشيرنومورسك التجاري البحري)، تضررت البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين البضائع العسكرية، وخزانات الوقود ومواد التشحيم، ومحطة ضخ الوقود، ومستودع الذخيرة والأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى مركز مراقبة شحن الحاويات".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، في ميناء تشيرنومورسك، تم ضرب عبارتين بحريتين من نوع RO-RO وسفينة حاويات كانت تنقل البضائع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى سفينة تجميع المشروع 416 شوستكا ورصيف عائم لتخزين وإطلاق المركبات تحت الماء المستقلة غير المأهولة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي طوال الجيش واصل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.
يوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.