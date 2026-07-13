https://sarabic.ae/20260713/بي-كيه---10-إم-زورق-روسي-سريع-للمهام-الخاصة-1115165722.html
"بي كيه - 10 إم".. زورق روسي سريع للمهام الخاصة
"بي كيه - 10 إم".. زورق روسي سريع للمهام الخاصة
سبوتنيك عربي
طوّرت روسيا زورق "بي كيه - 10 إم" لتنفيذ عمليات الإنزال البحري والمهام الخاصة، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة وسرعة عالية، إضافة إلى تسليح مرن يوفر دعمًا... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T10:50+0000
2026-07-13T10:50+0000
2026-07-13T10:50+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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يوضح هذا الإنفوغراف قدرات زورق "بي كيه - 10 إم"، التي تضاف إلى الإمكانيات الضخمة للقوات البحرية الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
"بي كيه - 10 إم".. زورق روسي سريع للمهام الخاصة
طوّرت روسيا زورق "بي كيه - 10 إم" لتنفيذ عمليات الإنزال البحري والمهام الخاصة، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة وسرعة عالية، إضافة إلى تسليح مرن يوفر دعمًا ناريًا فعّالًا للقوات العاملة بالقرب من الشواطئ.
يوضح هذا الإنفوغراف قدرات زورق "بي كيه - 10 إم"، التي تضاف إلى الإمكانيات الضخمة للقوات البحرية الروسية.