https://sarabic.ae/20260713/تصويت-برأيك-كيف-ترد-أنصار-الله-بعد-قصف-مطار-صنعاء-وإعلان-انتهاء-التهدئة-مع-التحالف-العربي؟-1115171782.html
تصويت... برأيك كيف ترد "أنصار الله" بعد قصف مطار صنعاء وإعلان انتهاء التهدئة مع التحالف العربي؟
تصويت... برأيك كيف ترد "أنصار الله" بعد قصف مطار صنعاء وإعلان انتهاء التهدئة مع التحالف العربي؟
سبوتنيك عربي
أعاد استهداف مطار صنعاء الدولي المشهد اليمني إلى دائرة التصعيد، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي، متوعدةً بأن الغارات... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T13:50+0000
2026-07-13T13:50+0000
2026-07-13T13:50+0000
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استهداف مطار صنعاء
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أنصار الله
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وجاءت هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بشأن الرحلات الجوية القادمة إلى مطار صنعاء، بعدما أكدت الحكومة اليمنية أنها استهدفت مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية، في وقت حذرت فيه من تسيير أي رحلات دون موافقة مسبقة من التحالف العربي.ويحذر مراقبون من أن طبيعة الرد المقبل لن تحدد فقط مسار الصراع داخل اليمن، بل قد تنعكس أيضًا على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل حساسية المنطقة وارتباطها بحركة التجارة العالمية والتوازنات الإقليمية. برأيك كيف ترد "أنصار الله" بعد قصف مطار صنعاء وإعلان انتهاء التهدئة مع التحالف العربي؟"أنصار الله" تنهي مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي بعد غارات على مطار صنعاءما العراقيل التي تمنع تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية في الموعد المحدد؟
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أخبار اليمن الأن, استهداف مطار صنعاء, قوات التحالف العربي, أنصار الله, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار اليمن الأن, استهداف مطار صنعاء, قوات التحالف العربي, أنصار الله, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك كيف ترد "أنصار الله" بعد قصف مطار صنعاء وإعلان انتهاء التهدئة مع التحالف العربي؟
أعاد استهداف مطار صنعاء الدولي المشهد اليمني إلى دائرة التصعيد، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي، متوعدةً بأن الغارات "لن تمر دون رد"، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار التهدئة الهشة التي سادت منذ أواخر عام 2022.
وجاءت هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بشأن الرحلات الجوية القادمة إلى مطار صنعاء، بعدما أكدت الحكومة اليمنية أنها استهدفت مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية، في وقت حذرت فيه من تسيير أي رحلات دون موافقة مسبقة من التحالف العربي.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام سيناريوهات عدة، تتراوح بين رد عسكري مباشر قد يعيد المواجهات إلى مستويات غير مسبوقة، أو اللجوء إلى أدوات ضغط استراتيجية قد تؤثر في أمن الملاحة والتجارة الإقليمية، أو منح الوسطاء الإقليميين والدوليين فرصة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.
ويحذر مراقبون من أن طبيعة الرد المقبل لن تحدد فقط مسار الصراع داخل اليمن، بل قد تنعكس أيضًا على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل حساسية المنطقة وارتباطها بحركة التجارة العالمية والتوازنات الإقليمية.
برأيك كيف ترد "أنصار الله" بعد قصف مطار صنعاء وإعلان انتهاء التهدئة مع التحالف العربي؟