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تونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار و"سبوتنيك" في فريق واحد.. فيديو
تونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار و"سبوتنيك" في فريق واحد.. فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الاثنين، في تونس، الدورة التدريبية الحضورية حول "الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج السمعي البصري"، بقيادة المخرج التونسي المختص في الذكاء... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
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تقام الدورة برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية وتحت إشراف أكاديمية التدريب الإعلامي، وبمشاركة عربية واسعة من تونس، والعراق، وفلسطين، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، والإمارات، وبحضور روسي من وكالة "سبوتنيك".وينضم الخبير المساعد علي الجلاصي، المختص في الغرافيك والذكاء الاصطناعي إلى أخيه زبير في تدريب المشاركين على تطور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والإعلامية.بدورها تنضم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" للمشاركة في هذه الدورة، من خلال موفدها إلى تونس، كبير محرري الفيديو في قسم الشرق الأوسط المخرج السينمائي والتلفزيوني عقبة جمعة، الذي سيشارك باقي المتدربين الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.وينضم جمعة إلى فريق مكون من مشارك تونسي وآخر يمني في صناعة فيديو مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقصة فريدة تعبر عن دمج الثقافات العربية الأصيلة والتعاون الروسي العربي في المجال الإذاعي.وأشار الجلاصي إلى أهمية مواكبة سرعة تطور الذكاء الاصطناعي عربيا من خلال المبدعين من العالم العربي: "اليوم يجب أن نتابع هذا السباق وأن ننافس الدول الكبيرة، قبل لم تكن هناك منافسة، واليوم، نستطيع منافستهم في مجال الذكاء الاصطناعي".الهدف من الورشة الإبداعية، تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإبراز تطبيقاته العملية في مجالات الصورة، الجرافيك، الصوت والموسيقى.كما ستمكن الورشة المشاركين من اكتساب مهارات عملية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، بما يشمل توليد الغرافيك والمؤثرات الصوتية، وتوليد الفيديو والمشاهد البصرية، وتوظيف تقنيات السرد البصري، إضافة إلى دمج العناصر المرئية والسمعية ضمن مشاريع إعلامية متكاملة، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات الحديثة.يذكر أن زبير الجلاصي، فاز بالجائزة لفئة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي عن فلم "ليلي" ضمن فعاليات الورشة الرابعة لـ"قمة المليار متابع"، إحدى أكبر التظاهرات العالمية التي احتضنتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة في يناير/ كانون الثاني 2026.
https://sarabic.ae/20250625/سبوتنيك-تستعرض-تجربتها-في-توظيف-الذكاء-الاصطناعي-في-تونس-صور-1102062330.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
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تونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار و"سبوتنيك" في فريق واحد.. فيديو

18:53 GMT 13.07.2026
© Sputnikتونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار و"سبوتنيك" في فريق واحد
تونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار وسبوتنيك في فريق واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Sputnik
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انطلقت، اليوم الاثنين، في تونس، الدورة التدريبية الحضورية حول "الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج السمعي البصري"، بقيادة المخرج التونسي المختص في الذكاء الاصطناعي، زبير الجلاصي، الفائز بجائزة المليون دولار.
تقام الدورة برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية وتحت إشراف أكاديمية التدريب الإعلامي، وبمشاركة عربية واسعة من تونس، والعراق، وفلسطين، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، والإمارات، وبحضور روسي من وكالة "سبوتنيك".
وينضم الخبير المساعد علي الجلاصي، المختص في الغرافيك والذكاء الاصطناعي إلى أخيه زبير في تدريب المشاركين على تطور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والإعلامية.
بدورها تنضم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" للمشاركة في هذه الدورة، من خلال موفدها إلى تونس، كبير محرري الفيديو في قسم الشرق الأوسط المخرج السينمائي والتلفزيوني عقبة جمعة، الذي سيشارك باقي المتدربين الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وينضم جمعة إلى فريق مكون من مشارك تونسي وآخر يمني في صناعة فيديو مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقصة فريدة تعبر عن دمج الثقافات العربية الأصيلة والتعاون الروسي العربي في المجال الإذاعي.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"عبر المخرج زبير الجلاصي، عن سعادته بحضوره كمدرب في الدورة التدريبة قائلا: "تفاجأت في الحقيقة بمستويات المتدربين من كل الجنسيات، العراق، فلسطين، تونس، الجزائر، اليمن وروسيا المشاركة معنا في الدورة، وأول نهار يبشر بالخير ونسعى لتحقيق إنجازات مميزة جدا".

وأشار الجلاصي إلى أهمية مواكبة سرعة تطور الذكاء الاصطناعي عربيا من خلال المبدعين من العالم العربي: "اليوم يجب أن نتابع هذا السباق وأن ننافس الدول الكبيرة، قبل لم تكن هناك منافسة، واليوم، نستطيع منافستهم في مجال الذكاء الاصطناعي".
الهدف من الورشة الإبداعية، تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإبراز تطبيقاته العملية في مجالات الصورة، الجرافيك، الصوت والموسيقى.
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
"سبوتنيك" تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في تونس... فيديو وصور
25 يونيو 2025, 17:01 GMT
كما ستمكن الورشة المشاركين من اكتساب مهارات عملية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى سمعي بصري احترافي، بما يشمل توليد الغرافيك والمؤثرات الصوتية، وتوليد الفيديو والمشاهد البصرية، وتوظيف تقنيات السرد البصري، إضافة إلى دمج العناصر المرئية والسمعية ضمن مشاريع إعلامية متكاملة، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات الحديثة.
يذكر أن زبير الجلاصي، فاز بالجائزة لفئة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي عن فلم "ليلي" ضمن فعاليات الورشة الرابعة لـ"قمة المليار متابع"، إحدى أكبر التظاهرات العالمية التي احتضنتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتّحدة في يناير/ كانون الثاني 2026.
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