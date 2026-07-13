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حريق هائل يلتهم غابة تاريخية قرب باريس.. فيديو

حريق هائل يلتهم غابة تاريخية قرب باريس.. فيديو

سبوتنيك عربي

اندلع حريق في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، في غابة "فونتينبلو"، التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن العاصمة الفرنسية باريس، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر ثالثة هذا... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

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واندلع الحريق، الذي يُعدّ غير معتاد لقربه من باريس، بسرعة هائلة، حيث التهمت ألسنته نحو 800 هكتار من الغابات، وكان لا يزال ينتشر حتى صباح الاثنين، وفقًا لما أفاد به المسؤولون.وتسبب الحريق في حدوث اضطرابات على الطريق السريع "أي6"، الذي إلى الجنوب الشرقي انطلاقا من باريس، وما تزال أجزاء من الطريق السريع مغلقة حتى اليوم.وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الغابة على بعد 20 كيلومترا، بينما كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق.وأعرب جوليان غوندار، رئيس بلدية فونتينبلو، عن صدمته وغضبه، وقال: "تلتهم النيران هذه المنطقة الاستثنائية، لم نرَ شيئًا كهذا من قبل. الغابة هشة وفي حالة حرجة".وانضم مزارعون محليون لجهود الإطفاء عبر تركيب خزانات مياه على متن جراراتهم.وأُرسلت طائرتان من طراز "داش" من جنوبي فرنسا، للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما يتوجه وزير الداخلية لوران نونيز، إلى فونتينبلو التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن باريس، والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وتواجه فرنسا موجة الحر الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، مع اندلاع حرائق في مناطق عدة من البلاد، خلال الأسبوع الماضي. وسجلت البلاد أكثر من 2000 حالة وفاة زائدة خلال موجة الحر في يونيو/ حزيران الماضي، و300 حالة وفاة خلال درجات الحرارة المرتفعة في أواخر مايو/ أيار الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية.موجة الحر تودي بحياة 1300 شخص في أوروبا خلال أسبوع

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